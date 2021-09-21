15+ фраз, которые с головой выдадут не особо воспитанного человека

Наверняка практически все из нас сталкивались с людьми, которые оказывались слишком уж навязчивыми или просто невоспитанными собеседниками. И ведь не во всех случаях с ними можно было быстро прервать диалог. Сложно сбежать посредине стрижки из кресла чересчур любопытного парикмахера или прервать словоохотливую бабулю в междугороднем автобусе. Но в любом случае каждый раз даешь себе обещание, что сам с посторонними так общаться уже точно не будешь.

Мы попросили иллюстратора AdMe.ru воссоздать в картинках неловкие ситуации, в которых не раз оказывались мы или наши знакомые. Спорим, что и с вами такое тоже случалось.

Никогда не знаешь, кем на самом деле приходится твоему собеседнику тот или иной человек. Еще один хороший повод поменьше осуждать окружающих

А еще у тех, о ком шепчутся за спиной, может оказаться хороший слух

Любители рассказывать о своих болячках могут наткнуться на человека, который запросто переплюнет их в умении жаловаться

Привыкли обесценивать чужие достижения? Не обижайтесь на быстрое завершение диалога

Привычка осуждать чужих детей вряд ли вызовет желание продолжить общение

Хвастуны часто забывают, что у других был не такой роскошный старт в жизни

Вам тоже кажется, что не стоит афишировать победы на личном фронте?

При упоминании возраста можно легко попасть впросак

Да и чужая внешность совсем не повод для обсуждения

Любопытство — дело хорошее, но главное — знать меру. Вдруг в этот момент мы попадаем в самое больное место?

Или просто ставим человека в неловкую ситуацию

Есть моменты, о которых люди предпочли бы не рассказывать окружающим

А кое-какие фразы запросто могут вызвать чувство брезгливости

Вряд ли людям интересны подробности чужой семейной жизни

Если у собеседника другие увлечения и привычки, это не значит, что он «какой-то не такой»

Есть моменты, которые лучше не обсуждать при посторонних

Обвинения и упреки — вовсе не лучший способ показать, кто тут главный