14 счастливых человек, которые избавились от комплексов и навели в своей жизни порядок
О том, как важно научиться принимать себя и своих близких, сегодня говорят многие психологи. И хотя эта задача не кажется столь сложной, на деле нам бывает трудно смириться со своими и чужими несовершенствами, странностями и физическими недостатками.
Мы AdMe.ru всегда радуемся за людей, которые нашли силы избавиться от комплексов и предубеждений. Наша небольшая подборка их фотоисторий показывает крутые результаты такого внутреннего преображения. А в бонусе вы найдете известную голливудскую пару, чье поведение разбивает все привычные шаблоны о звездных отношениях и принятии своего возраста.
«После того как мне впервые разбили сердце, я начинаю любить себя заново»
«Раньше я бы никогда не опубликовала эту фотографию, потому что в этом платье сильно видно мой живот. Теперь же он мне нравится. Как и моя улыбка».
«Всю жизнь надо мной издевались из-за моего носа»
«Это первая фотография, делая которую я наконец-то ощущала себя красивой».
«Из-за моего веса я чувствовала себя очень неловко. Так было, пока я не примерила это платье»
«11 лет назад, когда я только приехала в англоязычную страну, надо мной смеялись из-за моего внешнего вида»
«Я стеснялась своего веса и ощущала себя потерянной. Спустя 10 лет я чувствую себя гораздо увереннее».
«Когда-то я ненавидела свою внешность и стеснялась носить платья»
«Теперь же я люблю себя и то, как я выгляжу. Я ношу платья каждый день и делаю фото в полный рост. То, как меняет нас любовь к себе, не может не воодушевлять».
«Меня дразнили за нос, волосы и веснушки — самые восхитительные черты моей внешности»
«Мой выпускной был в эти выходные»
«Несмотря на агорафобию и панические атаки, мне удалось пробыть на празднике до конца и даже немного потанцевать».
«Когда-то я боялась стричься коротко из-за размеров моего лица»
«Сегодня я решила попрощаться со своими страхами и начать новую жизнь!»
«В 17 я любил пиццу и не любил себя. В 26 я все еще люблю пиццу и научился любить себя»
«После того как я долгое время жила, ощущая ненависть к себе, я наконец-то почувствовала себя красивой»
«Путь к любви к себе долог, но я наконец-то его прохожу!»
«Я наконец-то начал себя любить, и моя улыбка — искренняя»
«Я избавился от вредных привычек, занялся спортом и завел новых друзей. Люблю свою жизнь!»
«Узнала про „радикальное принятие“ в одной из групп и полюбила свой крошечный нос даже больше, чем прежде»
«Мне 30. Стараюсь чувствовать себя увереннее, несмотря на родимое пятно у меня над глазом»
Бонус: Пирс Броснан и его жена — яркий пример принятия своей второй половинки в любом возрасте
А какими маленькими победами в принятии себя и своих особенностей вы можете поделиться с нами?