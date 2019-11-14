20 жестких истин, которые помогут прийти в себя быстрее, чем сеанс психотерапии
Хоть раз в жизни каждый задавался вопросом: «Не пора ли мне к психологу?» Одним справляться с внутренними переживаниями помогает консультация специалиста, другим — мудрые советы родственников и близких друзей. А порой, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом, достаточно всего одной фразы. Настолько сильной и меткой, что после нее мгновенно приходишь в себя как от пощечины.
Специалист по мышлению, спикер конференции TEDx Кеша Скирневский в «Честной книге о том, как добиться успеха» обозначил жесткие, но правдивые жизненные истины, о которых мы редко задумываемся, но с которыми трудно поспорить.
Нам в AdMe.ru, как и пользователям сети, пришлись по душе высказывания из этой книги, поэтому мы решили поделиться 20 ее главами, чтобы и вы оценили их простую гениальность.
- Чем больше у вас достижений, тем больше вас ненавидят. Чем меньше у вас достижений, тем сильнее вы ненавидите себя.
- Если вы что-то будете делать, то что-то будет меняться.
- Вы думаете о себе больше, чем все остальные, вместе взятые.
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Никто не знает, как правильно. И нет никого, кто понимает, что происходит.
Ломать голову над правильностью своих поступков бессмысленно. Даже древнегреческий философ Сократ нашел в себе смелость признать: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».
- Если у кого-то получилось, это не значит, что получится у вас.
- Люди, добившиеся успеха, не знают, как повторить успех.
- Работать в найме — это бессмысленный ад. Предпринимательство — это бесконечный ад.
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Невероятный карьерный рост у отдельных людей — это просто статистическая закономерность.
В бестселлере «Думай медленно... решай быстро» лауреата Нобелевской премии по экономике, профессора Даниэля Канемана приводится сравнение нескольких фирм — успешных и еле держащихся на плаву. Спустя пару лет часть компаний-неудачников закрылась, зато другая, наоборот, стала стремительно развиваться. Еще через 20 лет большая часть бывших неудачников достигла невероятного взлета, в то время как передовые компании переживали не лучшие времена. Таким образом, все попытки описать рецепты успеха в эпоху капитализма — пустой звук.
- Ради социальной привлекательности люди врут, что нашли способ быть счастливыми.
- Деньги никого не сделали счастливым. Путешествия никого не сделали счастливым. Любовь делает счастливым, но на короткое время. Как и комфортная жизнь.
- Большую часть времени вы думаете, как быть лучше других людей. Вы пытаетесь себя обмануть, что это не так.
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Принятие жизни и фокус на текущем моменте приведут к тому, что вы добьетесь меньшего.
Видение полной картины мира, оценивание перспектив и взгляд, устремленный в завтрашний день, — лучшая приправа для будущего успеха. Однако психологи утверждают, что порой полезно отпустить себя и какое-то время пожить одним днем. В конце концов, каждый миг нашей жизни — ценнейший подарок судьбы.
- Чем меньше вы знаете, тем проще кажется ситуация.
- Если вы сбежите от людей в бездействие, то пропустите самое интересное в жизни.
- Если вам что-то дать, то вы потребуете больше и снова будете несчастливы.
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Чрезмерная забота о близких или о мире — это просто анестезия для собственной боли.
Американская писательница Мелоди Битти в книге «Спасать или спасаться?» рассказывает, что люди, которые считают себя ответственными за весь мир, обычно отказываются принять ответственность за то, чтобы вести собственную жизнь и жить ею. Часто они переживают глубокую обиду и боль, и такое поведение — сублимация для того, чтобы их снова не сокрушили.
- Люди, которые творят зло, уверены в своей добродетели. Вы не поймете, что один из них.
- Вегетарианцы не живут дольше мясоедов. Спортсмены живут незначительно дольше лентяев.
- Чем меньше ошибок вы совершаете, тем выше вероятность ничего не добиться.
- Прожить жизнь интересно важнее, чем прожить счастливо.
А какие пункты вы бы добавили в эту книгу?