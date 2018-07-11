5 причин, по которым те, кто хорошо играет в компьютерные игры, могут гордиться собой

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Привет, меня зовут Катя, мне 34 года, и последние 10 лет я убиваю радиоактивных тараканов в Убежище 101, отстреливаюсь от хедкрабов, бегаю от зомби, а еще летаю на разные космические станции. Со мной все в порядке: просто я обожаю компьютерные игры. Более того, вся моя семья увлечена разными стрелялками и стратегиями в реальном времени: два сына и муж с удовольствием играют в разные игры. Добро пожаловать в нашу геймерскую банду.

И я, пользуясь возможностью, предоставленной мне AdMe.ru, решила разобраться в том, как влияют видеоигры на нас, геймеров. А заодно развеять парочку мифов о вредном воздействии этих самых игр на подрастающее поколение. Привет, мам, я знаю, ты читаешь это.

В свободное от игр время мы ведем вполне себе обычную жизнь: ходим в гости, на работу, в кино и даже занимаемся спортом. Несмотря на все это, бабушки, дедушки, друзья и случайные знакомые твердят мне, что компьютерные игры — зло. Нет, не так — ЗЛО. По прогнозам моей мамы, мы обязательно одичаем, а у детей испортится зрение и появятся дурные наклонности.

Предупреждение: данный пост не пропагандирует компьютерную зависимость. Автор осознает важность воспитания детей и не перекладывает эту ответственную функцию на производителей 3D-игр. Кроме того, игры имеют ряд медицинских противопоказаний, с которыми необходимо ознакомиться.

1. 3D-игры улучшают когнитивные способности и увеличивают объем памяти

В ходе эксперимента, проведенного в 2015 году нейробиологами из США, 69 человек были разделены на 3 группы: одни играли в Super Mario 3D World, другие проходили двухмерную Angry Birds, а 3-я группа в течение 2 недель вообще не имела дела с компьютерными играми. В результате ученые пришли к выводу, что люди, игравшие в Super Mario, показали самые высокие результаты, когда требовалось запоминание больших массивов информации, и могли быстрее принимать решения в критических ситуациях. Американские психиатры Кен, Глейч и Лоренц провели масштабное исследование, посвященное игре Super Mario, и пришли к выводу о том, что если играть в нее по 30 минут в день в течение 2 месяцев, то мозг буквально вырастает. В процессе игры происходит стимуляция роста серого вещества в областях мозга, имеющих решающее значение для ориентирования в пространстве (гиппокамп), стратегического планирования и оперативной памяти человека. Благодаря этому открытию было установлено, что компьютерные игры могут использоваться в качестве профилактики и лечения посттравматических расстройств, шизофрении и нейродегенеративных заболеваний.

2. Компьютерные игры помогают преодолеть стресс

Большинство ученых, которые занимаются изучением влияния игр на молодежь, утверждают, что время, проводимое за компьютером, растет год от года. Американские киберпсихологи поставили эксперимент с целью найти связь между частой игрой в видеоигры и ожирением, депрессией и даже снижением успеваемости в школе и колледже. Но результаты показали, что такой связи не существует, и это притом, что 10 % опрошенных уделяли играм не менее 35 часов в неделю. Напротив, была выявлена зависимость между играми и последующим улучшением настроения. Компьютерные игры помогали студентам и школьникам преодолеть стресс, возникающий в процессе учебы, и расслабиться. Голливудский актер Вин Дизель также не пренебрегает подобным приятным и улучшающим настроение занятием и делится с поклонниками роликами с записью своей игры в World of Warcraft, причем путешествия по фэнтезийному миру стали семейным делом: гражданская супруга Вина увлеченно рубится с ним в WoW.

3. Компьютерные игры эффективно снимают физическую боль

В 2012 году в журнале American Journal of Preventive Medicine была опубликована статья, которая обобщила целых 38 исследований. И все они сходятся в одном: видеоигры облегчили лечение пациентов. Секрет в том, что погружение в мир компьютерной игры действует как анальгетик на взрослых и детей с острой и хронической болью. Кроме того, очки виртуальной реальности способствуют снижению тревожности у маленьких пациентов, которым предстоят неприятные медицинские процедуры. Такой эффект достигается не просто отвлечением маленького пациента от реальности: ученые утверждают, что игры влияют на то, как мозг воспринимает боль.

4. Игры помогают в адаптации детей с дислексией

Недавно итальянские ученые из Университета Падуи доказали, что игры в жанре action помогают детям в возрасте от 7 до 13 лет повысить скорость чтения и концентрацию. Это особенно важно для ребят, которые страдают дислексией — нарушением способности к чтению и письму при общей способности к обучению. В течение 10 дней счастливые дети вместо уроков играли в Rayman Raving Rabbids по 80 минут в день, и в результате выяснилось, что читали они точно так же, как и те, с кем занимались опытные педагоги по традиционным методикам. Исследователи считают, что быстрый темп игры, характерный для action-игр, стимулировал детей сохранять концентрацию в течение долгого времени и читать быстро сменяющие друг друга тексты на мониторе.

5. Три НЕ

Компьютерные игры не провоцируют жестокость. О том, что шутеры провоцируют агрессивное поведение, говорилось на самом высоком уровне: Верховный суд США и правительство Австралии обращались с заявлением об опасном влиянии жестоких игр на неокрепшие детские умы. Однако 3-летние исследования, проведенные в Стетсонском университете, доказали, что антиобщественное поведение у подростков возникает под влиянием насилия в семье, депрессии и дурного примера плохой компании. А игры тут ни при чем.

О том, что шутеры провоцируют агрессивное поведение, говорилось на самом высоком уровне: Верховный суд США и правительство Австралии обращались с заявлением об опасном влиянии жестоких игр на неокрепшие детские умы. Однако 3-летние исследования, проведенные в Стетсонском университете, доказали, что антиобщественное поведение у подростков возникает под влиянием насилия в семье, депрессии и дурного примера плохой компании. А игры тут ни при чем. Компьютерные игры не вызывают привыкания. Все недавние опасения о возможности возникновения пристрастия к видеоиграм основаны не на научных фактах, а на истерике в массмедиа. Само понятие «пристрастие» выглядит неточным, а увлеченность играми не имеет ничего общего с наркоманией, ведь химической зависимости развиться не может. Исследователи утверждают, что люди, которые слишком много времени проводят за компьютером, не имеют навыков эффективного тайм-менеджмента либо пытаются уйти от уже существующих проблем (чувство вины, беспокойство и так далее).

Все недавние опасения о возможности возникновения пристрастия к видеоиграм основаны не на научных фактах, а на истерике в массмедиа. Само понятие «пристрастие» выглядит неточным, а увлеченность играми не имеет ничего общего с наркоманией, ведь химической зависимости развиться не может. Исследователи утверждают, что люди, которые слишком много времени проводят за компьютером, не имеют навыков эффективного тайм-менеджмента либо пытаются уйти от уже существующих проблем (чувство вины, беспокойство и так далее). Дети, увлеченные играми, не сидят безвылазно в 4 стенах. Крупномасштабное исследование, проведенное в 4 городах Голландии, показало, что дети, располагающие возможностью играть в сетевые MMORPG, проводили на улице больше времени, чем неиграющие. Секрет прост: у современных детей виртуальное общение быстро перерастает в реальное. Так что игры — это еще и инструмент социального взаимодействия, а также возможность найти единомышленников.

Бонус: хирурги-геймеры

Интеграция видеоигр в общество принимает просто циклопические масштабы. В стороне не остались даже хладнокровные врачи. Согласно исследованию, проведенному учеными из США, навыки, приобретенные в компьютерных action-играх, помогли хирургам-лапароскопистам лучше проводить операции. По полученным данным, хирурги, которые играли в Top Gun не менее 3 часов в неделю, допускали на 37 % меньше ошибок, а также накладывали швы гораздо аккуратнее, чем их неиграющие коллеги.

От автора

Лучший подарок на день рождения.

Взрослые люди, которые играют в игры, не такая уж большая редкость, просто вы не знаете об этом. Благообразный бухгалтер сражается с пиратами в онлайн-стратегии, а какой-нибудь инженер в свободное от работы время отстреливает 3D-монстров. Об этом почему-то не принято рассказывать, ведь игрушки — развлечение для детей. Или нет? Для меня компьютерные игры стали окном в другой мир, возможностью почувствовать себя кем-то другим. Сегодня ты Лара Крофт, которая бесстрашно карабкается по отвесным стенам, а завтра — маленький робот, которого судьба-злодейка забросила на космическую станцию. В игре я могу позволить себе то, на что никогда не решусь в реальной жизни. А если что-то не получится, всегда ведь можно начать заново.