20 слов из молодежного лексикона, которые вряд ли поймет вчерашняя молодежь

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Молодежный сленг с годами меняется, многие слова забываются, придумываются новые. Причем в последнее время это происходит так стремительно, что 30—40-летние, те, кто еще совсем недавно был молод, с трудом понимают нынешних школьников и студентов. Например, если для вас слова «тян», «чилить», «кек» — просто набор смешных звуков, то вы смело можете вычеркивать себя из рядов молодежи.

AdMe.ru разузнал, какие слова используют в своей речи те, кому сейчас от 12 до 25 лет.

«Ору» Произошло от слова «ор» — «громкий крик». «Ору» — «смеюсь над чем-то очень громко, во весь голос». Это слово отражает высшую степень смеха. «Хайп» Произошло от английского hype — «навязчивая реклама, надувательство». Слово «хайп» означает шумиху вокруг чего-либо, ажиотаж, пиар, что-то модное в данный момент. А производный от термина глагол «хайпить» используют в значении «агрессивно пиарить, разводить шумиху». «Рили» Слово произошло от английского really — «реально, действительно, в самом деле». Наша молодежь употребляет его в качестве синонима слов «правда», «реально», иногда вместо слова «очень». Также часто используется в качестве удивленного вопроса как реакция на какую-либо историю или в контексте для преувеличения чего-то. «Чилить» Произошло от английского to chill — «остужать». Употребляется в значении «расслабляться, прохлаждаться, тратить время впустую». Иногда используют в значении «отрываться».

«Шазамить» Есть такое приложение для смартфонов, которое определяет, что за песня играет в данный момент. Shazam называется. Отсюда «шазамить» — «узнавать название песни с помощью этого или похожего по функциям приложения». «Изи» Произошло от английского easy — «просто, легко». Чаще всего оно означает некое невероятно простое действие или отношение человека к разным жизненным ситуациям. Также так говорят, когда просят кого-то «быть попроще», «успокоиться». «Жиза» «Жиза» — это сокращение обычного слова «жизнь». Молодежь употребляет его, когда нужно сказать что-то вроде «жизненная ситуация, жизненно». «Агриться» Есть 2 версии происхождения этого слова: от английского angry («злой, негодующий») или agression («агрессия, скандал»). Подростки употребляют это слово в качестве синонима слов «злиться», «беситься», «ненавидеть», «раздражаться».

«Го» В английском глагол to go («идти») звучит как «гоу». Но нынешняя молодежь ленива и любит использовать в своей речи или переписке короткие слова. И даже «гоу» оказалось для них слишком длинным, поэтому его сократили до «го». Употребляют это слово, когда кого-то куда-то зовут. «Шеймить» Shame переводится как «стыд», а слово «шеймить» употребляют, когда хотят пристыдить человека за что-либо. Например, за стиль в одежде или поступок. Производное от этого слова — «шеймеры». Это те, кто осуждает других людей. «Сорян» Произошло от английского sorry — «сожалеющий». Так говорят, когда просят прощения в неловкой ситуации. Забавно, что слово «сорри» много лет использовалось в русской речи наравне со словом «извини». Но почему-то это самое «сорри» мутировало и превратилось в еще более небрежное «сорян». «Рофлить» ROFL — это английская аббревиатура, сокращение фразы rolling on the floor laughing («в смехе катаюсь по полу»). Ранее, при общении через некоторые мессенджеры, вместо этого сокращения использовался смайлик, который от смеха катался по полу. Сейчас «рофлить» означает «громко смеяться» или «подшутить над кем-то». Среди подростков также используется слово «рофл» в значении «какая-то безумно смешная шутка или история».

«Фуди» Так сейчас называют людей, которые любят вкусно поесть (от английского food — «еда»). Причем еда для них — это более значимые вещи, чем простое удовлетворение физических потребностей. Они разбираются в тонкостях приготовления модных блюд, следят за всеми гастроновинками и брезгуют обыкновенными блюдами вроде макарон по-флотски. Фуди — своего рода субкультура, активно набирающая сегодня популярность. Еда для них — хобби. «Кек» Это междометие, выражающее ироничный, злорадный смех. Почти то же самое, что и «лол», только разница в том, что «лол» почти всегда используется в позитивном смысле, а «кек» — в негативном. В зависимости от контекста кеком могут назвать и человека, который попал в неловкое положение, злорадствуя при этом. По одной из версий, это слово пришло из игровой среды и было сокращением выражения Kekeke, означающим смех и чем-то похожим на «хех» (смешок). «Бинджвотчинг» Это слово произошло от английских binge («запой») и watching («просмотр»). Так называют процесс, когда человек смотрит весь сериал или целый эпизод за один присест, не отрываясь. Грубо говоря, «бинджвотчинг» — «запойный просмотр сериалов». «Тян» Это слово пришло к нам из аниме, а в японском языке используется как приставка к имени девушки. Означает «милая, красивая». Нередко используется в словосочетании «ламповая тян», что значит «идеальная девушка, которую практически невозможно встретить в реальной жизни».

«Гамать» От английского game — «игра». Подростки используют это слово в значении «проводить время за компьютерной игрой». «Чекать» Слово означает «проверять, пробивать информацию о чем-то или о ком-то». Произошло от английского слова check, что переводится как «проверить, уточнить, пробить инфу». «Хейт» От английского hate — «ненависть». «Хейтить» — «высказывать негодование по какому-либо поводу». А людей, которые активно хейтят, называют хейтерами. Например, хейтеров часто можно встретить среди комментаторов, которых хлебом не корми — дай что-нибудь или кого-нибудь покритиковать. «Зашквар» Это слово пришло из уголовного жаргона, но молодежь воспринимает его по-своему. К примеру, это слово может трактоваться как «стыд, позор». Также это может быть что-то вышедшее из моды, потерявшее популярность или же что-то глупое (по мнению подростков). Допустим, если парень надевает носки и сандалии, это зашквар.