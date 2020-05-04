25 особенностей поведения за столом, которые расскажут о вашем собеседнике больше, чем его страничка в соцсети

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Ученые из Оксфордского университета определили, что питание способно влиять на последовательность генов некоторых живых существ. А многие психологи утверждают, что предпочтения в еде и поведение за столом напрямую связаны с нашими чертами характера. Джульетта Богоссян, основательница исследовательской компании Food-ology, убеждена: чтобы узнать человека получше, достаточно просто пригласить его на ужин.

Мы в AdMe.ru разузнали у профессионалов, какие привычки могут выдать о нас всю правду во время обеда.

Скорость потребления еды

Джульетта Богоссян отмечает: целеустремленная натура «быстрых едоков» мешает им наслаждаться моментами жизни. Хотя такие люди динамичны и имеют широкий круг знакомых, времени у них хватает только для 2–3 близких друзей.

«Медленные едоки» привязаны к своим привычкам и поистине упрямы. Они, как правило, эгоистичны и ставят свои потребности выше чужих. Медлительными они могут быть не только за столом, но и в работе.

Вы замечали, что самые приятные собеседники заканчивают есть приблизительно в одно время с вами? Неудивительно, ведь таким людям свойственна высокая степень эмпатии, они мастерски подстраиваются под других и умеют находить компромисс.

Если у человека темп приема пищи определяется графиком, это значит, что он привык выполнять работу добросовестно. В конце дня такие люди чувствуют удовлетворение от проделанной работы, однако нередко они удивляются, куда делся этот день.

Поведение за столом

Люди, которые приправляют еду, прежде чем попробовать ее, и те, кто заказывает блюдо, едва ли взглянув в меню, тяжело переживают изменения в жизни.

Человек, который упорно доедает один продукт, прежде чем перейти к следующему, отличается внимательностью к деталям. По мнению Богоссян, такие люди выполняют работу с максимальной самоотдачей, но они также не приветствуют перемены.

Если вы видите, что ваш знакомый ест одни и те же продукты, отказываясь попробовать что-нибудь новое, будьте начеку: велика вероятность, что в повседневной жизни он невротичен и беспокоится даже без видимых причин.

Любознательный человек, который не стесняется задавать официанту вопросы по поводу выбора блюда, готов на эксперименты и способен идти против системы, чтобы реализовать новые идеи.

Вкусовые предпочтения

Глава Фонда исследований нарушений обоняния и вкуса Алан Хирш рассказывает, что людям, которых тянет на солененькое, свойственно плыть по течению. Они считают, что их судьбу определяют внешние силы, а не собственные устремления.

Пряная пища стимулирует обмен веществ, согревает организм. Пристрастие к пряному говорит о том, что человек любит порядок и не хочет тратить время, вдаваясь в детали.

Исследования показали, что любителям остренького необходимо одобрение общества. Такие люди стремятся к тому, чтобы их достижения всякий раз вознаграждались. Также они не боятся опасностей и любят, когда в крови зашкаливает адреналин.

Ученые из Университета Северной Дакоты, Геттисбергского колледжа и Университета Сент-Ксавье определили, что люди, которые часто едят сладкое, более склонны к добровольной помощи нуждающимся.

Любимая еда

Кандидат психологических наук Александр Макаров почитателей кислого, соленого и маринованного причисляет к тиранам, хотя и не всегда явным.

Если человек любит жирные сладкие продукты — тяжелый крем, сливочное мороженое, — это говорит о хроническом недостатке любви, жалости, милосердия со стороны.

Когда человек любит относительно легкие продукты, например варенье и цукаты, это свидетельство беспечности, легкости характера, покладистости.

Если человек предпочитает есть исключительно овощи, это говорит о повышенной брезгливости, страхе перед трудностями. Но эта теория не распространяется на тех, кто вопреки своим желаниям перешел на вегетарианскую диету.

Сборные блюда — мясо с картошкой, овощное рагу, шашлык с овощами — нравятся прирожденным воинам. Вообще, любовь к эклектичным блюдам вроде пиццы является признаком выносливости и здоровой агрессии.

Еда с привкусом дыма нравится бродягам, романтикам, мечтателям, путешественникам, фантазерам. Другой показатель скрытого романтизма — любовь к морепродуктам.

Самыми надежными людьми считаются любители сыра. Это последовательные, но мягкие, уступчивые, умеренные во всем люди. Причем самые деликатные, альтруистичные — те, кто предпочитает слабосоленые виды сыра.

Хирш считает, что любители сырных палочек — честные люди с хорошими манерами. Они относятся к людям, основываясь на их заслугах, а не так, как требует их статус.

Мясные закуски предпочитают преданные и общительные люди. Это обладатели дружелюбного, доверчивого характера.

Те, кто не может жить без картофельных чипсов, часто добиваются успехов как в бизнесе, так и в семейной жизни. Амбициозный характер делает из них опасных конкурентов.

Созерцательными, вдумчивыми натурами показали себя любители крекеров. Они застенчивы и ценят свое личное пространство.

Фанаты крендельков живые и энергичные. Им неинтересны обыденные вещи, а рутине не так-то легко затянуть таких людей. Нередко их можно увидеть на вечеринке или в кругу друзей.