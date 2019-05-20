12 вопросов, которые помогут понять, хорошо ли вы разбираетесь в людях
Язык тела — тонкая и необычайно интересная наука. Часто по одному лишь положению рук, ног или головы можно прочитать мысли человека, понять, что он чувствует. Главное — знать основы. Их вы можете изучить по книге Аллана Пиза «Язык телодвижений», а проверить природную интуицию мы предлагаем вам уже сейчас.
AdMe.ru смоделировал знакомые многим ситуации и представил, как в них могут вести себя люди. Здесь есть раздраженные, скучающие, лжецы и обманщики. Вам предстоит определить их по жестам и выражению лица.
1. Какой начальник не верит в то, что говорит?
2. Какой мужчина чувствует себя неуверенно?
3. Какой парень флиртует?
4. Какой девушке некомфортно рядом с вами?
5. Какая девушка испытывает раздражение?
6. Кто из мужчин сильно нервничает?
7. Кто обманывает свою жену?
8. Кто не согласен с тем, что вы говорите?
9. Кому из ваших собеседников скучно?
10. Кто играет, а не испытывает настоящие эмоции?
11. Кто скучает и мечтает поскорее сбежать с собрания?
12. Кому из говорящих вам не стоит верить?
На сколько вопросов вам удалось ответить правильно?
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru