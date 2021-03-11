14 историй о том, что можно прожить целый век и так ничего и не понять об отношениях

Вы думали, что если вас девушки годами держат в друзьях, то это все, чего можно достичь во френдзоне? Ха-ха. Сегодня моя жена попросила о разводе, потому что я стал для нее слишком родным и очень хорошим и поэтому она стала относиться ко мне как к брату. © Pikase / Pikabu

Сегодня супруга потратила последние ₽ 12 тыс., которые были отложены на коммуналку, на татуировку в районе поясницы. Цветная красивая татуировка. На мой вопрос, а чем мы теперь электроэнергию и газ оплатим, был ответ: «Ты ₽ 15 тыс. потратил на авто — я ни слова не сказала». На мое замечание, что это планировалось заранее, психанула. Уехала к маме. Звонит теща: «Ты зачем дочу мою обидел, любимый зять? Она ведь для тебя страдала, боль терпела, а ты татуировку наколкой назвал!» 16 лет женаты. Что за бред?! Ну а теперь финал истории. Буквально пару минут назад узнал. Через WhatsApp. Да, нашла другого. Уже почти 3 месяца. Любовь и тому подобное. Вот так бывает. © nikola1235 / Pikabu

Недавно муж пришел с работы и загадочно сказал: «Мм, что у меня для тебя есть!» Прячет что-то за спиной, спрашивает: «Угадай, в какой руке». Я в предвкушении подарочка закрываю глаза, говорю: «Правая!» — и он кладет мне на руку шариковую ручку, самую обычную синюю ручку. Мне осталось только сделать удивленный вид и восхититься тем, какой же это приятный и полезный подарок. После 6 лет брака я не удивляюсь отсутствию подарка или цветочка на 8 Марта или 14 февраля, но эта ручка — полный провал. © «Подслушано» / VK