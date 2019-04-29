15+ исследований на тему отношений, которые ответят на волнующие многих вопросы
Когда речь заходит о чувствах, кажется, что найти им объяснение с точки зрения науки невозможно. Тем не менее ученые провели не одну сотню исследований на эту тему, и им есть чем нас удивить. Например, что важнее в отношениях — красивое лицо или тело? В каких ситуациях люди влюбляются быстрее всего и как мужчины выражают свою любовь? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.
Американский актер и комик Джордж Бёрнс сказал: «Любовь как боль в спине: на рентгене ты ее не видишь, но точно чувствуешь». И мы в AdMe.ru считаем, что сложно найти более удачное определение этого состояния.
- Любовь с первого взгляда существует, но чаще всего она оказывается невзаимной — к такому неутешительному выводу пришли ученые. По итогам тщательного изучения быстрых свиданий было замечено, что чувства просыпались у тех, кому попадался более привлекательный партнер, но, к сожалению, ни одна такая влюбленность не оказалась взаимной.
- Женщины привередливее мужчин в выборе своей второй половинки, согласны? Оказалось, что нет. Ученые также наблюдали за поведением людей на быстрых свиданиях и заметили, что когда мужчины сидели за столом, а женщины ходили по комнате, то требования вторых при выборе спутника сокращались. Итоги исследования подтвердили, что независимо от пола менее придирчив тот, кто делает первый шаг.
- Залог счастливых отношений — с энтузиазмом реагировать на хорошие новости друг друга. Ученые утверждают, что именно так оба партнера будут счастливы.
- Исследования, проведенные в Университете Коннектикута, показали, что человек, который финансово зависит от своего супруга, с большей вероятностью будет смотреть налево и особенно это утверждение верно, если добытчиком в семье является женщина.
- Люди чаще влюбляются в экстремальных ситуациях или когда ищут приключений. Часто подобные случаи называют «эффектом Ромео и Джульетты», когда трудности только усиливают привлекательность человека.
- Исследования показали, что после развода мужчины страдают сильнее, чем женщины, и в 3 раза чаще подвержены депрессии, но при этом на их психике в дальнейшем это не отражается. А вот девушки страдают примерно в 2 раза дольше, и их переживания нередко перерастают в психологические проблемы.
- Несмотря на то что мужчин принято считать прагматиками, а женщин — легкомысленными и романтичными особами, мужчины быстрее влюбляются и признаются в чувствах.
- Мужчины и женщины чувствуют любовь по-разному: женщинам важно разговаривать и смотреть на своего партнера, а для мужчин главное — чувствовать эмоциональную близость и заниматься каким-то общим делом. Исследования показали, что чем больше мужчина любит свою жену, тем чаще он создает обстановку, в которой они могли бы делать что-то вместе.
- Любовь на вкус как шоколад. Согласно исследованию, если вы по уши влюблены, то это идентично зависимости от этого лакомства. Также с помощью сладкого можно усилить романтические чувства. В ходе эксперимента одиноким людям давали сладости и даже обычный сахар повышал у них интерес к анкетам на сайтах знакомств.
- А влюбленным участникам эксперимента продукты казались более сладкими, чем тем, кто думал о ревности или о чем-то нейтральном. Получается, что любовь в прямом смысле может сделать нашу жизнь слаще.
- У представителей сильного пола часто в голове есть идеальный образ своей спутницы. А вот женщины, как выяснили ученые, не влюбляются в свои идеалы. Точнее, их представление о «том самом» мужчине постоянно меняется под воздействием разных факторов и чаще всего в противоположную сторону. Поэтому, если девушка говорит, что любит мужчин с богатой шевелюрой, лысым джентльменам не стоит огорчаться: у них есть все шансы.
- Ученые утверждают, что перед счастливым человеком трудно устоять и его настрой заразен.
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Биохимически любовь неотличима от обсессивно-компульсивного расстройства. Именно поэтому мы ведем себя так необычно, когда влюбляемся.
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Что предпочтительнее для мужчины при выборе партнерши: привлекательное лицо или тело? Ученые дали ответ на этот вопрос: тот, кто ищет долгосрочных отношений, выбирает среди лиц, а для тех, кто хочет завести короткую интрижку, важно тело.
- Ученые из Шотландии проводили эксперимент: показывали испытуемым фотографии незнакомых людей и просили оценить их привлекательность по специальной шкале. Результат исследования показал, что мужчины находят симпатичными тех, кого раньше не видели, но стоит им показать фотографию еще раз, как девушка теряла пару баллов. У женщин все наоборот: чем чаще им показывали лицо одного человека, тем привлекательнее оно для них становилось.
- The Beatles никого не обманывали: «All You Need Is Love» («Все, что тебе нужно, — это любовь») — ученые подтвердили слова из их знаменитой песни. Исследования показали, что это чувство продлевает нашу жизнь и действительно делает ее лучше.
А как вы понимаете, что влюбились?
Фото на превью The Wolf of Wall Street / Paramount Pictures