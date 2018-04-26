15 правил поведения в семье, которые обеспечат спокойную жизнь

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Существуют легенды, что где-то далеко-далеко есть семьи, живущие в мире и согласии: дети у них послушны, мамы и папы не ругаются, свекрови обожают невесток, а зятья — тещ. Но в большинстве своем все мы самые обычные люди, и наши близкие далеки от сказочного идеала. Однако существуют секреты, которые могут помочь вам достичь если не всеобщей гармонии, то хотя бы семейного взаимопонимания. Согласитесь, это уже что-то.

AdMe.ru собрал для вас 15 главных правил поведения в семье, которые хорошо бы знать каждому. Ведь все мы мечтаем о доме, где не будет ссор и разногласий.

1. Не подсматривайте в чужой телефон

Заглянув на тематические семейные форумы, можно очень сильно удивиться: десятки людей делятся способами слежки за второй половиной — обсуждают, как незаметно проверить телефон мужа или почитать личные сообщения жены в социальных сетях. Похоже, этот вопрос действительно волнует многих. Кажется, мы стали забывать, что счастливая семейная жизнь строится на доверии и взаимном уважении всех сторон. Если вам все равно, как будут складываться ваши отношения после того, как вы залезете в личную переписку супруга, то вперед. Если вы что-то найдете, вам придется сказать об этом супругу (жить с такими знаниями мало кто может), а потом признаться, что шарились в его вещах. Обычно такое признание вызывает две вещи: либо поток извинений, либо агрессию. В любом случае о нормальных отношениях можно будет забыть, потому что оба варианта плохи. Как бы ни извинялся ваш супруг, вы больше не сможете ему доверять. Его извинений вам всегда будет мало, будет казаться, что он что-то скрывает. Скорее всего, так и будет, просто скрывать он будет лучше. Второй вариант означает, что ваш партнер уже давно не дорожит отношениями. Вам придется уйти или смириться. Поэтому не лезьте в чужие переписки, а старайтесь приумножать любовь партнера.

2. Устройте час без гаджетов

Наверное, у всех бывают ситуации, когда после напряженного рабочего дня очень хочется прийти домой и просто поиграть в любимую компьютерную игру, почитать новости в интернете или посмотреть пару эпизодов нового сериала. В результате семейные вечера стали действительно тихими: мамы, папы, бабушки и дети сидят со своими гаджетами. Но послушайте, жизнь проходит стороной и мы уже не в курсе, как дела у детей и что новенького произошло у тещи. Попробуйте ввести вечерний час без гаджетов, и вы удивитесь: с домочадцами есть о чем поговорить. Можно играть в настольные игры, устроить вечер чтения вслух или просто поболтать — именно так сохраняется настоящая семейная близость.

3. Не приносите работу домой

Так или иначе наша профессиональная деятельность составляет значительную часть жизни. И как бы ни поглощала вас любимая работа, как бы ни был велик соблазн сбежать туда от бытовых дел, не стоит этого делать или хотя бы не стоит этого делать часто. На работе вы играете другую социальную роль, чем дома, поэтому выглядите немного чужим для тех, кто не видит вас таким. Превращение из супруга и родителя в работника автоматически создает некоторую дистанцию между вами и домочадцами. И это точно не то, что они хотели бы получить, вернувшись домой со своих работ и школ и ожидая от вас тепла и близости.

4. Заведите семейное хобби

Что ни говори, но совместная деятельность способна сплотить любой коллектив, а уж если вы семья, то общее увлечение превратит вас в настоящую команду. Сейчас очень популярен здоровый образ жизни — отличный повод для всех членов семьи научиться кататься на велосипеде, роликах или самокате. Если вы не фанаты спорта, то клейте модели самолетов, ходите в кино, пеките, вышивайте или раскрашивайте, семейный тимбилдинг — отличная штука. Совместные занятия помогают родителям по-новому взглянуть на своих детей, а дети, в свою очередь, узнают родителей лучше. Время, проведенное вместе, бесценно, особенно если оно проходит в радостной и непринужденной обстановке. Однако и здесь не стоит перегибать палку — в выборе общего хобби нужно прислушиваться ко всем членам семьи и находить баланс между своими интересами и увлечениями родных, не требовать от детей того, что они не могут сделать просто в силу возраста, а также сохранять терпение и спокойствие.

5. Живите отдельно от родителей

Как бы мы ни любили маму жены или мужа, но жить лучше врозь. Многие пары, недавно создавшие семью, уверены, что супружеская жизнь вдали от родителей сохраняет отношения внутри всего клана. Мало того что самостоятельная жизнь позволяет создать необходимую интимность брака, она вдохновляет молодоженов на личностный рост и развитие. Однако необходимо учитывать все обстоятельства, ведь пожилые родственники часто нуждаются в опеке и заботе. Стареющим родителям необходимо знать, что они важны и любимы. Не теряйте связи: звоните маме и папе, сходите куда-нибудь вместе и никогда не отказывайте в помощи и поддержке. В любом случае, живете ли вы под одной крышей или отдельно, сепарация от большой семьи — необходимое условие становления полноценной и счастливой ячейки общества.

6. Не заставляйте супруга разделять свои пристрастия

Бытует мнение, что супруги должны быть неразлучны и необходимо разделять все увлечения своей второй половины. Как часто мы видим парней, томящихся у раздевалок торговых центров в ожидании, пока любимая закончит примерять 10-ю по счету юбку? А женщины, героически переносящие все тяготы рыбалки? Примеров множество. Давайте просто признаем, что некоторые люди не выносят длительные блуждания по магазинам, ночевку в палатке или походы в театр. Вряд ли отвращение к шопингу или поездкам означает нелюбовь именно к вам. Ничего личного, просто предпочтения. Будьте гибкими, разрешите мужу или жене не любить то, чем увлечены вы сами. Этот подход открывает целое море возможностей для саморазвития, а еще освобождает кучу свободного времени.

7. Воспринимайте детей как равных

Дети растут более ответственными и уверенными в себе, если имеют право голоса и могут участвовать в жизни семьи наравне со взрослыми. Общение с детьми часто сводится к минимуму: родители отдают приказы, а дети повинуются (или не повинуются — тут как повезет). Мамы и папы часто путают воспитание и назидание, предпочитая вместо общения на равных вколачивать в детские головы наборы постулатов и догм. Однако самый простой разговор по душам способствует становлению доверительных отношений. Это ли не идеал семьи, к которому стремятся многие? Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что мозг детей, которые самостоятельно планируют свое время, ежедневно ставят собственные цели и оценивают результаты проделанной работы, имеет более высокие показатели работы префронтальной коры. Эти навыки помогают детям избежать проблем с самодисциплиной и отвлекающих факторов.

8. Участие бабушки в воспитании — это хорошо

Множество исследований показывают невероятные преимущества участия старшего поколения в воспитании внуков. Дети, которые проводят больше времени в обществе бабушек и дедушек, более социализированы, лучше учатся в школе и знают, как заботиться о ближнем. Любовь бабушек и дедушек к внукам совершенно особенная, существует поговорка, что «внуки — это последние дети». Кроме того, бабушка не связана родительской ответственностью и на многие проделки внуков смотрит проще, чем мама. Конечно, часто это вызывает разногласия, родители жалуются, что бабушка и дедушка слишком балуют детей, но в этом и заключается секрет бабулиного воспитания: безусловная любовь и принятие. Дети, взращенные в атмосфере любви, чувствуют себя более уверенными. Метаанализ 66 исследований доказал, что помощь бабушек снижает стресс и у матерей, которые принимают их помощь. К тому же кто, как не бабуля, накормит пирожками?

9. Устраивайте совместный прием пищи и заведите семейные ритуалы

Семейные обеды и ужины постепенно уходят в прошлое, в условиях постоянной нехватки времени трудно выделить полчаса на ежевечерние посиделки за столом. Однако психологи в один голос твердят, что семья должна проводить за общим столом не менее 20 минут ежедневно. Совместное принятие пищи может повысить успеваемость детей, снизить вероятность пищевых расстройств у девочек и значительно уменьшить показатели депрессии у всех членов семьи. Но главный бонус от вечерних посиделок — это, конечно же, общение. Однако обеды и ужины не должны быть строгими и формальными — смейтесь, шутите и болтайте (только не с набитым ртом, конечно). Юмор сближает людей как ничто другое.

10. Прекратите борьбу за деньги

К сожалению, мир таков, что без денег никуда. А неразрешенные финансовые споры входят в первую тройку причин разводов. Бремя бытовых конфликтов мешает семейному счастью, но все проблемы разрешимы. Что же делать? Вам придется договориться о финансовой стороне брака еще «на берегу». Проще говоря, кто-то зарабатывает больше и помощь по дому от него незначительна, а кто-то, наоборот, уделяет семейному очагу большую часть времени. И не обязательно этим вторым будет женщина, в последние годы растет тенденция активного участия мужчин в домохозяйстве и воспитании детей. Главное — не нужно требовать от главного кормильца семьи исполнения равных обязанностей по дому. Разве это справедливо?

11. Помогите супругу в родительстве

Поначалу приходит любовь, затем брак, а потом рождаются дети и начинается... хаос. Родительство — естественное продолжение брака, но статистика показывает, что после рождения первенца 69 % супругов не удовлетворены своей семейной жизнью. Это происходит не только из-за финансовых разногласий и стрессов, но еще и потому, что родители по-разному видят свои обязанности. Папы устают на работе, а мамы хотят от них помощи. Разумеется, большинство пап все-таки любят своих детей и хотят проводить с ними время. Но ровно до тех пор, пока не вмешивается мама. «Ты не так держишь, ты не так делаешь, это не та кофта, надо надеть другую. Не надо сегодня ходить на улицу, того гляди дождь пойдет. Мы купим другие штанишки, эти мне не нравятся». И мало какой папа может сказать: «Я буду делать так, как сам решу». Стоит ли говорить, что подобное командование быстро убивает желание что-то делать с ребенком, кроме пятиминутных обнимашек? Поэтому если вы хотите помощи от папы не из-под палки, а искренней, пусть делает свою часть обязанностей как хочет. В конце концов, если б вас не было, думаете, ваш ребенок бы умер с ним? Вряд ли.

12. Не обсуждайте супруга ни с кем

Когда в нашей жизни случаются неприятности, поделиться с кем-то своими переживаниями — первое, что приходит в голову. И это вполне объяснимо: мы ждем сочувствия, поддержки или совета. Однако подобная откровенность не работает, если вы решили делиться подробностями своей личной жизни. Более того, имеющиеся проблемы можно запросто усугубить, потому что далеко не все готовы услышать вас и дать дельный совет. Кому не стоит рассказывать о проблемах в семье: Родителям. Конечно, для многих мама — лучшая подруга. Но родители любят так сильно, что вряд ли когда-нибудь простят тех, кто обидел их детей. И вы-то простите нерадивого супруга, возможно, еще во время разговора, а мама будет помнить очень долго.

Коллегам по работе. Наверняка сослуживцы не горят желанием знать все подробности вашей личной жизни. Рабочие отношения должны оставаться вежливо-нейтральными.

Малознакомым людям. Иначе ваши тайны и проблемы могут стать достоянием широкой общественности. Будьте более сдержанны и помните, что существуют темы, не предназначенные для чужих ушей. И ваша личная жизнь — одна из них.

13. Принимайте родственников такими, как есть

Старое утверждение гласит, что родственников не выбирают. И даже в одной семье все люди разные и подчас совершают странные поступки и принимают неверные решения. Совет очень прост: принимайте родственников такими, какие они есть, не требуйте от них согласия с вами. Установите границы на своей территории и не пускайте туда никого, даже родителей. И сами к ним не лезьте, пусть живут как знают. Иначе все это рискует превратиться в клубок зависимостей, который будет очень трудно распутать.

14. Не выясняйте отношения при детях

Не каждая семья может похвастаться тем, что в ней отсутствуют ссоры и разногласия. К сожалению, это часть семейной жизни. А некоторые родители и вовсе не могут себе представить выяснение отношений без громких криков и ругани — такие вот итальянские страсти. Однако необходимо помнить о том, что перебранка при собственных детях — зло, которого необходимо избегать. Стрессы родителей влияют на самочувствие детей — это уже давно доказано психологами. Громкие крики, обвинения и семейные драмы не предназначены для детских ушей. Дом должен быть нерушимой крепостью, оплотом спокойствия, куда хочется возвращаться. Тем более что дети часто чувствуют свою вину за разногласия родителей.

15. Общайтесь с друзьями

Не замыкайтесь на семье, общайтесь с друзьями, соседями и сослуживцами. Дружба занимает в жизни человека совершенно особенное место — от настоящей дружбы нет выгоды, она может начаться или прекратиться в любой момент, и никаких юридических обязательств по отношению к друзьям у нас просто нет. Только в компании старых друзей можно быть самим собой, расслабиться и не тревожиться об обязательствах, которые связывают нас в обычной жизни. Товарищ может дать дельный совет и выручить в беде. Создав семью, не стремитесь закончить старые дружеские отношения. Просто будьте частью чего-то большего, чем ваша маленькая ячейка общества. Главное, чтобы это общение приносило только положительные эмоции, а друзья были позитивными людьми.