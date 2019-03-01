14 вещей, которые помогут понять, что собака может укусить (Расскажите о них своему ребенку)

5 1

15

4.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В США в двух случаях из трех от нападения собаки страдает ребенок младше 10 лет. Дети младше 7 лет неправильно понимают собачье поведение примерно в половине случаев. Хотя и дошкольник может распознать, стоит ли подходить к псу, по его поведению. Главное — объяснить ребенку, на что обращать внимание, если ему вдруг захочется погладить незнакомое животное, даже если его хозяин не против.

Мы в AdMe.ru узнали, по каким признакам можно понять, что собака не хочет общаться, и как избежать нападения. Расскажите это своему ребенку.

Как понять, в каком собака настроении

Язык собачьего тела отличается от человеческого, но не слишком. Напряженность и недовольство считываются одинаково почти всегда, но значение других сигналов не столь очевидно.

Прижатые или опущенные уши и закрытый рот — собака напряжена, общаться не настроена. Так поджимает губы раздраженный человек.

Уши торчком и высунутый язык — собака расслаблена, к ней можно подойти, если хозяин разрешил.

Собаки зевают, если им жарко, они испытывают стресс или хотят успокоить кого-то. Стоит обратить внимание на обстановку вокруг: шум, незнакомые места, толпы людей обычно нервируют собак, поэтому зевок будет означать волнение — лучше не подходить.

При этом, если животное взволновано, но вы не можете отойти от него, стоит демонстративно зевнуть: это несколько разрядит обстановку.

Если собака радостно прыгает и всячески веселится, ее не стоит подпускать к детям, пока она не успокоится. Чрезмерно возбужденный пес может напугать или даже укусить ребенка.

Хвост — одно из главных средств самовыражения для собаки. С его помощью она дает понять, как себя чувствует, а иногда и что собирается делать. Если вы хотите пообщаться с псом, особенно незнакомым, обязательно стоит обратить внимание на положение его хвоста.

Спокойная, довольная собака держит хвост на уровне спины и виляет им не слишком быстро.

Собака относится к породе, у которой хвост бубликом, то есть от природы закинут на спину? В хорошем настроении животное будет держать хвост высоко, иногда позволяя ему загнуться к самой спине, но вилять им не станет.

Постукивание хвостом по полу — обычно хороший знак.

А во всех остальных случаях, особенно если собака явно напряжена, к ней лучше не подходить.

Правила поведения с собакой

Собаки при всем своем уме все равно остаются животными, которые подчиняются прежде всего инстинктам. Поэтому нужно соблюдать определенные правила, чтобы собака не почувствовала угрозу и не разозлилась.

Собаки понимают жесты намного лучше, чем речь, особенно если команды произносит не их хозяин, а человек, к голосу и манере речи которого они не привыкли. Поэтому нужно вести себя спокойно и уверенно, избегать резких движений и громких возгласов, чтобы они не считали язык тела неправильно и не решили, что вы опасны.

Нельзя лезть к собакам, которые лежат на мебели или своей подстилке, находятся в автомобиле или у забора, и особенно к тем псам, которые сидят на цепи: все они могут решить, что незнакомый человек посягает на их территорию, и будут пытаться защитить ее.

В английском языке есть пословица, гласящая: «Не будите спящую собаку». Поступать так действительно не стоит, потому что спросонок собака может не разобраться, что происходит, и укусить случайно. Поэтому опытные кинологи советуют дать животному спокойно выспаться. Желательно даже не подходить к нему близко в это время.

Не стоит подходить к питбулям и ротвейлерам. Они могут быть невероятно милы с хозяевами, но при этом 76 % нападений в США за 13 лет были совершены собаками именно этих пород.

Собаки очень не любят, когда их обнимают и целуют. Такое поведение может привести к травме головы. Аккуратные поглаживания — лучший выбор, если вы решили приласкать чужого пса.

А у вас есть собака? Как она относится к незнакомцам?