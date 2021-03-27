12 вещей, которые раньше были поводом для гордости, а сегодня вызывают лишь недоумение
У каждого поколения есть свои поводы для гордости. Если раньше считалось почетным всю жизнь проработать на одном месте или ни за что не подпускать мужа к плите, то сегодня этим «достижениям» скорее посочувствуют, чем позавидуют.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как поменялись идеалы за последние 10, 20, 40 лет в разных областях жизни. И поняли, что многие вещи, которыми раньше одни люди хвастались перед другими, в современном мире совершенно потеряли ценность.
«В брак надо вступать один раз и на всю жизнь»
«У меня — сын, наследник»
«А я сама родила»
«Хорошая хозяйка от плиты не отходит»
«Мне муж всю зарплату отдает»
«Я мужа к плите не подпускаю»
«Я всю жизнь на одном месте проработал»
«Шуба — признак достатка и красоты»
«Высшее образование — это важный повод для гордости»
«Грудное вскармливание нужно сохранять как можно дольше»
«Водительские права у женщин — это круто»
«Хрусталь и сервизы — главное украшение дома»
А что когда-то было объектом вашей зависти, а теперь и даром не нужно?
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