25 особенностей поведения за столом, которые расскажут о вашем собеседнике больше, чем его страничка в соцсети
Ученые из Оксфордского университета определили, что питание способно влиять на последовательность генов некоторых живых существ. А многие психологи утверждают, что предпочтения в еде и поведение за столом напрямую связаны с нашими чертами характера. Джульетта Богоссян, основательница исследовательской компании Food-ology, убеждена: чтобы узнать человека получше, достаточно просто пригласить его на ужин.
Мы в AdMe.ru разузнали у профессионалов, какие привычки могут выдать о нас всю правду во время обеда.
Скорость потребления еды
- Джульетта Богоссян отмечает: целеустремленная натура «быстрых едоков» мешает им наслаждаться моментами жизни. Хотя такие люди динамичны и имеют широкий круг знакомых, времени у них хватает только для 2–3 близких друзей.
- «Медленные едоки» привязаны к своим привычкам и поистине упрямы. Они, как правило, эгоистичны и ставят свои потребности выше чужих. Медлительными они могут быть не только за столом, но и в работе.
- Вы замечали, что самые приятные собеседники заканчивают есть приблизительно в одно время с вами? Неудивительно, ведь таким людям свойственна высокая степень эмпатии, они мастерски подстраиваются под других и умеют находить компромисс.
- Если у человека темп приема пищи определяется графиком, это значит, что он привык выполнять работу добросовестно. В конце дня такие люди чувствуют удовлетворение от проделанной работы, однако нередко они удивляются, куда делся этот день.
Поведение за столом
- Люди, которые приправляют еду, прежде чем попробовать ее, и те, кто заказывает блюдо, едва ли взглянув в меню, тяжело переживают изменения в жизни.
- Человек, который упорно доедает один продукт, прежде чем перейти к следующему, отличается внимательностью к деталям. По мнению Богоссян, такие люди выполняют работу с максимальной самоотдачей, но они также не приветствуют перемены.
- Если вы видите, что ваш знакомый ест одни и те же продукты, отказываясь попробовать что-нибудь новое, будьте начеку: велика вероятность, что в повседневной жизни он невротичен и беспокоится даже без видимых причин.
- Любознательный человек, который не стесняется задавать официанту вопросы по поводу выбора блюда, готов на эксперименты и способен идти против системы, чтобы реализовать новые идеи.
Вкусовые предпочтения
- Глава Фонда исследований нарушений обоняния и вкуса Алан Хирш рассказывает, что людям, которых тянет на солененькое, свойственно плыть по течению. Они считают, что их судьбу определяют внешние силы, а не собственные устремления.
- Пряная пища стимулирует обмен веществ, согревает организм. Пристрастие к пряному говорит о том, что человек любит порядок и не хочет тратить время, вдаваясь в детали.
- Исследования показали, что любителям остренького необходимо одобрение общества. Такие люди стремятся к тому, чтобы их достижения всякий раз вознаграждались. Также они не боятся опасностей и любят, когда в крови зашкаливает адреналин.
- Ученые из Университета Северной Дакоты, Геттисбергского колледжа и Университета Сент-Ксавье определили, что люди, которые часто едят сладкое, более склонны к добровольной помощи нуждающимся.
Любимая еда
- Кандидат психологических наук Александр Макаров почитателей кислого, соленого и маринованного причисляет к тиранам, хотя и не всегда явным.
- Если человек любит жирные сладкие продукты — тяжелый крем, сливочное мороженое, — это говорит о хроническом недостатке любви, жалости, милосердия со стороны.
- Когда человек любит относительно легкие продукты, например варенье и цукаты, это свидетельство беспечности, легкости характера, покладистости.
- Если человек предпочитает есть исключительно овощи, это говорит о повышенной брезгливости, страхе перед трудностями. Но эта теория не распространяется на тех, кто вопреки своим желаниям перешел на вегетарианскую диету.
- Сборные блюда — мясо с картошкой, овощное рагу, шашлык с овощами — нравятся прирожденным воинам. Вообще, любовь к эклектичным блюдам вроде пиццы является признаком выносливости и здоровой агрессии.
- Еда с привкусом дыма нравится бродягам, романтикам, мечтателям, путешественникам, фантазерам. Другой показатель скрытого романтизма — любовь к морепродуктам.
- Самыми надежными людьми считаются любители сыра. Это последовательные, но мягкие, уступчивые, умеренные во всем люди. Причем самые деликатные, альтруистичные — те, кто предпочитает слабосоленые виды сыра.
- Хирш считает, что любители сырных палочек — честные люди с хорошими манерами. Они относятся к людям, основываясь на их заслугах, а не так, как требует их статус.
- Мясные закуски предпочитают преданные и общительные люди. Это обладатели дружелюбного, доверчивого характера.
- Те, кто не может жить без картофельных чипсов, часто добиваются успехов как в бизнесе, так и в семейной жизни. Амбициозный характер делает из них опасных конкурентов.
А какую взаимосвязь между предпочтениями в еде и характером находили вы?
Фото на превью Unsplash, brunchnut / Instagram