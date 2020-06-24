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13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

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Каждый из нас в юношестве мнил себя взрослой, не по годам мудрой личностью, но лишь с возрастом понимаешь, как же ты заблуждался. И вот нам уже за 30, мы дожидаемся курьера, который везет еще теплую пиццу с ананасами, и с улыбкой вспоминаем ошибки 10-летней давности.

Мы в AdMe.ru захотели разобраться, чем отличается жизнь в 20 лет от жизни в 30 и какие уроки мы сумели вынести из прожитого.

1. С возрастом мы понимаем, что практичный подарок на день рождения — это не испорченный праздник, а полезная вещь в быту

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

2. А в покупке главное не столько ее красота, сколько ощущение комфорта, которое она дарит

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

3. Тот, кто однажды предал, предаст и во второй раз. Эту правду нелегко принять, но стоит делать выводы, а не ждать, пока человек одумается

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

4. В путешествиях важен комфорт. Лучше 1 раз не поскупиться на отель со всеми удобствами, отдохнув на год вперед, чем смотаться 2 раза куда и как попало

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

5. Родители почти всегда правы. Какими бы обидными порой ни казались их слова, стоит помнить, что они всегда желают нам лучшего

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

6. Доверия заслуживает не тот, кто обещает золотые горы, а тот, кто выполняет любые обещания. Даже самые на первый взгляд незначительные

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

7. Окружающим нет дела до нас. Так, на пляже каждый будет занят своим делом, а не выискиванием лишних килограммов на теле дамы в бикини

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

8. Нужно уметь говорить «нет». Порой это тяжело, но, когда начинаешь больше ценить личное пространство, отказать кому-то ради своего комфорта не составит труда

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

9. Альтернатива дорогой косметике может быть абсолютно простой и бесплатной: расслабляющая ванна и крепкий сон. Забота о себе — это прежде всего

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

10. Жизнь слишком коротка, чтобы экономить на некоторых вещах. Например, на хорошем кофе и качественном белье

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

11. Заумные речи не показатель высокого интеллекта. Поистине умный человек сможет объяснить сложное явление простыми словами так, что любому станет понятно

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

12. Подруга, которая любит сплетни, — плохая подруга. Сначала она шепчется за спиной о вашей общей знакомой, а после возьмется перемывать косточки и вам

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

13. Очарование красотой проходит, а вот атмосфера легкости, поддержки и взаимопонимания рядом с надежным партнером, пожалуй, и есть залог счастливой семейной жизни

13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

А какие вещи вы начали осознавать лишь с возрастом?

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