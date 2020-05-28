14 поступков родителей, после которых их дети навсегда потеряли к ним доверие

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Недавно мы опубликовали 10 историй о поступках родителей, после которых их дети перестали им доверять Оказалось, что эта тема очень близка нашим читателям: под статьей они оставили около тысячи комментариев, поделившись аналогичными случаями из своего детства. Да, кто-то советовал простить своих мам и пап, ведь они могли невзначай обидеть своего ребенка. Но вот что отметила читательница Svetlana Putkaradze: «Что ни говори, а детские обиды помнятся всю жизнь. И понимаешь, что уже все, проехали, ан нет не выходит, не забывается. И фоном идет, и свербит. Это ложка дегтя даже в полной-полной бочке самого вкусного меда».

Мы в AdMe.ru решили опубликовать некоторые читательские истории, которые помогут родителям как маленьких, так и выросших детей взглянуть на себя со стороны. И, возможно, переосмыслить свои методы воспитания и изменить отношение к собственным чадам.

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Есть одна обидка, которую я маме припоминаю даже спустя много лет. Мы временно жили у моего брата, пока у нас в квартире шел ремонт. Мама перед уходом на работу попросила сходить на рынок. Я уже собралась выходить, а ключей от квартиры нет. Все ключи домочадцы вешали при входе на ключницу. Я обошла всю квартиру: нет моей связки. Звоню маме и говорю, мол, нет ключей, я же не оставлю квартиру открытой. На это я получаю поток словесного дерьма о том, какая я безответственная и ленивая. В 18 лет! А вечером выяснилось, что брат случайно взял и свои, и мои ключи, но не заметил. А я ведь всем звонила и спрашивала, не взяли ли они лишнюю связку. Мама так и не извинилась, ведь я «все равно безответственная и ленивая». Прошло уже около 14 лет, а я все помню... © vectors_pd / adme

***

Я однажды пошла в магазин, был такой красивый летний день, мне было лет 10–12. У меня осталась сдача после покупок, и я от наплыва чувств зашла в цветочный магазин. Постояла очередь и купила маме нарциссы. Довольная, побежала домой, чтобы сделать сюрприз маме. А мама открыла дверь, увидела мои цветы и мою улыбку до ушей и сказала: «Ну и зачем?!» До сих пор вспоминаю. © Irina Zn / facebook

***

В детстве копила на куклу в национальном костюме грузинки. Как сейчас помню, стоила она 10 рублей. И вот когда до вожделенной куклы оставалось совсем ничего, дядюшка выкрал эти деньги и пропил! На мою обиду мне было сказано мамой и бабушкой, что я сама их потеряла, «да и зачем тебе кукла». Больше я никогда не доверяла взрослым. © Наталья Щетинина / facebook

***

Мы жили в общаге. Помню, папа позвал меня в комнату и ткнул под нос сломанный военный значок, из Анголы. Требовал объяснить, почему он его нашел в общем коридоре, почему я его взял и т. д. А я его не трогал, о чем ему и сказал... Наказывал он меня полдня. В итоге я сдался и сказал, что взял его показать друзьям, потерял, кто-то сломал и т. д. Сказал все, что он хотел слышать. Вечером младшая сестра, увидев этот значок, выпалила: «О, а я его искала. Я его взяла там-то и там-то и сломала». В общем, отец не извинился, а мать с улыбкой произнесла: «Ничего, это тебе для профилактики на будущее». Мне было 9. С того дня я ничего не чувствую к своим родителям. Чужие люди. Уже спустя многие годы моя жена настояла пригласить моих родителей к нам в гости. Чтобы внуки увидели дедушку и бабушку. Чтобы была память. В итоге они втихаря таскали сладости к себе в комнату, а нам говорили, что это внуки все съедали. В общем, даже внуки считали дни до их отъезда. Так что в моем случае родители неисправимы. С другой стороны, у меня есть идеальный пример, каким родителем нельзя быть для своих детей. © Алексей Силин / facebook

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Я копила юбилейные рубли. Все в семье знали об этом, и если им они попадались в сдачe, то дарили их мне. Я это очень ценила, хранила эту коллекцию с Гагариным, олимпийским медведем и др. Накопилось рублей 12–13, не так много, но зато моя коллекция. Отец же, пропив деньги, предназначенные на продукты, стоял полчаса передо мной на коленях и умолял дать ему деньги, чтобы купить картошку. И потом вернет, обещал. У меня и так не было к нему доверия, но я пожалела и в итоге отдала. Конечно же, никогда я их больше не видела, а отец даже не вспоминал об этом. Мне сейчас 45 лет, у меня своя жизнь давно, но я помню об этом до сих пор. © Oksana Seebeck / facebook

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Когда мне было лет 10–12, я в течение года копила деньги. Как-то папа сказал, что надо из мелочи перевести в бумажки, чтобы легче хранить было. Ну я и отдала. Больше никогда этих денег не видела. А когда я спросила его, папа сказал, что даже не помнит, куда они делись. Возможно, поэтому я теперь покупаю себе вещи как сумасшедшая. Потому что сегодня деньги есть, а завтра могут не быть. Но я хотя бы буду в новой обуви или одежде. © Наталья Ривера / facebook

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Моя мама всегда была против меня. Всегда поддерживала чужих и никогда не была на моей стороне. Мне 40, и у нас с ней очень натянутые отношения, почти как враги. Детские обиды не могу ни забыть, ни простить. © Кристина / adme

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В школе меня обвинили в краже кошелька у учительницы, мне тогда было 11 лет. А я этого не делала, но не знаю, почему она решила, что это я. И вот меня обвинили перед всем классом. Позвали маму, и... в итоге ей пришлось менять мне школу. Самое обидное было не то, что они все смотрели и презирали меня, а то, что мама даже не вступилась, не поверила мне. Я уже взрослый человек, но до сих пор простить такое предательство не могу. Я знаю, что что бы мой ребенок ни сделал, я всегда буду на его стороне, я буду верить его правде. Жалко, что родители иногда забывают, что такое уметь слышать и слушать своего ребенка. © Grecika Ana / facebook

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Я ненавижу свое детство и ту беспомощность, в которой оно прошло. «Ты должна до дрожи уважать старших, быть послушной и благодарной». Любая попытка заплакать обрывалась фразой: «Не реви! Зоя Космодемьянская босиком по морозу ходила и не плакала, а ты...» Как вспомню, так вздрогну. © Алена Сидоренко / facebook

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Я тоже вспомнила одну историю из детства, повлиявшую на меня. Вроде и чепуха, а так запало в душу. Мне было лет 9, я сделала себе прическу с новой заколкой. Пошла похвастаться маме, а она посмотрела на меня и говорит: «Ты выглядишь как дурочка с этой прической!» До сих пор я хожу либо с распущенными волосами, либо с хвостиком. Мне почему-то неуютно с прической © Юлия Касьян

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В 12 лет я уже летом подрабатывала. Мечтала о велосипеде. Купила. А отец забрал его себе, хоть он и был женского салатового цвета. А потом стипендия моя отбиралась. А сестре отдавали деньги, чтобы она могла жить в общежитии (училась в другом городе). Обида до сих пор. © Наталья Тимошенко / facebook

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Помню, когда мне было лет 7, мама сказала: «Наказывать буду за вранье, а не за поступки». В следующий же раз, когда я что-то натворила и честно в этом призналась, меня все равно наказали... С тех пор я предпочла говорить не всю правду. © Olga Aksyonova / adme

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Помню, лет в 5 я начала сочинять стихи, они сами как-то складывались, было очень легко их сочинять. Я долго стеснялась сказать об этом маме, а потом все же ей прочитала свое стихотворение. Она мне сказала, что нехорошо ее обманывать, что сама сочинила, это некрасиво. После этого я уже никогда стихи не сочиняла, как отрезало. © Наталия Богданова / facebook

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Мама прочитала мой дневник, и папа узнал об этом. Наказал меня ни за что! Я с мальчиком дружила, виделись несколько раз. Но папа решил, что это рано (8-й класс), и наказал, назвав нехорошим словом. Хоть и простила, но обида осталась глубоко! Да, мне 71 год. © Людмила Лукиных / facebook

Вместо послесловия

К сожалению, нынешние родители тоже иногда совершают поступки, после которых в сердцах их детей навсегда может затаиться обида. Вот лишь несколько примеров: На работе мы — взрослые дамы — заспорили о дневниках и личных переписках наших детей. Никогда не забуду возглас: «Дневники ведут только маньяки, поэтому читать их НАДО!» Еще одна сказала, что не видит страшного в чтении дневника сына 4-классника. Еще одна пересказывала нам личную интимную переписку 16-летнего сына. Вот вам современные примеры. © Nataliia Lavrenova / facebook

Когда мои дети учились в школе, нас на общешкольном собрании директор и завучи в три голоса призывали следить за своими детьми: обыскивать карманы, портфели, полки с одеждой, просматривать телефоны. Когда я (кстати, почти единственная, был еще один папа, кто меня поддержал) сказала, что педагоги нас призывают к тому, что всегда считалось постыдным и неприличным — подсматривать, подслушивать, на меня все зашикали и зашумели. Мой аргумент, что «эти действия, один раз выявленные ребенком, навсегда лишат вас его доверия», никакого действия не возымел. Директриса веско сказала, что это необходимо, так как все дети — потенциальные наркоманы, и только тотальной слежкой их можно сберечь.

Я дома своим мальчишкам рассказала, они даже серьезно к этому не отнеслись. Сейчас моим детям 32 и 29 лет и у меня с ними хорошие отношения. © Александра Щукина / facebook

А ваши родители совершали по отношению к вам поступки, которые вам больно вспоминать?