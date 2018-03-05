20 реальных преображений людей, которые оказались круче, чем в любом шоу

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Каждый, кто хоть раз пытался похудеть, бросить курить или освоить новый вид творчества, прекрасно знает, как это непросто. Но не стоит отчаиваться — позитивные изменения возможны, и мы нашли тому самые убедительные доказательства.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть, каких блестящих результатов добились люди, которые нашли в себе силы измениться ради своего счастливого будущего.

«Я сбросил лишний вес, перестал грустить и избавился от растительности на лице»

«Я поправилась с 40 кг до 54 и победила анорексию»

«Прошло 500 дней с того дня, как я бросила пить, и год, как я начала заниматься спортом»

«Решил научиться рисовать, и вот мой прогресс за 6 лет»

«Я бросил пить, когда моей дочке исполнился год. Я трезв вот уже 5 лет»

Минус 30 см в талии

«Сегодня 4 года с тех пор, как я отказался от наркотиков. Теперь у меня есть карьера, дом, собака и невеста. Было непросто, но оно того стоило»

«Сражаюсь с депрессией и неуверенностью в себе. Решил постричь волосы после 10 лет пребывания в образе ленивого хиппи. Никогда не чувствовал себя бодрее, чем сейчас»

«Это мой друг Лэнс, у него церебральный паралич. Он хочет сказать людям, что, какой бы тяжелой ни была жизнь, отчаиваться не надо»

Кенийский парень сумел завязать с наркотиками и жизнью на улице благодаря своей подруге детства

«Решилась на операцию и вот уже 3 недели чувствую себя новой женщиной»

«Не пью 3 года»

«Вместе с женой похудели на 72 кг»

До и после брекетов

«Перешла из 78 кг в 53 и ни за что не вернусь назад»

«Я трезв уже год»

«6 лет я пытался перепить всех и каждого, страдал от депрессии и лишнего веса. Трезв уже 1,5 года»

«5 лет назад я думал о суициде, но теперь все это позади. Спасибо всем за поддержку»

«Прожив всю жизнь в ненависти к себе, я наконец-то ощущаю себя красивой. Научиться любви к себе очень сложно, но я на верном пути»

«Всегда хотел попробовать себя в качестве стендап-комика. Наконец-то преодолел свой страх и поднялся на сцену. Было очень весело!»