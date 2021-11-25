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15 метких иллюстраций о том, что столичные девушки и провинциалки отличаются как небо и земля

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Возможно, вы когда-то задумывались, каким бы вы были человеком, если бы родились или жили в другом городе или стране. Ведь место накладывает свой отпечаток на то, как мы думаем и что мы делаем. Например, девушки, которые живут в столице, отличаются от своих ровесниц из провинции: последние легко могут дать фору жительницам мегаполисов.

Мы в AdMe.ru пофантазировали и нарисовали комиксы, в которых сравнили жизнь женщин крупных и маленьких городов.

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А вы где живете: в столице или в провинции? Какие различия могли бы добавить?

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