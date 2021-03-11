14 историй о том, что можно прожить целый век и так ничего и не понять об отношениях
Порой отношения приносят счастье и радость, а иногда доставляют массу проблем. Но в целом любые перипетии можно воспринимать философски. В конце концов, никто не застрахован от неожиданностей, и бывает так, что партнер, которого знаешь много лет, раскрывается с совершенно иной стороны.
Мы в AdMe.ru уверены, что общение со второй половинкой может стать настоящим источником жизненной мудрости. В нашей сегодняшней подборке — наблюдения людей, которые знают, что, даже дожив до седин, можно все еще сталкиваться в отношениях с настоящими сюрпризами.
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Вы думали, что если вас девушки годами держат в друзьях, то это все, чего можно достичь во френдзоне? Ха-ха. Сегодня моя жена попросила о разводе, потому что я стал для нее слишком родным и очень хорошим и поэтому она стала относиться ко мне как к брату. © Pikase / Pikabu
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Сегодня супруга потратила последние ₽ 12 тыс., которые были отложены на коммуналку, на татуировку в районе поясницы. Цветная красивая татуировка. На мой вопрос, а чем мы теперь электроэнергию и газ оплатим, был ответ: «Ты ₽ 15 тыс. потратил на авто — я ни слова не сказала». На мое замечание, что это планировалось заранее, психанула. Уехала к маме. Звонит теща: «Ты зачем дочу мою обидел, любимый зять? Она ведь для тебя страдала, боль терпела, а ты татуировку наколкой назвал!» 16 лет женаты. Что за бред?! Ну а теперь финал истории. Буквально пару минут назад узнал. Через WhatsApp. Да, нашла другого. Уже почти 3 месяца. Любовь и тому подобное. Вот так бывает. © nikola1235 / Pikabu
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Недавно муж пришел с работы и загадочно сказал: «Мм, что у меня для тебя есть!» Прячет что-то за спиной, спрашивает: «Угадай, в какой руке». Я в предвкушении подарочка закрываю глаза, говорю: «Правая!» — и он кладет мне на руку шариковую ручку, самую обычную синюю ручку. Мне осталось только сделать удивленный вид и восхититься тем, какой же это приятный и полезный подарок. После 6 лет брака я не удивляюсь отсутствию подарка или цветочка на 8 Марта или 14 февраля, но эта ручка — полный провал. © «Подслушано» / VK
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Товарищ расстался с девушкой по ее инициативе, проходил в состоянии свободного где-то с месяц. Потом она снова появилась на горизонте. В конечном итоге живут они счастливо. Как-то он поинтересовался у нее: «А чего снова решила со мной встречаться?» — «Да девчонки сказали, что ты совсем не расстроен. Мне обидно стало, вот и...» © volchek1024 / Pikabu
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Разговор с мужем.
Я, ласково: «Ты у меня такой хороший, такой замечательный, такой умный!»
Муж, меланхолично: «Ты умнее».
Я: «Почему это?»
Муж: «Ты дома сидишь, а я работаю». © Bash.im
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Созвонилась с мамой вчера. Она счастливая, в отличном настроении шла с маникюра домой. Я спросила, несет ли папе вкусность или валентинку.
— Нет, я сначала от него цветов дождусь, потом.
Позвонила папе. Поболтали, невзначай спросила, приготовил ли маме цветы.
— Нет. Она мне хоть раз в День святого Валентина дарила что-то? Ей не надо, и мне не надо.
Так и живем. © KBach / Pikabu
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После свадьбы самым большим сюрпризом для меня стало то, насколько мужу не нравится как я готовлю. Я не плохой повар, но мы выросли в разных городах с разными культурами и разными особенностями приготовления еды. © Hannah Loren / Quora
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Муж 20 лет работает монтажником сложнотехнических конструкций. Глаз-алмаз. На расстоянии 15 м он может определить размер в +/− 1 мм. Попросила его подровнять мне волосы: просто отрезать кончики (35 мм). Он отрезал 13 см! Что за фигня с людьми происходит, когда они берут в руки ножницы? © «Подслушано» / VK
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В общем, сварила я суп. Когда парень вернулся домой, я предупредила, что на плите суп с сердечками, но в нем есть и куриные ножки, если сердечки он есть не будет. Он начал возмущаться, почему я не накрыла на стол. Я захлопнула дверь в свою комнату. И тут через некоторое время он врывается ко мне жутко злющий: «Что это за анатомический суп?!» — «Но я же тебя специально предупредила, что он с куриными сердечками!» — «Я был уверен, что ты для меня сердечки из куриного филе вырезала!» © podkayneofmarss / Pikabu
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Муж уплетает оливки. Я: «Ты, наверное, очень доволен?» Муж: «?» Я: «Ну, что я оливки не люблю и тебе их всегда больше достается». Муж: «Лучше бы ты пельмени не любила...» © Bash.im
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У нac семейный кризис. Мoй супруг обиделся и с тex пop бoльшe со мнoй не разговаривает, пoтoмy чтo я cкaзaлa, чтo он слишком лeгкo обижается и мы бoльшe не мoжeм разговаривать. © Bash.im
- Муж говорил, что не умеет и ненавидит готовить. Сообщил мне это, чтобы я была в курсе, и, честно говоря, у меня никогда не было с этим проблем, так как занимаюсь готовкой со времен колледжа. Но когда я вышла замуж, супруг приготовил несколько аппетитных блюд. Я не ожидала, что он вообще появится на кухне или приготовит хотя бы пасту. Правда, муж по-прежнему терпеть не может готовить и утверждает, что будет это делать, только когда ему захочется. © Mehek Kapoor / Quora
- Я решила взять овощи из холодильника и обнаружила, что он полон батареек. Муж настаивал на том, чтобы батарейки оставались холодными, так как это продлевает срок их хранения. Мне хотелось убедить его, что то же самое можно сказать и о салате. © LJGHunter / Reddit
- Муж понятия не имеет, как мыть ванну. Я была у него дома почти каждый день, и ванна никогда не была грязной. Но когда я попросила привести ее в порядок перед приходом гостей, он просто намочил тряпку водой и все вытер. Оказалось, он ни разу не покупал дезинфицирующий спрей в своей взрослой жизни. © PancakeQueen13 / Reddit
А с какими неожиданностями в длительных отношениях сталкивались вы?