6 иллюстраций, которые ответят на вопрос, почему вы все еще не встретили свою любовь

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Статья для тех, кто давно готов к любви и не понимает, почему прекрасное чувство обходит стороной. 6 причин и красочных иллюстраций, которые ответят на вопрос, почему вы до сих пор одиноки.

AdMe.ru сделал подборку для тех, кто давно замер в ожидании заветного чувства, но все еще не понимает, почему любовь проходит мимо.

1. В вашей жизни нет места для любви

Вы понимаете, что готовы. Готовы любить и, как в лучших фильмах, быть вместе «и в горе, и в радости». Но сегодня счастливой встречи не произойдет, ведь вы задерживаетесь на работе, как и несколько дней до этого. На выходных вы мчитесь на другой конец города, чтобы выслушать подруг. А может, у вас есть ребенок, мысли о котором не отпускают ни на минуту. Диагноз: вы заняты всем на свете, кроме любви.

Что делать?

Стив Макклетчи (Steve McClatchy), автор популярной книги «От срочного к важному», рекомендует избавляться от неподъемного груза, который вы решили тянуть в одиночестве. Неправильно выстроенные приоритеты мешают личному счастью и развитию. В первую очередь полюбите себя: уходите с работы вовремя, порадуйте бабушку общением с внуком, а встречу с подругой перенесите на тот день, когда не она, а вы сможете рассказать о новом романтическом приключении.

2. Вы не можете отпустить прошлые отношения

Время на долгожданное свидание найдено. Полвечера вы крутитесь у зеркала, примеряя красное платье или дерзкую кожанку, представляете, как новый поклонник будет с интересом и восхищением смотреть, смущенно улыбаться и шутить. Но за час до выхода вы понимаете, что единственное желание — это сесть и заплакать. Ведь при мысли о любви перед глазами встает образ бывшего молодого человека. Он был красивым и смелым, идеальным и самым лучшим, таким родным и заботливым. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) писал о том, как важно «оторвать психическую энергию от любимого, но теперь утраченного объекта». Можем ли мы перечить мнению компетентных специалистов? Диагноз: прошлые отношения плотно засели в вашем сердце.

Что делать?

Честно ответить на вопрос: почему вы все еще страдаете? Отношения закончились, машину времени не изобрели, а вы ничего не сможете изменить. Ваш бывший не идеальный, он хорош лишь у вас голове. Доктор медицины Отто Кернберг (Otto Kernberg) считает, что бессознательные переживания и фантазии, связанные с прошлым, оказывают сильнейшее влияние на сегодняшние отношения. Так дайте себе возможность двигаться вперед, а не стоять на месте. Самое время стать счастливой!

3. Вы постоянно сидите дома

Усталость, плохая погода, депрессивный сезон года — повод провести время дома, еще и сериал не досмотрен, вышел новый сезон, а книга сама себя не прочитает, вязание — клевое хобби. Вы остаетесь дома. Вы находите повод каждый праздничный и выходной день. А вечером тихонько грустите о том, как не хватает крепких объятий. Диагноз: вы превратились в домоседку.

Что делать?

Безусловно, лучшие минуты спокойствия мы проживаем в одиночестве, под пледом, с героями любимых романов, в пижаме. Но будем честны: ограничивая свой досуг четырьмя стенами, вы обрекаете себя на свидание разве что с холодильником. За границами квартиры живой и удивительный мир, найдите в себе силы познакомиться с ним.

4. Вы пренебрегаете внешним видом

Удалось! Вы вышли в свет. В кафе официант старательно улыбается вашей подруге, а ваш заказ принимает сдержанно и серьезно. К ухоженной девушке в ярком платье подходит знакомиться симпатичный парень. Проходящая дама притягивает интерес посетителей легким шлейфом духов. А вы прячете голову с пучком волос поглубже в старенькую, но такую любимую толстовку, которая обитает в шкафу уже лет 5 или 6. Диагноз: вы перестали уделять внимание своей внешности.

Что делать?

Мама всегда говорила, что любят за душу и ум. И она права! Но состоянию любви предшествует стадия влюбленности. Эксперт в области психологии общения Лейл Лаундес (Leil Lowndes) считает, что первое впечатление является фундаментом будущих отношений. Важно быть не только начитанной, но и ухоженной, уметь вести себя в обществе, держаться открыто и дружелюбно. Парню будет все равно, что джинсы скинни непопулярны в этом сезоне, если они умопомрачительно вам идут, как и белоснежная улыбка!

5. Вы зациклены на мнении родителей

Чудесный момент наступил — кажется, вы начинаете влюбляться, но еще не осознали серьезность чувств. Мама начинает расспрашивать о его хобби, а папа интересуется его должностью. Вместе они приходят к выводу, что этот парень не вашего поля ягодка. Вы разрываетесь между симпатией и неодобрительным мнением близких. Не расстраивайтесь! Доктор Тим Фосетт (Tim Fawcett) и Пит ван ден Берг (Piet van den Berg) из Бристольского университета провели научное исследование и опубликовали статью о том, что родители часто не одобряют выбор своего чада. И это нормально. Диагноз: мнение родителей для вас важнее собственного.

Что делать?

Авторитет родителей — важная, не поддающаяся обсуждению часть воспитания. Маме не нравится в будущем зяте одно, папе — другое. Однако родители уже прошли этот путь, нашли свою любовь и построили семью. Теперь ваша очередь делать выбор. Разрешите себе руководствоваться собственным мнением и ощущениями.

6. Вы закрыты всему новому

Привлекательная, ухоженная, свободная. Вы встречаетесь с подругами в привычном кафе, в кино ходите только на мелодрамы, напрочь отвергая фантастику и триллеры. Вы точно знаете, что в театре собрались интеллектуалы, а вот среди спортсменов, наоборот, не встретить творческих. Багаж привычек и убеждений настолько тяжелый, что мешает двигаться вперед. Диагноз: вам страшно пробовать новое.

Что делать?

Необходимо избавиться от рамок, которые вы сами установили. Мир огромен и многогранен. Ведь там, за границей привычных мест и интересов, вас ждет настоящая любовь!