20 жестких истин, которые помогут прийти в себя быстрее, чем сеанс психотерапии

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Хоть раз в жизни каждый задавался вопросом: «Не пора ли мне к психологу?» Одним справляться с внутренними переживаниями помогает консультация специалиста, другим — мудрые советы родственников и близких друзей. А порой, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом, достаточно всего одной фразы. Настолько сильной и меткой, что после нее мгновенно приходишь в себя как от пощечины.

Специалист по мышлению, спикер конференции TEDx Кеша Скирневский в «Честной книге о том, как добиться успеха» обозначил жесткие, но правдивые жизненные истины, о которых мы редко задумываемся, но с которыми трудно поспорить.

Нам в AdMe.ru, как и пользователям сети, пришлись по душе высказывания из этой книги, поэтому мы решили поделиться 20 ее главами, чтобы и вы оценили их простую гениальность.