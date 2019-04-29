15+ исследований на тему отношений, которые ответят на волнующие многих вопросы

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Когда речь заходит о чувствах, кажется, что найти им объяснение с точки зрения науки невозможно. Тем не менее ученые провели не одну сотню исследований на эту тему, и им есть чем нас удивить. Например, что важнее в отношениях — красивое лицо или тело? В каких ситуациях люди влюбляются быстрее всего и как мужчины выражают свою любовь? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.