13 тем, которые лучше не затрагивать в разговоре, даже если очень хочется

У каждого из нас найдется история, как однажды доверили кому-то тайну, а ее рассказали «по секрету всему свету». И бывает очень неприятно и тревожно, когда вы открылись подруге, а потом этот разговор стал известен кому-то еще. Чтобы не вырыть себе яму собственными руками, лучше держать при себе то, что не хотите придавать огласке. Уважение личных границ приводит к более крепким связям между близкими.

Мы в AdMe.ru разобрались, какую информацию можно оставить при себе без угрызений совести.

Размер дохода

Информация о внезапно свалившейся прибыли или богатстве может изменить отношение людей к вам. У одних могут возникнуть претензии на часть полученных денег или корыстные цели, другие начнут раздавать советы, как правильно их тратить. Финансовые эксперты советуют сохранять анонимность при получении крупных денежных выигрышей. Выиграла в лотерею почти миллион. Половину потратила на благотворительные цели: часть отдала в детдом, часть — в организацию, которая заботится о домашних животных. Потом заасфальтировала площадку и тротуар перед домом (живу в старенькой пятиэтажке). Себе купила холодильник. Немного положила на накопительный счет. Оставшаяся сумма пошла на оплату услуг стоматолога для отца и курса массажа для мамы. Никому не говорила о выигрыше, но недавно проболталась матери. Она растрепала всем и обвинила меня в том, что я чуть ли не у нее эти деньги отобрала и потратила на всякую ерунду. А могла бы просто ей отдать: она ими «получше» распорядилась бы. © Подслушано / VK

Случилось на прошлой работе. Узнала размер своей премии и сдуру поделилась радостью с ближними коллегами, шепотом. Через час об этом знал весь офис, и мне отменили выплату за то, что я якобы хвастаюсь. © Подслушано / VK

Забота о внешнем виде

Психологи напоминают, что необязательно делиться всеми подробностями ухода за собой даже с близким партнером. Если вам не хочется посвящать в это кого-либо или объяснять, почему ваша внешность вдруг изменилась, это совершенно нормально. У нас есть клиентка, которая скрывает от мужа, что у нее накладные волосы. Муж знает, что у жены какие-то проблемы с волосами, но при нем она всегда в шиньоне. © AlexLissabon / Pikabu

Удалила себе нижние ребра, чтобы талия была тонкой. Все друзья спрашивают, что я сделала. Я говорю, что это результат занятий спортом. Все восхищаются моей фигурой. © Подслушано / Ideer

Подруга из финской деревни ездила в Петербург увеличить грудь. Теперь вся деревня в курсе всех подробностей, потому что приятель, который ее отвозил в больницу и забирал оттуда, не смог удержать язык за зубами.

Пароли от социальных сетей

Важно обговорить с партнером то, что для вас допустимо при пользовании социальными сетями, и согласовать границы дозволенного. Иногда партнеры уверены друг в друге и делятся паролями, например чтобы загрузить фотографии из отпуска. Однако, когда отношения портятся, близкий человек может превратиться в недоброжелателя, у которого есть данные для входа в ваш профиль. Лучше держите свой пароль при себе и не входите в свою учетную запись с чужих компьютеров и телефонов, чтобы не пришлось беспокоиться о взломанных аккаунтах. Каждое мое утро начинается с просмотра аккаунтов бывшего мужа. Я читаю его страницы в соцсетях, электронную почту, все переписки, смотрю в гугл-аккаунте все перемещения по городу, фотографии на его телефоне. Когда он ушел, нигде не сменил пароли. Я продолжаю жить им и его жизнью. Не знаю, как от этого избавиться. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Небольшие траты на личные нужды

Психологи отмечают, что деньги — причина многих споров между партнерами. Лучше изначально договориться о тратах и о том, за какую сумму вы не должны отчитываться друг перед другом. Я часто заказываю на AliExpress всякую ерунду. А когда она приходит, говорю мужу, что уже оформила возврат. Зарабатываю больше него, но из-за внутренних противоречий не могу показать людям, а тем более родному человеку, что я растратчик семейного бюджета. © greenchesh / Pikabu

Количество партнеров до вас

Чтобы избежать неловкости, лучше не задавать вопрос, со сколькими людьми до вас встречался ваш партнер. Психологи даже выделяют отдельный тип ревности — ретроактивную, то есть возникающую по поводу предыдущих отношений партнера. Прошлое — это личное дело каждого. Если человек чувствует себя достаточно комфортно, чтобы поделиться этим с вами, — отлично. Информация такого рода может быть высказана добровольно, а не по чьему-либо требованию. Стоит уважать выбор партнера, если он не хочет вдаваться в подробности. Девушка взялась меня пытать, сколько у меня было девушек до нее. Зачем? Сказал в итоге — обиделась. © RadiyMagadan / Pikabu

Чужая личная информация

Сохраняйте тайны, которыми с вами поделились другие люди, даже если это кажется вам неважным и незначимым. Скорее всего, им нужно было выговориться и ощутить вашу поддержку. Человек, которому вы расскажете чужой секрет, не сможет вам полностью доверять в дальнейшем. А если слухи дойдут до того, кто вам открылся, велика вероятность, что отношения с ним испортятся. Я очень стараюсь хранить все секреты, которые мне рассказывают, если это не причинит вреда другим. Например, если бы мой сосед признался мне, что не собирается жениться на своей девушке, я сохранил бы эту тайну. Я не обязан делиться с ней этой информацией, это их личное дело. © Tim Plunkett / Quora

Факты, вызывающие зависть

Психологи отмечают, что в здоровых отношениях партнеры чувствуют себя равными. Но если у одного из них низкая самооценка, то он может начать завидовать, что повлечет возникновение проблем в паре. Иногда для сохранения отношений приходится промолчать, чтобы не вызывать лишнего раздражения. Мамина знакомая зарабатывала больше, чем ее муж, и боялась ему рассказать. А потом он случайно узнал и бросил ее. Всякое бывает. Никогда не знаешь, что в голове у людей. © Synphonie / Pikabu

Мнение о личной жизни других людей

Исследования показывают, что практически все люди сплетничают. Большинство информации, которая передается о других, носит довольно нейтральную окраску. А негативные сведения, получившие огласку, могут вылиться в неприятную для всех участников ситуацию. Однажды спросили моего мнения относительно предполагаемого союза двух людей. Я знал тайну одного из них, которая характеризовала его не с лучшей стороны. Не раскрывая никаких деталей, я намекнул, что лучше избежать этого брака. Это вылилось в большой скандал. Обе семьи объединились и потребовали объяснений, что именно я пытался сказать, и обвинили меня в попытке поссорить счастливую пару. © Gopalkrishna Vishwanath / Quora

Негативное отношение к другим людям

Нам всем иногда приходится сталкиваться с людьми, чьи поступки или разговоры раздражают нас и вызывают у нас негативные чувства. Вам не нужно заставлять себя дружить с теми, кто вам не нравится. Если это коллега по работе, который ежедневно навязчиво отвлекает разговорами на личные темы, то лучше всего не накапливать недовольство, а отнестись к нему с уважением и тактично предложить вернуться к рабочим вопросам. Не стоит быть хорошим собеседником себе в ущерб, важно отстаивать свои личные границы. Иногда нужно оставлять свои истинные чувства в секрете, чтобы пощадить чужие. Например, ваш коллега только что стал родителем и невероятно гордится своим потомством. Вам на самом деле наплевать. Но лучше быть вежливым, чтобы сохранить дружеские отношения. © Matteo Post / Quora

Рабочая конфиденциальная информация

Некоторые компании блокируют социальные сети на рабочих компьютерах, чтобы у сотрудников не было соблазна поделиться информацией или случайно опубликовать сведения, которые стоит беречь от конкурентов и посторонних глаз.

Свои самые большие недостатки и фобии

О своих слабых сторонах лучше не рассказывать всем подряд. По мнению психологов, по крайней мере 60 % взрослых признают, что у них есть хотя бы один необоснованный страх. Мы опасаемся, что близкие могут начать навешивать ярлыки и относиться к нам так, как если бы мы были больны. Или друзья могут начать вести себя с нами как с маленькими детьми либо избегать нас. Если отношения однажды испортятся, кто-то может использовать эту информацию против нас. Жила в общежитии с очень надоедливой соседкой. Та подсовывала мне анкеты, какие дети любят заполнять во дворе. И был там пункт: «Ваша фобия». Ради интереса написала, наоборот, то, чего я не боюсь. Уже через несколько дней мы ехали кататься на катере. Вот мерзавка какая! Ну ничего: и мне понравилось, и она удивилась, когда увидела, что я повеселилась. © Подслушано / VK

Амбициозные планы на будущее

Иногда стоит держать при себе свои планы и мечты, чтобы кто-нибудь не лишил вас возможности осуществить задуманное. Случается, что недоработанные стоящие идеи подвергают необоснованной критике, и желание развивать их пропадает. Лучше поставить близких в известность, когда все уже получилось. Жестко предала подруга. Я по секрету сказала ей, кем хочу работать, а она, узнав о собеседовании на эту должность, втихую прошла его. Потом говорила, что хотела просто пройти, узнать, что там будет, и мне рассказать — помочь то есть. Год уже работает там. Больше вакансия не открывалась. Всем с подругой делилась, была готова помочь всегда, а в итоге не верю больше в женскую дружбу. © Подслушано / VK

Личная информация, которой не хочется делиться

Стоит промолчать о том, чем вы просто не готовы делиться в данный момент, даже если от вас ждут откровенности. Ваша личная информация может распространиться и стать предметом обсуждения и сплетен. Я человек закрытый и делиться эмоциями и планами не люблю. Могу рассказать только после того, как дело сделано. Вот и про беременность сообщила только после того, как положили в больницу на сохранение. Так мои родные до сих пор меня пилят: как я могла не поделиться такой новостью. А что, если я не хочу! Тем более что мой папа очень болтливый и сразу стал всем подряд рассказывать. © Подслушано / VK