12 вопросов, которые помогут понять, хорошо ли вы разбираетесь в людях

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Язык тела — тонкая и необычайно интересная наука. Часто по одному лишь положению рук, ног или головы можно прочитать мысли человека, понять, что он чувствует. Главное — знать основы. Их вы можете изучить по книге Аллана Пиза «Язык телодвижений», а проверить природную интуицию мы предлагаем вам уже сейчас.

AdMe.ru смоделировал знакомые многим ситуации и представил, как в них могут вести себя люди. Здесь есть раздраженные, скучающие, лжецы и обманщики. Вам предстоит определить их по жестам и выражению лица.

1. Какой начальник не верит в то, что говорит?

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2. Какой мужчина чувствует себя неуверенно?

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3. Какой парень флиртует?

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4. Какой девушке некомфортно рядом с вами?

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5. Какая девушка испытывает раздражение?

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6. Кто из мужчин сильно нервничает?

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7. Кто обманывает свою жену?

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8. Кто не согласен с тем, что вы говорите?

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9. Кому из ваших собеседников скучно?

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10. Кто играет, а не испытывает настоящие эмоции?

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11. Кто скучает и мечтает поскорее сбежать с собрания?

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12. Кому из говорящих вам не стоит верить?

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На сколько вопросов вам удалось ответить правильно?