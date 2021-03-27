12 вещей, которые раньше были поводом для гордости, а сегодня вызывают лишь недоумение

У каждого поколения есть свои поводы для гордости. Если раньше считалось почетным всю жизнь проработать на одном месте или ни за что не подпускать мужа к плите, то сегодня этим «достижениям» скорее посочувствуют, чем позавидуют.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как поменялись идеалы за последние 10, 20, 40 лет в разных областях жизни. И поняли, что многие вещи, которыми раньше одни люди хвастались перед другими, в современном мире совершенно потеряли ценность.

«В брак надо вступать один раз и на всю жизнь»

«У меня — сын, наследник»

«А я сама родила»

«Хорошая хозяйка от плиты не отходит»

«Мне муж всю зарплату отдает»

«Я мужа к плите не подпускаю»

«Я всю жизнь на одном месте проработал»

«Шуба — признак достатка и красоты»

«Высшее образование — это важный повод для гордости»

«Грудное вскармливание нужно сохранять как можно дольше»

«Водительские права у женщин — это круто»

«Хрусталь и сервизы — главное украшение дома»