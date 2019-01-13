25 женщин, которые перестали красить волосы и доказали, что седины не стоит стесняться

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Большинство людей считает, что седые волосы у женщин — некий признак увядания и приближения старости. Но совсем иначе думает 26-летняя Марта Труслоу Смит, которая уже 2 года не закрашивает свою седину. Она создала инстаграм-аккаунт, в котором женщины без стеснения демонстрируют свои естественные пепельные локоны и рассказывают, как изменилась их жизнь с сединой в волосах.

AdMe.ru не смог пройти мимо этих смелых женщин, которых совсем не волнует мнение окружающих. Своим примером они показывают, какой притягательной может быть естественная красота.

Та самая Марта Труслоу Смит

«Я не красила волосы уже 4 года и без ума от своего седого цвета!»

«Трудно было принять седину в 13 лет, но к 23 годам я полюбила свои волосы!»

«Седина изменила мою жизнь. Теперь у меня совершенно другой взгляд на старение»

«Быть собой, обнимая свои серебряные пряди, — лучшее решение, которое я когда-либо принимала»

«Полагаю, что на сегодняшний день я сэкономила около $ 5 000, так как мне приходилось красить волосы каждый месяц»

«В 32 года я перестала красить волосы и полюбила их естественно-седой цвет»

«У меня появилась аллергия на краску. Поэтому пришло время стать тем, кто я есть. Сейчас мне 42, и меня не волнует общественное мнение»

«В течение 4 месяцев, пока я серьезно болела, просто не красила свои волосы. И решила к этому больше не возвращаться. Безумно рада, что приняла такое решение!»

«Думаю, стереотип о том, что седые волосы старят, пора забыть навсегда»

«Сейчас мне 53 года, и я почти 2 года не красила волосы. Никогда еще не чувствовала себя настолько живой!»

«Мне 55, и я задаюсь вопросом: когда люди решают, что пора перестать красить волосы? В 65 лет? В 75? Мы все стареем. Почему я должна следовать моде, чтобы выглядеть моложе, если мне и так хорошо?»

«Я никогда не красила волосы. Даже не думала об этом. Я просто люблю себя такой, какая я есть. Серый — самый красивый цвет в моей жизни. Я чувствую себя счастливой»

«Я часто слышу: „Хотела бы я быть такой же смелой, как ты“. А я им отвечаю: „Что вы! Хватит покупать ложь, которая мнимо скрывает ваш возраст. Вы прекрасны!“»

«Первые седые волосы у меня, как и у моей мамы, появились в 12 лет. Я красила волосы. Но через 3 года после смерти мамы я сбрила волосы до „серебряных корней“, чтобы почтить ее память и не оглядываться назад»

«После 22 лет окрашивания волос я решила остановиться. Я сделала стрижку пикси и ни о чем не жалею»

«Иногда я спрашиваю себя: „Это действительно мои волосы?“ И тут же себе отвечаю: „Да, девочка. И ты выглядишь потрясающе!“»

«Думаю, что отращивание седых волос в возрасте 43 лет требует гораздо больше смелости, чем все, что я делала до сих пор. Это я спустя 4 месяца без покраски»

«Прошло 9 лет с тех пор, как я последний раз красила волосы»

«Простая и понятная элегантность. Правда?»

«Я решила больше не красить волосы 4 года назад, когда узнала о беременности 4-м ребенком. Никогда не была так довольна своими волосами, как сейчас»

«Мне 47 лет, уже 2 года как я свободна от окрашивания волос. И да, это мои натуральные кудри»

«Почти 2 года без цвета! Мне 29 лет. Если вы устали гоняться за седыми корнями, дайте шанс своей природной красоте»

«Я начала окрашивать волосы еще в 8-м классе. 3 года назад я перестала это делать. Признаю, мне повезло с тем, насколько „серебро“ идет моему лицу»

«Дело не в том, выглядишь ли ты моложе или старше, лучше или хуже. Речь о том, чувствуешь ли ты себя самой собой и готова ли принимать подарки старения»