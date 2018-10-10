20+ вещей, которые нужно сделать до 30 лет
В золотое время, а именно в период от 20 до 30 лет, многие уходят с головой в учебу и карьеру. Но все-таки есть вещи, которые каждый просто обязан сделать для того, чтобы иметь в своем активе как можно больше полезных знаний, навыков и свершений. И, конечно, чтобы сохранить волшебные воспоминания.
Поскольку у каждого свой взгляд на мир, свои ценности и приоритеты, AdMe.ru провел анализ в соцсетях и на форумах, чтобы составить список вещей, которые лучше всего сделать до 30 лет.
- Выучить новый язык. Сегодня существует множество доступных для каждого человека способов выучить нужный язык: онлайн-сервисы, книги, просмотр фильмов и сериалов с субтитрами и т. д.
- Научиться разводить костер. Уметь пользоваться спичками или зажигалкой и развести хороший костер — это не одно и то же. Во время походов или отдыха на даче этим, как правило, всегда занимается кто-то один. А что, если этот кто-то будет отсутствовать на вашей вечеринке?
- Прекратить искать чужого одобрения. Мы слишком переживаем о том, как нас воспринимают другие. Это понижает степень уверенности в себе и ухудшает способность найти простое решение. Перестать зацикливаться на чужом мнении непросто, но попробовать стоит.
- Написать письмо будущему себе. Напишите о своих планах, мечтах и ожиданиях. Уберите его в «капсулу времени» или спрячьте в книгу и решите, сколько лет должно пройти, прежде чем вы откроете письмо. Эта идея даст вам шанс увидеть, не забыли ли вы данные себе обещания и стали ли вы тем, кем хотели.
- Обрести финансовую независимость. Чтобы не утонуть в долгах, нужно уметь делать так, чтобы деньги работали на вас, а не наоборот. Для этого нужно посвятить какое-то время изучению вопросов финансовой грамотности.
- Прыгнуть с парашютом. Да, не у всех есть желание испытать силу гравитации. Но если вы из тех, кто когда-то был увлечен этой идеей, но так и не решился, — сделайте это!
- Избавиться от вредных привычек. Потому что здоровье — важнейший капитал, без которого жизнь не жизнь.
- Посетить новый континент. Это потрясающая возможность узнать другую культуру, получить бесценный жизненный опыт и встретить много интересных людей.
- Освоить базовые танцевальные движения. Скованные или чересчур активные движения, как правило, никого не привлекают. Но если вы научитесь двигаться плавно и уверенно, для противоположного пола это будет знаком того, что вы владеете своим телом и уделяете ему должное внимание.
- Завести друга в другой стране. Во время путешествий обязательно нужно с кем-то подружиться. Знакомство с местными дает возможность узнавать интересные вещи о городе, стране и о местах, которые недоступны обычным туристам. Кроме того, у вас появится хорошая возможность сэкономить во время следующего визита, остановившись у друга.
- Отключить телефон на неделю. Многие находятся в таком положении, когда без связи в течение недели могут и уволить. Но ничто не помешает вам сделать это во время отпуска, чтобы отдохнуть от прелестей коммуникации.
- Побыть волонтером. Это возможность увидеть жизнь, которая проходит мимо нас. Потратить свои силы и время на благо нуждающихся, сделать хотя бы маленькое доброе дело — это то, благодаря чему вы сами станете чуточку счастливее.
- Испытать силу воли. Не всегда наши действия сходятся с мыслями и убеждениями. Перед Новым годом мы даем себе множество обещаний, которых в большинстве случаев в итоге не придерживаемся. Поставьте перед собой задачу, которая будет выходить за рамки вашей зоны комфорта, и выполняйте ее на протяжении определенного отрезка времени. Например, отжимания по 5 минут в день в течение 3 месяцев.
- Научиться плавать. Даже если вы из тех, кто обходит стороной бассейны и водоемы, такое умение будет очень полезно. Представьте ситуацию: тонущий человек, вы на берегу, а вокруг ни души. Кроме того, в такой момент важно не только умение плавать: нужно знать несколько правил, которые помогут оказать утопающему первую помощь.
- Прочитать около 100 книг. В жизни каждого есть проблемы, которые могут казаться неразрешимыми. Но существуют достойные литературные произведения, которые способны помочь вам найти решение. Не секрет, что книги таят в себе мудрость и удивительные знания. Если начать с 20 лет, достаточно читать по 10 книг в год.
- Поиграть в футбол во дворе или во время отдыха. Хотя бы раз. И хотя бы потому, что это самый популярный вид спорта в мире.
- Научиться контролировать свой гнев. Сгоряча можно сказать то, о чем потом приходится долго жалеть. Научитесь держать себя в руках и не срываться на людей из-за плохого настроения и личных проблем.
- Научиться делать заготовки. Даже если вы не садовод-дачник, с таким умением вы сможете экономить. В дачный сезон цена на овощи не завышена, и это лучшее время для покупки продуктов на заготовки. В противном случае зимой вам придется покупать, к примеру, маленькую баночку огурцов для соуса тартар втридорога.
- Осуществить детскую мечту. Детские мечты у всех разные, но многие стесняются воплотить их в жизнь, боясь показаться смешными или инфантильными. Если вы мечтали стать героем сказки или мультфильма — побудьте аниматором хотя бы день. Мечтали попасть в Диснейленд — сделайте это!
20. Сделать что-то своими руками. Движение DIY (от англ. do it yourself — «сделай это сам») давно стало популярным и набирает все бо́льшие обороты с каждым днем. Иногда людям приходят в голову невероятные идеи, часть из которых многим значительно облегчает жизнь, позволяет сэкономить или вдохновляет на что-то. Попробуйте свои силы в дизайне, флористике, создании мебели.
21. Научиться делать хорошие фото на телефон. Даже если речь идет о простых, повседневных фотографиях для Instagram, нужно уметь делать это стильно и со вкусом. Запечатлеть какой-то удивительный момент, сделать качественный портрет с правильным светом — у каждого должен быть снимок, которым бы все восхищались.
После 30 лет начнется другой жизненный этап, в котором появятся новые цели, задачи и заботы. Поэтому не стоит откладывать все в долгий ящик — начните ставить галочки в своем списке прямо сейчас.
Фото на превью Pexels / pixabay