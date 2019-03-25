5 вредных установок, которые мы неосознанно навязываем мальчикам и девочкам

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Почему, когда мальчик лезет на высокую горку, мы хвалим его за смелость, а девочкам советуем слезть и не пачкать платье? Делаем ли мы это по объективным причинам или в силу убеждений, которые так прочно въелись в сознание, что мы их даже не замечаем? Тема гендерных стереотипов сложна и вызывает много споров, но мы попробуем узнать немного больше о том, как наши установки могут влиять на воспитание детей.

Мы в AdMe.ru хотим познакомить вас с несколькими исследованиями, результаты которых наводят на мысль, что мы часто приписываем мальчикам и девочкам те или иные качества в зависимости от пола, причем иногда даже до того, как дети сами начинают его осознавать.

Родители не поощряют у девочек стремления к точным наукам

Исследование, проведенное Институтом инженерии и технологии (IET), показало, что из-за устаревших представлений о работе, подходящей мужчинам и женщинам, родители не поощряют у девочек стремления к будущему в области науки, техники и математики. Так, родители чаще рекомендуют девочкам карьеру в сфере образования. Однако женщины прекрасно справляются с точными науками. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что до появления мощных компьютеров профессия вычислителя, или человека-компьютера, была почти полностью женской.

Родители меньше общаются с мальчиками

Исследование взаимодействия матерей с младенцами показало, что мамы больше разговаривают с девочками, хотя мальчики реагируют и отзываются на общение не менее активно. При этом, когда речь идет о развитии языковых способностей и IQ ребенка, родительская речь для детей обоих полов даже более важна, чем образование или социально-экономический статус.

Родители склонны недооценивать способности девочек

Во время одного из исследований гендерной предвзятости родители должны были оценить активность, способность ползать и моторные навыки своих детей. Проще говоря, матерей попросили предсказать, как их 11-месячные дети справятся с задачей ползти по крутым и невысоким склонам. Оказалось, что мамы недооценивали способности дочерей, но переоценивали возможности сыновей. Когда же родители предоставили свои оценки и детей протестировали на одном и том же склоне, дети обоих полов продемонстрировали одинаковый уровень двигательной активности.

Стереотипы навязываются малышам с раннего детства

Исследование НИУ ВШЭ рассмотрело гендерные установки, которые транслируются девочкам в детских садах. Они пронизывают буквально все: выбор образовательной траектории, сюжетно-ролевые игры, прогулку, сон, внешний вид. Например, девочкам говорят о том, что они должны быть красивыми, покладистыми, любить определенные игры и виды деятельности. И если девочки играют в гендерно-окрашенные игры (к примеру, «дочки-матери»), то мальчики не принимают участия в таких играх или делают это очень редко.

Родители не развивают у мальчиков эмпатию

Родители читают сыновьям реже, чем дочерям, и даже тратят на книги для них меньше, чем для девочек. И сказывается это не только на любви детей к чтению. Когда родители вместе с ребенком читают художественную литературу, это помогает развивать у детей способность к эмпатии. А этот навык считается одним из самых важных качеств для достижения успеха.

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На форме девочки написано «будущая медсестра», а на форме мальчика — «будущий врач». Но оба ребенка могут стать как врачами, так и медсестрой и медбратом, и пол не должен определять их профессию. Так стоит ли закладывать детям установки, которые в будущем могут ограничить их выбор?

Что вы думаете о гендерных стереотипах в воспитании? От какого из них вы бы хотели избавить детей больше всего?