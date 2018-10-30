13 уловок, благодаря которым рестораны богатеют за наш счет

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Посещение ресторана или кафе — приятное и любимое всеми нами времяпрепровождение. Поэтому, наслаждаясь моментом, большинство не задумывается о том, что владелец ресторана готов на них нажиться. Хотя есть и те, кто подозревает, что их могут попытаться облапошить, записав в счет лишние блюда. Именно такой уловкой рестораны грешат все реже, придумывая все более изощренные методы обмана клиентов и собственной экономии.

AdMe.ru выяснил, какими хитрыми уловками пользуются заведения общественного питания, чтобы лишний раз сэкономить на клиентах и заодно заставить их потратить больше.

1. Экономия на свежих фруктах

Бармены часто экономят на фруктах, но не из-за того что у них недостаточно продуктов, а из-за обычной лени. К примеру, для приготовления свежевыжатого сока необходимо три апельсина. Иногда до порции не хватает 50 мл, по-хорошему следует выжать сок еще одного фрукта. Но вместо того, чтобы тратить на это время, можно просто налить недостающее количество из пакета.

2. Уютные столики в ресторане

Почти все рестораны заинтересованы в том, чтобы у них было больше уютных и укромных мест подальше от остальных посетителей. Согласно исследованию, люди заказывают большие порции и более вредную пищу, если скрыты от посторонних глаз. Более того, сидя в углу, клиенты едят больше десертов, зная, что их никто не осудит за это. К тому же за комфортным столиком вы просидите дольше, следовательно, закажете больше. Чтобы одинокие посетители чувствовали себя уютнее, в кофейнях ставят небольшие круглые столики.

3. Хитрое расположение блюд в меню

Согласно исследованию Борнмутского университета, только благодаря определенному расположению блюд в меню и количеству наименований рестораны получают дополнительную прибыль каждый месяц. По мнению эксперта Аарона Аллена, зная хитрости маркетинга, ресторан может прилично увеличить месячный доход. Например, посетитель чаще всего выбирает то, что находится в середине на странице меню. Поэтому владельцы заведений размещают там дорогие и более выгодные блюда. А чтобы равномерно продавать все виды десертов, в меню указывают одинаковую цену вне зависимости от ингредиентов и веса продукта.

4. Экономия на дорогих продуктах

Президент Ассоциации ресторанных консультантов Дэвид Кинчлоу говорит, что чаще всего в блюда посетителям кладут минимальное количество дорогих ингредиентов, при этом указывая их наличие в меню. Это могут быть, например, ягоды, семена, орехи или трюфель. Важно просто сделать видимость, что они есть на тарелке (пусть это и одна одинокая ягодка), чтобы клиент остался доволен.

5. Необычные названия блюд

Владельцы ресторанов знают, что на посетителей хорошо действуют трюки с названиями блюд. Например, как пишет издание The Guardian, маркетологи долго думают над наименованием и описанием позиций в меню. Обычное филе морского окуня вряд ли кто-то заинтересует, а чилийского сибаса точно захотят попробовать. «Торт с шоколадом» звучит банально, а «торт с бельгийским шоколадом» вызывает желание немедленно его заказать.

6. Уменьшенные порции и маленькие тарелки

В последнее время в ресторанах уменьшают размеры порций блюд, но при этом не меняют цены. В среде рестораторов говорят, что идея сокращения порций пришла из ретейла: в магазинах все чаще можно встретить вместо 1 кг лишь 900 г, а вместо 1 л — всего 900 мл. Также в некоторых ресторанах уменьшают тарелки, чтобы они создавали иллюзию приличных по размеру порций.

7. Фотографии блюд и отсутствие знаков валюты

По словам специалиста по ресторанным меню Грегга Раппа, использование фотографий и иллюстраций блюд заставляет посетителя заказывать больше и охотнее. «Использование изображений определенного блюда увеличивает продажи на целую треть — при условии, что это единственная фотография на странице. Поэтому владельцы тщательно выбирают, фото какой позиции разместить», — говорит он. Можно заметить, что в меню редко указывают символы валют. Исследование, проведенное в американском Корнеллском университете, показало, что гости, которым предоставили выбор блюд без знаков валют, потратили значительно больше, чем те, кто получил меню с указанными символами.

8. «Рыбный понедельник»

Большинство ресторанов заказывают свежую рыбу по вторникам и четвергам. Неслучайно, что иногда в ресторанах по понедельникам рыба является блюдом дня, ведь ее нужно распродать до окончания срока годности. По этой же логике рестораны устраивают разнообразные акции и выгодные позиции дня. Часто эти блюда приготовлены из оставшихся продуктов, срок годности которых истекает в ближайшее время.

9. Бесплатные закуски

Всегда приятно, когда перед заказом официант приносит небольшие бесплатные закуски. Оливки, сухарики или чипсы — это не добрый жест ресторана, как подумают многие. Настоящая цель подобных бесплатных комплиментов от повара — вызвать у посетителя жажду из-за высокого содержания в них соли. После нескольких соленых закусок клиенты закажут намного больше напитков и принесут большую прибыль владельцу заведения.

10. Специально подобранная музыка

«Прослушивание музыки может вызывать как физические, так и эмоциональные реакции, они усиливаются, если сопровождаются употреблением пищи», — говорит профессор Чарльз Спенс. Изысканные рестораны выбирают классическую музыку, что поощряет посетителей тратить больше, потому что это заставляет их чувствовать себя более богатыми. Например, в кафе с более быстрой поп-музыкой люди тратили на 10 % меньше на еду.

11. Порции двух размеров

Иногда в меню можно увидеть одно и то же блюдо в двух вариантах: вам будут предложены маленькая порция и большая. Эта ресторанная стратегия называется брекетинг. Клиент изначально не имеет представления о том, каких размеров мини-порция, поэтому считает, что это априори самая выгодная цена и, заказав эту позицию, он потратит меньше денег. На самом деле ресторан всегда продает меньшую порцию по завышенной цене, экономя на количестве продуктов. В пересчете на граммы окажется, что большая порция выгоднее для клиента.

12. Приглушенный свет

Освещение может влиять на скорость, с которой люди едят. Изысканные рестораны обычно предпочитают мягкое освещение в залах, чтобы посетители могли расслабиться. В спокойном ритме они проведут больше времени в ресторане и потратят больше денег, что важно для владельцев заведений.

13. Дружелюбные официанты

Часто в ресторанах встречаются очень веселые и дружелюбные официанты. Хороший официант, в понимании владельца заведения, должен быть и хорошим продавцом. Они шутят, делают комплименты, советуют лучшее блюдо из меню. Клиенты начинают им доверять, соглашаться на все спецпредложения, а заодно и на один маленький десерт, который можно разделить на двоих после плотного ужина. Благодаря таким дружелюбным сотрудникам, посетители тратят больше, а затем оставляют много чаевых.