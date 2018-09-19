20+ твитов от психолога со стажем, которому есть что сказать каждому из нас

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Психологи порой творят чудеса, спасая отношения и разрешая даже самые сложные проблемы. Но как выглядит их работа изнутри? Профессиональный социальный психолог Антон Шутов рассказал об этом в своем твиттере, а заодно поделился советами, в которых сконцентрирован многолетний практический опыт. Польза объятий, «синдром первокурсника» и другие наблюдения — в серии твитов.

Мы в AdMe.ru узнали много нового о работе психологов, а заодно почерпнули кое-что полезное и теперь рассказываем это вам.

О психологах

По-настоящему способных специалистов очень мало, и надежды, с которыми люди приходят к психологам, достаточно часто не оправдываются. Это важно знать, если вы собрались обратиться за помощью.

Если вы оказались у психолога и чувствуете, что работа не складывается, контакт слаб, то, скорее всего, это не ваш специалист. Ищите следующего, пробуйте. Это нормально. Когда найдете своего, мир озарится.

У нас есть такая примета: какие нерешенные актуальные проблемы есть у тебя самого в жизни, с такими же проблемами придут к тебе клиенты. Могу сказать точно: это правда (черт бы ее побрал).

Переживают ли психологи стрессы? Да. Например, сейчас я переживаю наитяжелейшую депрессию. Это самое сложное состояние из встречавшихся мне когда-либо в жизни. Возможно, выживу.

У некоторых психологов есть о-о-очень странные методы работы с клиентами. Например, я знал одного психолога, который работал терапией молчания. Он встречал клиента, и они просто сидели и молчали в течение часа. Дальше клиент платил деньги и уходил.

Нам доверяют много сокровенного, поэтому мы знаем подлинную историю человека. Иногда от этого даже страшно: слишком много тайн. Например, я знаю обстоятельства одного преступления, но даже упоминать об этом опасно.

У каждого психолога должен быть свой психолог. У меня с этим трудности. Среди обозримых и доступных подходящих не находится. Мой лучший помощник, консультант, терапевт — моя бывшая. На самом деле она умный, талантливейший специалист, одна из лучших, встречавшихся мне когда-либо.

Самые деформирующие личность профессии — это педагог, артист и... теперь сами знаете кто. Не дай бог, конечно, жить рядом или хотя бы общаться с психологом с профдеформацией.

О профессиональной деформации

Влюблялся ли я в своих клиентов? Да, особенно поначалу. Одно из первых правил: чтобы консультант был объективным, он должен быть удовлетворен полностью , в том числе и гастрономически. В среде коллег это всегда повод для шуток.

удовлетворен полностью в том числе и гастрономически. В среде коллег это всегда повод для шуток. Приходилось работать в телефонных службах доверия. Это очень интересно! Там получил навык: по одному только голосу и интонациям определяю возраст человека, психотип, эмоциональное состояние. Могу разговорить любого агента «холодных звонков» (банки, провайдеры, рекламщики).

Ненавижу рубрику «советы психологов» в СМИ. Обычно там откровенные непрофессионалы констатируют белиберду: «У вас депрессия? Тогда возьмите себя в руки, улыбнитесь и не грустите! Посмотрите вокруг, жизнь прекрасна!» На нас и так смотрят с огромным подозрением.

О клиентах

В работе психолога есть странный нюанс: часто клиенты влюбляются в консультантов. Это больше чем влюбленность — это страсть, навязчивость, зависимость, мания. Название этому — эффект переноса, и, если консультант не совсем этичен, он может воспользоваться этим в свою угоду.

Когда слышу о ценниках, которые назначают специалисты за индивидуальную работу с клиентами, меня начинает мутить. Странные астрономические цифры, несоизмеримые с их человеческими качествами (не говоря уже о профессиональном уровне специалистов). Тут я очень критичен.

У клиента может сформироваться зависимость от визитов к психологу, ведь именно там он ощущает себя защищенным, принимаемым. Иногда вот такого простого и не хватает человеку в обыденной жизни. В этом случае работа аккуратно идет к завершению.

С клиентами я редко, но бывает, что плачу вместе. Нестыдно показать чувства, которые искренне разделяешь, ведь разделять чувства — это эмпатия, так необходимая в сеансе.

Мой друг переживал тяжелую депрессию. Сам я не мог быть ему сторонним объективным помощником, поэтому отправил к авторитетному специалисту из тех, кого знал. Он вернулся совершенно другим человеком — спокойным, сильным, мудрым. Это было настоящим чудом. Верьте в такое.

Один из драматичных и ярких случаев, с которыми приходилось работать, — это когда в первый раз столкнулся с раздвоением личности. Это нечто невероятное было... Правильное название — синдром множественной личности, диссоциативное расстройство.

Один парень не мог успокоиться, пока не переименовал у себя на компьютере все файлы музыкальной коллекции так, чтобы имена исполнителей и названия песен начинались с маленькой буквы. Не дай бог хоть одна заглавная. Иначе он просто не мог уснуть. Там были десятки тысяч треков.

Об отношениях

Чтобы снизить напряжение в личных отношениях, рекомендую иногда устраивать драки в шутку — с погонями, битьем подушками, «придушениями», криками, хохотом и ненастоящими ударами. Это приводит психическую энергию в движение, и усилившийся ее поток расчищает эмоциональный застой.

Быть в отношениях очень близкими прекрасно. Но безостаточно растворяться в партнере опасно: такое вредит целостности обоих. В гештальт-психологии об этом есть негативное понятие «слияние»: это когда от тебя не остается «тебя». Формула отношений — это «ты и я», а не просто «мы».

Семья, в которой люди часто и легко говорят «я люблю тебя», эмоционально здорова и укреплена. Это правда важно. А там, где сложно произнести подобное, присутствует боязнь выражения чувств. У детей это оборачивается осложнениями в дальнейшей жизни и в построении отношений.

Боязнь выражения чувств в семье в дальнейшем становится причиной формирования зависимого поведения: алкоголизм, наркозависимость, ониомания (страсть к покупкам), игромания и прочее.

Обнимать людей надо чаще. Всегда говорю своим ученикам: если вдруг стоите и сомневаетесь, обнять или не обнять, то в этом случае обнимайте всегда. Объятия лечат, укрепляют и вас, и тех, кого вы обнимаете.

Как понять, что нужна помощь психолога

Нарушения психики иногда проявляются через появление в речи множества уменьшительно-ласкательных слов: «сахарочек», «чаечек», «вареньечко», «машиночка», «улочка», «собачечка», «поцелуйчик», «картиночка», «монеточка», «Танечка», «Витечка», etc.

Вы слышали про «синдром первокурсника»? Это когда вы читаете симптомы заболевания и начинаете тут же обнаруживать их у себя. Мне многие пишут, что после чтения треда начали тревожиться о своем здоровье. Стоп! Это все мнительность — с вами все в порядке. Нет, правда.

Мнительным далее не читать. Вы только не думайте сразу плохое про себя, но вот еще один факт. Если человек часто разговаривает во сне — это повод, чтобы сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму), так как это может быть симптомом, указывающим на эпилептическое расстройство.

Как помочь человеку в сложной ситуации

Если вы хотите помочь человеку, находящемуся в остром переживании, ведите его на улицу и гуляйте с ним как можно дольше. Физическая нагрузка — в данном случае на ноги — это способ вывода внутренних стрессовых напряжений. Чем больше нагрузка, тем лучше.

Во время депрессии многие советуют отправиться в путешествие, развеяться, покинуть место привычного обитания, но это может быть ошибкой. Увеличение количества внешних раздражителей при внутренней неустроенности и сниженной энергии может привести к усилению депрессии.

При панической атаке можно эффективно использовать обоняние. Возьмите парфюм дорогого человека (можно родителя), накапайте на платок, держите неподалеку, а в момент атаки достаньте и медленно-медленно дышите через него, концентрируясь мыслями на близком любимом образе.

Интересные наблюдения

Шизофрению в фильмах и романах непростительно поэтизируют. В действительности пафоса мало: это страшно и больно — наблюдать разрушающуюся личность, которая сама паникует, все больше теряя связь с людьми и реальностью.

Для повышения осознанности и для усиления самоанализа я порекомендовал бы каждому человеку проводить 15 минут в день в полной тишине и бездействии. Ни музыки, ни телефона, никого рядом. Это отлично помогает против стресса.

Какое-то время, исследуя человеческие качества, искал среди них самое полезное, действенное, чтобы посвятить силы развитию именно его. Поначалу казалось, что это качество — уверенность, но спустя время понял, что главное все же осознанность. Это универсальная сила.

Вот любимая фраза, которая помогает поразбирать с клиентом сложные конфликтные ситуации, где присутствует обида: «Обида — это результат неоправданных ожиданий». Многое видится через эту фразу по-другому.

Книги, которые Антон Шутов советует прочитать тем, кто интересуется психологией:

«Невротическая личность нашего времени» Карен Хорни — книга, которая поможет продвинуться в понимании людей и себя.

«Когда Ницше плакал» Ирвина Ялома — психотерапевтическая проза о чувствах, переживаниях, прорывах. В числе персонажей — Ницше, Фрейд, Брейер, Саломе.

«Человек, который принял жену за шляпу» Оливера Сакса — захватывающая книга о безумии, нон-фикшн.

«Чудеса и трагедии черного ящика» Игоря Губермана — научно-популярная книга о мозге и психике человека.

А у вас есть опыт общения с психологами? Или, возможно, вы читали книги из этого списка? Расскажите нам о своих впечатлениях в комментариях.