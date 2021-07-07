14 счастливых человек, которые избавились от комплексов и навели в своей жизни порядок

О том, как важно научиться принимать себя и своих близких, сегодня говорят многие психологи. И хотя эта задача не кажется столь сложной, на деле нам бывает трудно смириться со своими и чужими несовершенствами, странностями и физическими недостатками.

Мы AdMe.ru всегда радуемся за людей, которые нашли силы избавиться от комплексов и предубеждений. Наша небольшая подборка их фотоисторий показывает крутые результаты такого внутреннего преображения. А в бонусе вы найдете известную голливудскую пару, чье поведение разбивает все привычные шаблоны о звездных отношениях и принятии своего возраста.

«После того как мне впервые разбили сердце, я начинаю любить себя заново»

«Раньше я бы никогда не опубликовала эту фотографию, потому что в этом платье сильно видно мой живот. Теперь же он мне нравится. Как и моя улыбка».

«Всю жизнь надо мной издевались из-за моего носа»

«Это первая фотография, делая которую я наконец-то ощущала себя красивой».

«Из-за моего веса я чувствовала себя очень неловко. Так было, пока я не примерила это платье»

«11 лет назад, когда я только приехала в англоязычную страну, надо мной смеялись из-за моего внешнего вида»

«Я стеснялась своего веса и ощущала себя потерянной. Спустя 10 лет я чувствую себя гораздо увереннее».

«Когда-то я ненавидела свою внешность и стеснялась носить платья»

«Теперь же я люблю себя и то, как я выгляжу. Я ношу платья каждый день и делаю фото в полный рост. То, как меняет нас любовь к себе, не может не воодушевлять».

«Меня дразнили за нос, волосы и веснушки — самые восхитительные черты моей внешности»

«Мой выпускной был в эти выходные»

«Несмотря на агорафобию и панические атаки, мне удалось пробыть на празднике до конца и даже немного потанцевать».

«Когда-то я боялась стричься коротко из-за размеров моего лица»

«Сегодня я решила попрощаться со своими страхами и начать новую жизнь!»

«В 17 я любил пиццу и не любил себя. В 26 я все еще люблю пиццу и научился любить себя»

«После того как я долгое время жила, ощущая ненависть к себе, я наконец-то почувствовала себя красивой»

«Путь к любви к себе долог, но я наконец-то его прохожу!»

«Я наконец-то начал себя любить, и моя улыбка — искренняя»

«Я избавился от вредных привычек, занялся спортом и завел новых друзей. Люблю свою жизнь!»

«Узнала про „радикальное принятие“ в одной из групп и полюбила свой крошечный нос даже больше, чем прежде»

«Мне 30. Стараюсь чувствовать себя увереннее, несмотря на родимое пятно у меня над глазом»

Бонус: Пирс Броснан и его жена — яркий пример принятия своей второй половинки в любом возрасте