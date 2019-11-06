5 веских аргументов, чтобы забыть о физическом наказании ребенка раз и навсегда (Подзатыльники тоже считаются)

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Не секрет, что физический метод воспитания до середины прошлого века считался нормой. Позднее, опираясь на мнения психологов и педиатров, многие страны стали законодательно запрещать телесные наказания детей. Недавно такой запрет был введен в Японии. Тем не менее дискуссии на тему «можно ли поднимать руку на ребенка» не утихают до сих пор, хотя многие научные исследования доказали неэффективность подобных мер.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему физическое воздействие на ребенка имеет мало общего с воспитанием и к каким последствиям может привести подобное поведение родителей.

1. У ребенка может выработаться психология жертвы

В детях, которых физически наказывали в детстве, может сформироваться неверная реакция на агрессию. Регулярные физические наказания могут привести к тому, что впоследствии человек станет невольно тянуться к тем, кто будет плохо с ним обращаться. В подтверждение этого американские ученые даже провели специальный эксперимент под названием «Природа любви», чтобы выяснить, как дети реагируют на проявления агрессии со стороны родителей. Исследования показали, что если в детстве на ребенка поднимают руку, то во взрослом возрасте подобное обращение будет для него нормой и даже синонимом любви, потому что другого примера он не видел.

2. Обратный случай: он может вырасти агрессором

Выработанная психология жертвы — не единственный возможный сценарий. У тех детей, которых били в раннем возрасте, может развиться психология агрессора, и в дальнейшем они будут срывать свою злость на тех, кто слабее. Не надо думать, что, практикуя физические наказания, родители растят сильную личность, способную постоять за себя. На самом деле такой человек во взрослой жизни будет проявлять агрессию только к тем, кто не сможет дать ему сдачи. А вот ответить тому, кто сильнее или даже равен ему, он будет не в состоянии, поскольку эта фигура будет для него равна родительской. Таким образом, чаще всего жертвами агрессоров оказываются их дети, близкие и подчиненные.

3. У ребенка может притупиться восприятие более тонких эмоций

Часто сторонники физического воздействия на детей исходят из странных представлений о том, что ребенок менее разумен и восприимчив, поэтому он может понять только такую форму воспитания. На самом деле эмоциональная восприимчивость детей очень высока, и в этом смысле они намного чувствительнее взрослых. Пока ребенок не может говорить, он должен уметь считывать множество чужих эмоций, чтобы просто выжить. Поэтому он прекрасно распознает и агрессию, и нелюбовь, и отлично различает все оттенки чувств. Во взрослом возрасте подобные тонкие эмоции часто заслонены рассудком и саморефлексией. Так вот, если малыш привыкнет к тому, что его бьют, когда он сделал что-то плохое, у него может притупиться или совсем исчезнуть распознавание и восприятие более тонких родительских эмоций. Порог его чувствительности поднимется, и тогда действительно может возникнуть ситуация, что ребенок будет понимать только шлепки и подзатыльники, ведь родители сами приучили его к такому восприятию. Но это не метод воспитания, а лишь агрессия взрослого. Ребенок зачастую вообще не может понять, почему его бьют; он просто испытывает страх, и все.

4. У детей, которых били в детстве, часто наблюдается снижение уровня IQ

Частые подзатыльники и удары по голове могут привести к нарушению физического развития ребенка. Ученые из США несколько лет назад провели исследование, которое выявило, что дети, часто получавшие от родителей оплеухи, во взрослом возрасте отличаются менее высоким интеллектом, чем те, кого воспитывали без физических наказаний. Данные томографии показали, что у молодых людей 18–25 лет, которых били в детстве, наблюдается довольно низкий уровень серого вещества в префронтальной коре, что вызывает снижение IQ и может привести к физическим и умственным отклонениям. Соответственно, такие дети впоследствии смогут рассчитывать на менее высокооплачиваемые должности.

5. Физические наказания могут повлечь за собой неврозы и проблемы с алкоголем

Помимо эмоциональных проблем, часто насилие со стороны родителей становится причиной нарушения психики и различных неврологических заболеваний во взрослом возрасте. Результаты нескольких исследований показали, что физические наказания могут провоцировать тревогу, инфантильность и проблемы дефицита внимания. Кроме того, некоторые ученые выявили связь между рукоприкладством в детстве и проблемами с алкоголем, наркотиками и законом по взрослом возрасте. Наконец, американский журнал Pediatrics несколько лет назад опубликовал статью, в которой показана корреляция между физической агрессией и разными психиатрическими расстройствами. Это происходит по двум причинам. Во-первых, у ребенка возникает сильнейший диссонанс, когда его бьет родитель. С одной стороны, мама и папа — самые близкие и родные люди, от которых он ждет защиты, а с другой — эти же люди унижают его и причиняют боль, причем мотивируя это заботой. Во-вторых, во время телесных наказаний ребенок, как правило, невольно подавляет здоровую агрессию и обращает ее внутрь себя. Таким образом, он учится испытывать невротический страх и постоянное чувство вины.

«Раньше детей наказывали, и ничего»

В спорах вокруг допустимости физических наказаний часто можно услышать фразы вроде «а раньше вообще детей пороли и это считалось нормой». Да, действительно, телесные наказания были весьма распространены до XX века, но раньше могли не только бить детей, а вообще к любому физическому воздействию на другого человека относились намного проще. Понятия социальной нормы были совершенного другими, и практически отсутствовали представления о телесных и прочих границах личности.

Так что сегодня, когда ученые подтвердили, что телесные наказания не действеннее других методов воспитания, подобные аргументы не кажутся убедительными. Психологи говорят, что для маленьких детей громкий окрик оказывается не менее убедительным, чем шлепок, а в более старшем возрасте альтернативой может стать лишение ребенка чего-то приятного, например любимого гаджета.

Как вы относитесь к физическим наказаниям? Согласны с тем, что в современном мире они недопустимы?