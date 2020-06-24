13 истин, которые в юности доводили нас до белого каления, а после 30 стали нормой жизни

Каждый из нас в юношестве мнил себя взрослой, не по годам мудрой личностью, но лишь с возрастом понимаешь, как же ты заблуждался. И вот нам уже за 30, мы дожидаемся курьера, который везет еще теплую пиццу с ананасами, и с улыбкой вспоминаем ошибки 10-летней давности.

Мы в AdMe.ru захотели разобраться, чем отличается жизнь в 20 лет от жизни в 30 и какие уроки мы сумели вынести из прожитого.

1. С возрастом мы понимаем, что практичный подарок на день рождения — это не испорченный праздник, а полезная вещь в быту

2. А в покупке главное не столько ее красота, сколько ощущение комфорта, которое она дарит

3. Тот, кто однажды предал, предаст и во второй раз. Эту правду нелегко принять, но стоит делать выводы, а не ждать, пока человек одумается

4. В путешествиях важен комфорт. Лучше 1 раз не поскупиться на отель со всеми удобствами, отдохнув на год вперед, чем смотаться 2 раза куда и как попало

5. Родители почти всегда правы. Какими бы обидными порой ни казались их слова, стоит помнить, что они всегда желают нам лучшего

6. Доверия заслуживает не тот, кто обещает золотые горы, а тот, кто выполняет любые обещания. Даже самые на первый взгляд незначительные

7. Окружающим нет дела до нас. Так, на пляже каждый будет занят своим делом, а не выискиванием лишних килограммов на теле дамы в бикини

8. Нужно уметь говорить «нет». Порой это тяжело, но, когда начинаешь больше ценить личное пространство, отказать кому-то ради своего комфорта не составит труда

9. Альтернатива дорогой косметике может быть абсолютно простой и бесплатной: расслабляющая ванна и крепкий сон. Забота о себе — это прежде всего

10. Жизнь слишком коротка, чтобы экономить на некоторых вещах. Например, на хорошем кофе и качественном белье

11. Заумные речи не показатель высокого интеллекта. Поистине умный человек сможет объяснить сложное явление простыми словами так, что любому станет понятно

12. Подруга, которая любит сплетни, — плохая подруга. Сначала она шепчется за спиной о вашей общей знакомой, а после возьмется перемывать косточки и вам

13. Очарование красотой проходит, а вот атмосфера легкости, поддержки и взаимопонимания рядом с надежным партнером, пожалуй, и есть залог счастливой семейной жизни