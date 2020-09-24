13 признаков того, что вы намного круче и успешнее, чем сами думаете

Немного на свете счастливцев, которые были бы всегда уверены в себе и не терзались бы сомнениями по поводу своего несовершенства. Однако наши поступки говорят о нас больше, чем мы думаем. И если оглянуться назад и посмотреть на некоторые ситуации под другим углом, то можно увидеть массу доказательств собственной успешности.

Мы в AdMe.ru уже не раз замечали, что люди часто недооценивают самих себя. И нам очень хочется, чтобы каждый человек поверил, что на самом деле он гораздо успешнее и круче, чем думает.

Вы не слушаете чужие советы

Если с детства вас чересчур опекали и не давали проявить самостоятельность, то, скорее всего, и во взрослом возрасте вы будете искать опору в каждом встречном и прислушиваться даже к посторонним. Конечно, внимать чужим советам бывает очень полезно, однако не все они одинаково хороши. И понять это может только тот, кто живет своим умом и действительно знает, чего хочет.

Чужое мнение не волнует вас

«Собаки лают, а караван идет» — именно эта поговорка отражает правильное отношение к пересудам окружающих. Естественно, каждому человеку важно мнение близких людей по тому или иному вопросу, но беспокойство по поводу того, что подумает о вас Маша из соседнего отдела, — это уж точно лишнее.

Во многих вопросах вы не видите преград

Иногда мы минуем какие-то преграды в жизни только потому, что просто не подозреваем о них. Если вы хотя бы раз спокойно брали то, о чем другие только мечтают, значит, в вас достаточно уверенности, сил и харизмы, чтобы другие могли позавидовать.

Прислушиваетесь к своим чувствам

Собственные ощущения вам важнее, чем мнение знакомых. Интуиция — далеко не последний инструмент успешного человека. Умением доверять самому себе обладают далеко не все, и те, у кого есть такая способность, во многом действительно преуспевают больше других.

Сейчас вы нравитесь себе больше, чем раньше

Умение быть довольным собой в текущем моменте свойственно только тем, кто находится во внутренней гармонии с самим собой. Если человек не оглядывается с сожалением назад, а, напротив, удовлетворен настоящим, значит, и в будущее он смотрит с большей уверенностью.

Умеете принимать помощь

Люди, которые не умеют принимать помощь, редко чувствуют себя спокойно и расслабленно. На самом же деле близкие обычно даже не догадываются о непосильной ноше, которую они несут. А вот те, кто умеет просить и принимать дружеские услуги, воспринимают жизнь легче и позитивнее, что, в свою очередь, хорошо отражается на их жизни и карьере.

Не боитесь перемен

Боязнь перемен, или неофобия, — не что иное, как неуверенность в себе из-за низкой самооценки. Чем больше человек уверен в своих силах, тем легче он приспосабливается к изменениям в жизни. Сейчас, когда новое вторгается в нашу жизнь практически ежедневно, быть готовым к переменам — значит уже иметь половину успеха.

Не боитесь брать на себя ответственность

Нас учили, что допускать ошибки непозволительно, поэтому часто мы внутренне съеживаемся, когда происходит что-то подобное. Однако на самом деле их допускают абсолютно все люди. Умение признать и исправить свою ошибку обычно выглядит гораздо более достойно, чем попытка избежать ответственности.

Вы умеете разделять важное и неважное

Умение отделять зерна от плевел — редкое качество, присущее далеко не всем. Если вы с улыбкой смотрите на то, как другие гонятся за сиюминутными ценностями, а сами в это время делаете более долгосрочные вложения (в здоровье или карьеру), значит, вы гораздо более дальновидны и мудры.

Тратите время на себя, жертвуя «более важными» делами

В детстве многих из нас учили, что эгоизм — это ужасное качество. Однако на самом деле здоровое внимание к своим потребностям и желаниям — это совершенно нормально и правильно. Ведь к тому, кто уважает и ценит себя, точно так же относятся и окружающие.

Внутренний покой дороже внешней мишуры

Многим людям важен престиж, общественный статус, общение со знаменитостями, сильными мира сего, модные тенденции. Но умение отказаться от этого говорит о том, что вы смотрите гораздо глубже и видите суть вещей.

Умеете радоваться за других

Когда человек завидует чужим успехам, это значит лишь, что ему хотелось бы обладать тем же. Умение радоваться за других показывает, что вы или чувствуете в себе силы для таких же свершений, или уже добились чего-то подобного.

К вам обращаются за советом

Обращаясь к кому-то за советом, люди дают понять, что человек достаточно значим и авторитетен для них. Такая помощь коллеге или близкому человеку — лишнее подтверждение того, что вашим знаниям и опыту доверяют.