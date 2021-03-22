16 признаков, по которым можно легко понять, добьется человек успеха или всю жизнь будет перебиваться от зарплаты до зарплаты

Далеко не все мы родились в богатых семьях, поэтому большинству из нас необходимо зарабатывать себе на жизнь. Кому-то это удается лучше, кому-то хуже, к одному деньги текут рекой, а другой бьется на грани бедности и никак не может даже прийти к определенному уровню достатка. И ведь вряд ли дело здесь в одной только удаче.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие признаки в нашем поведении указывают на то, что мы мыслим неправильно, когда дело касается финансов. Возможно, это поможет увидеть себя со стороны и что-то изменить к лучшему.

1. Импульсивные покупки

Люди, которые росли в бедности, считают, что жизненные трудности возникают сами по себе и не зависят от них. А вот те, кто рос в обеспеченных семьях, напротив, уверены, что все находится под их контролем. Поэтому бедные ведут себя более импульсивно в неожиданных ситуациях, например делают покупки, даже зная, что денег остается в обрез. Моя мама не умеет экономить и меня не научила. При этом мы самые обычные люди со средним достатком. «Если что-то нравится — надо брать», — ее любимые слова. И я не умею экономить, откладывать на черный день, копить и пр. Если есть деньги, покупаю то, что сильно хочется. Например, пойти и купить пальто почти на всю зарплату или на последние деньги ребенку игрушку, а потом неделю сидеть без денег — норма для меня. И что это — умение радоваться жизни или отсутствие мозгов?.. © Подслушано / Ideer

2. Покупки не по средствам

Часто люди покупают вещи, которые на самом деле им не по карману, например слишком дорогой телефон или даже машину. На самом деле их толкает на это не изобилие, а низкая самооценка, желание самоутвердиться за счет дорогой покупки, показать, что они не хуже других и тоже могут позволить себе это. Парень работает на заводе. Его деньги уходят на выплаты по кредитам, взятым на покупку всяких дорогих крутых гаджетов, которые ему, по сути, без надобности, просто повыпендриваться перед друзьями. © Подслушано / Ideer

3. Презрительное и подозрительное отношение ко всем, у кого денег больше

Попытка преуменьшить чужие достижения — верный помощник тех, кто не готов сам стремиться к чему-то. Гораздо проще обвинять других в том, что у них изначально было больше возможностей. Подобные чувства являются чем-то вроде защитной стратегии: так мы защищаемся от ощущения собственной неполноценности.

4. Неумение распоряжаться деньгами, если они появляются

Неумение правильно распределять денежные средства присуще тем, кому с детства особо-то и нечего было распределять. Ведь обычно мы учимся, беря пример у своих родителей. Но чему можно научиться, если и они никогда не жили в достатке? Обычно мы живем или так же, как и наши близкие, или бросаемся в крайности: стараемся экономить там, где не надо, или, наоборот, безосновательно сорим деньгами направо и налево.

5. Уверенность в том, что не получится заработать больше

Согласно некоторым исследованиям, бедные люди в большинстве своем согласны с таким утверждением: то, чего мы достигаем в жизни, — это по большей части вопрос удачи. Богатым же больше импонирует фраза «я сам определяю, как сложится моя жизнь». Умение не видеть преград дает возможность брать необходимое без стеснения и, соответственно, с гораздо большей вероятностью получать желаемое. Поэтому пока богатые дерзают и идут вперед, бедные остаются на прежнем месте.

6. Тратить все, что зарабатываешь

Жить одним днем — это не просто плохая привычка или легкомыслие. Нас никто не учил финансовой грамотности, и отчасти поэтому многие живут от зарплаты до зарплаты. Умение правильно распределить расходы не приходит само по себе, однако нет ничего невозможного — нужно лишь проанализировать свое финансовое положение и попробовать подойти к нему более осознанно.

7. Страх неудачи

Часто люди просто боятся что-то предпринимать, а если решаются и терпят неудачу в чем-то, предпочитают переложить вину за свои поражения на других, вместо того чтобы проанализировать ситуацию и извлечь какие-то уроки. На самом деле принятие собственных ошибок и умение разобрать их на составные части дарит чувство силы, а не беспомощности: «Если вина лежит на мне, я смогу это исправить. Я сам контролирую свою жизнь». Богатые люди становятся богатыми, потому что они думают и действуют не так, как большинство людей. Я в свое время плохо сдала ЕГЭ, не поступила и ушла работать в кофейню. Первые пару месяцев были шоком и страданиями. Но благодаря тому году я счастлива. В кофейне я встретила своего мужа, мы открыли свое дело, которое стремительно развивается, я вновь стала заниматься танцами, действительно поняла, какое направление мне нравится, и сейчас получаю образование в этой области. При этом я уже давно забыла о специальности, на которую много лет назад подавала документы, хотя, казалось бы, тогда я провалилась. Не расстраивайтесь из-за своих неудач, ведь именно так судьба направляет нас в нужное русло. © Палата № 6 / VK

8. Желание получить все и сразу

Многие обеспеченные люди начинали осваивать дело, которое впоследствии принесло им миллионы, с самых низов. Зная все тонкости производственного процесса, гораздо легче принимать правильные решения. А вот ожидание высокооплачиваемой работы без достаточного опыта характерно для инфантильных людей. Когда начинали встречаться, мой молодой человек не работал. Мне тоже трудно было найти постоянную работу. Спасала моя подработка, хватало только на жизнь. Так мы прожили без работы год. Парень отказывался от простой работы, потому что я за час могла заработать (собственным умом) столько, сколько он мог за день-два на тяжелой физической работе получить. Говорил мне: «Ну пока же нам хватает». А когда попадались хорошие варианты, он собеседования проходил, показывая работодателям, будто ему неинтересна вакансия. В итоге нашел хорошее место, но, видимо, не справляется с работой, начальство наседает сильно. Хочет уйти. © Палата № 6 / VK

9. Работать много, но неэффективно

Постоянно задерживаться на работе после окончания рабочего дня далеко не всегда значит, что работы слишком много или что вы так уж трудолюбивы. Обычно это лишь признак того, что у вас проблемы с селф-менеджментом. Распределять свое время эффективно — умение зрелого человека, который способен анализировать свои действия, признавать ошибки и исправлять их. На прошлой работе на протяжении 4 лет службы каждые выходные меня дергало начальство. Всегда по какой-то ерунде, редко было действительно что-то неотложное. Бесило страшно, тем более что отвечать надо незамедлительно, иначе было бы недовольство. Дошло до того, что если я слышала в выходной сигнал телефона во время еды, то у меня просто комом вставал кусок и начинало тошнить. А когда меня временно поставили и.о. начальника отдела, я узнала от высшего руководства, почему даже в выходные я не могла отключиться, — это часть политики компании: подчиненных надо дергать на выходных, чтобы они постоянно думали о работе. А в воскресенье вечером их надо обязательно нагрузить мыслями, чтобы у них было время все обдумать и в понедельник в начале дня сразу начать действовать, а не тратить время на включение в рабочий процесс. После этих слов я подала заявление. © Подслушано / Ideer

10. Все время действовать по старинке, даже если это уже неэффективно

Умение принимать новое, адаптироваться к меняющимся реалиям — немногие люди обладают такими способностями. Большинство из нас комфортно чувствуют себя в той точке, где они есть, и двигаться дальше для многих очень болезненно. Однако люди, о которых говорят, что они умеют делать деньги из воздуха, как правило, гораздо более гибкие, чем их менее успешные коллеги.

11. Оглядываться на мнение окружающих

Ученые из Нью-Йоркского университета в одном исследовании обнаружили, что те, кто считал себя принадлежащим к более высоким классам общества, меньше зависели от мнения окружающих людей, чем те, кто принадлежал к более низкому классу. Возможно, это объясняет, почему зажиточные люди мало внимания обращают на то, что думают об их проектах окружающие, — пока бедные беспокоятся о чужом мнении, богатые просто осуществляют свои планы.

12. Не заканчивать начатое

Неуверенность в себе, непонимание того, сколько времени необходимо на завершение работы, боязнь получить оценку своих действий от посторонних людей — все это заставляет нас прокрастинировать и тянуть с окончанием работы до последнего. Однако таким образом мы отдаляем себя от поставленных целей и не движемся вперед. Сначала это приносит дискомфорт только самому исполнителю, однако постепенно с необязательным человеком уже просто никто не хочет связываться. Соответственно, о достатке тут говорить уже не приходится.

13. Синдром выученной беспомощности

Это состояние, когда человек даже не делает попыток улучшить свое положение, хотя имеет такую возможность. Кто-то столкнулся с несколькими неудачами и больше не пытается победить обстоятельства, кто-то принял за чистую монету то, что говорят окружающие. Такой синдром очень трудно преодолеть, однако, если поверить в себя, может получиться что-то большее, чем грустные размышления о бренности бытия.

14. Думать, что деньги решат все проблемы

Человек с мышлением бедняка думает, что если вдруг у него появятся деньги, то все проблемы будут решены: можно будет купить машину, квартиру, а то и дачу. Однако история показывает, что просто получить деньги — это не значит решить свои проблемы. Бедняки тратят сумасшедшие суммы на сиюминутные удовольствия. Люди с сознанием богача думают о том, какие возможности будут им открыты с этими деньгами и куда они могут вложить их, чтобы увеличить состояние. Семья у нас была очень бедная. Поступил в университет, уехал от родителей, денег на еду было очень мало. В один из дней пришлось еще и потратиться на литературу, в кармане ₽ 50 на неделю. Не знаю, что тогда меня дернуло, но на последние деньги я купил лотерейный билет. Билет оказался выигрышным — ₽ 30 млн. Вот так и началась моя успешная жизнь. Вложился в бизнес , поперло, родители ни в чем не нуждаются. © Подслушано / Ideer

, поперло, родители ни в чем не нуждаются. © Подслушано / Ideer Парень моей подруги мечтает разбогатеть. Вот так, чтобы сразу: найти кошелек, выиграть в лотерею, бабулино наследство прибрать к рукам и пр. Поэтому, гуляя по улице, он исследует ее на предмет значимых находок. И вот идем мы как-то, и его зоркий взгляд замечает борсетку на асфальте. Метров 100 до нее он пролетел коршуном, в мыслях уже потратив найденное. И вот находка в его руках, он вслух предполагает, какое количество денег в ней, открывает, а там... Библия. © Подслушано / Ideer

Сосед выиграл в лотерею € 1,5 млн. Купил дом, дорогую машину, питался в ресторанах, раздавал крупные суммы всем, кто просил. У него появились вредные привычки. Через 1,5 года деньги закончились, а еще через полгода он умер. Когда сын, который с ним еще до выигрыша не общался, вступал в наследство, оказалось, что дом и машина находятся в залоге у банка. Теперь сын пытается через суд вернуть те деньги, которые отец давал в долг «на вечное отдавание». € 1,5 млн... © Подслушано / Ideer

15. «Я ничем не лучше других»

Люди с более высокой самооценкой уверены в собственных силах гораздо больше, чем те, кто думает о себе скромнее. Соответственно, они гораздо чаще проявляют смелость и даже дерзость в самых разных жизненных ситуациях, что приводит их к более ощутимым результатам.

16. Жалеть об упущенных возможностях

Умение принимать любую ситуацию здраво и не жалеть о том, что могло бы быть, — это также признак уверенности в своих силах. Люди с сознанием богача даже негативные и кризисные стороны жизни воспринимают как появление новой возможности, тогда как ментальные бедняки любую перемену расценивают как трагедию. Очень страшно было уходить с предыдущего места работы, так как проработал я там с 17 лет и с должности продавца дошел до менеджера в офисе. Но теперь я счастлив в новой компании, в которой меня ценят, в которой я получаю зарплату в 2–3 раза выше и рабочий график свободный. А на прошлой работе все по-прежнему ноют, что зарплата плохая, работы много, но так и сидят на попе ровно... © Подслушано / Ideer