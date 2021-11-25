15 метких иллюстраций о том, что столичные девушки и провинциалки отличаются как небо и земля
Возможно, вы когда-то задумывались, каким бы вы были человеком, если бы родились или жили в другом городе или стране. Ведь место накладывает свой отпечаток на то, как мы думаем и что мы делаем. Например, девушки, которые живут в столице, отличаются от своих ровесниц из провинции: последние легко могут дать фору жительницам мегаполисов.
Мы в AdMe.ru пофантазировали и нарисовали комиксы, в которых сравнили жизнь женщин крупных и маленьких городов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А вы где живете: в столице или в провинции? Какие различия могли бы добавить?
Поделиться этой статьёй