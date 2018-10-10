20+ вещей, которые нужно сделать до 30 лет

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В золотое время, а именно в период от 20 до 30 лет, многие уходят с головой в учебу и карьеру. Но все-таки есть вещи, которые каждый просто обязан сделать для того, чтобы иметь в своем активе как можно больше полезных знаний, навыков и свершений. И, конечно, чтобы сохранить волшебные воспоминания.

Поскольку у каждого свой взгляд на мир, свои ценности и приоритеты, AdMe.ru провел анализ в соцсетях и на форумах, чтобы составить список вещей, которые лучше всего сделать до 30 лет.

20. Сделать что-то своими руками. Движение DIY (от англ. do it yourself — «сделай это сам») давно стало популярным и набирает все бо́льшие обороты с каждым днем. Иногда людям приходят в голову невероятные идеи, часть из которых многим значительно облегчает жизнь, позволяет сэкономить или вдохновляет на что-то. Попробуйте свои силы в дизайне, флористике, создании мебели.

21. Научиться делать хорошие фото на телефон. Даже если речь идет о простых, повседневных фотографиях для Instagram, нужно уметь делать это стильно и со вкусом. Запечатлеть какой-то удивительный момент, сделать качественный портрет с правильным светом — у каждого должен быть снимок, которым бы все восхищались.