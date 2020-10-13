12 привычек из нашего детства, которые хочется забыть, как дурной сон

Современное поколение уже навряд ли будет мыть целлофановые пакеты и стаканчики из-под йогурта, штопать носки и колготки, коллекционировать хрусталь в серванте и умываться хозяйственным мылом. Ведь все то, что раньше считалось нормой жизни и было в порядке вещей, сегодня воспринимается совершенно иначе.

Мы в AdMe.ru проанализировали, какие наши привычки и ритуалы являются отголосками советского прошлого. И многие из этих обычаев уже давно пора забыть, как страшный сон.

1. Заниматься самолечением, а не обращаться к врачу

Медицина того времени оставляла желать лучшего. Толстенные иглы многоразовых шприцов, вселяющая ужас зубная техника, суровые доктора и унылые стены больниц, выкрашенные зеленой или синей краской. Неудивительно, что люди массово заряжали воду через экран телевизора, прикладывали подорожник, ходили к бабкам и лечили себя всеми доступными нетрадиционными способами. Они были готовы поверить в любую чушь, лишь бы избежать встречи с врачами.

Одно из первых воспоминаний о болезни — это когда мама приматывает к моей груди бинтами капустный лист. Мне годика 4. Он был ужасно холодный и неприятный. Это должно было помочь от бронхита. Почему капустный лист? Ну он же от головной боли помогает, вот и к груди привяжем, тоже поможет. © MrsMiddle / Pikabu

Сижу в очереди в местной поликлинике. Рядом 2 бабки врача обсуждают. Типа молодой, вылечить не может. Бабка все ходит и ходит, а он всегда новые инфекции находит. Выписывает антибиотики. А бабка, мол, не дура антибиотики-то пить. Она своими лекарствами лечится, но не выздоравливает. А виноват доктор. Потому что молодой и неопытный. © hidcorp / Pikabu

2. Съедать первое блюдо и в ту же тарелку класть второе

Многие не видят ничего зазорного в том, чтобы и первое, и второе, и даже десерт есть из одной тарелки. Этот распространенный и сейчас способ принятия пищи лежит где-то на подкорке мозга и является отголоском прошлого. Советский человек руководствовался чисто практическими соображениями: экономил время, воду и свои силы. Какая уж тут культура питания и эстетическое удовольствие.

В детстве меня кормили именно так, особенно у бабушки в деревне. Сейчас, конечно, ем культурно. Пожила в Европе несколько лет и даже научилась есть с помощью ножа и вилки, так даже намного удобнее, оказывается. Но на родине большинство едят по-простому, первое и второе из одной тарелки, даже не используя иногда и вилки, не то что ножа. © EvaSt­ill / Bolshoyvopros

Я ем разные блюда из разных тарелок. А бабушка моя суп наливает в одну тарелку, а после ее опорожнения кладет туда же второе. Я так не делаю, зато могу не помыть тарелку и на следующий день навалить щей туда же. © Анфиса Стрельникова / Vk

3. Хранить старые пуговицы на всякий случай, который почему-то так и не наступает

В тот период жестяная коробка из-под печенья, доверху заполненная разнообразными пуговицами, хранилась в каждом доме. В детстве особым наслаждением было погрузить руку внутрь и перебирать переливающиеся и позвякивающие пуговки. Наши мамы и бабушки заботливо собирали, трепетно хранили и даже передавали по наследству годами собираемый скарб.

Нашла бабушкин «клад». Она была опытной портнихой, и привычка ее не выбрасывать пуговицы от старой одежды прицепилась и ко мне. До сих пор помню ее слова: «Пуговицы не выбрасывай, пуговицы срежь!» © Елена Шаломонова / «Яндекс.Дзен»

Аж сердце защемило. Нынче пуговицы от 5 рублей за штучку, а те, что посолиднее, и все 30! Дома до сих пор «выезжаем» на 2 банках из-под чистящего порошка с пуговицами, заботливо собранными бабушкой в советские годы. До сих пор, утилизируя старые вещи, срезаю пуговки и в банки складываю. © nastia / Pikabu

4. Спать только на правом боку, ведь на левом — вредно для сердца

Люди советского периода всегда прислушивались к чужому мнению, порой не самому экспертному, безоговорочно доверяли словам родственников и даже малознакомых людей. Раз мама и бабушка сказали, что спать на правом боку вредно, значит, так оно и есть. А если их слова подтвердил дядя Петя из соседней квартиры, то точно никаких сомнений быть не может. Как оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Ученые давно развеяли миф о вреде сна на левом боку. А в некоторых случаях он даже может быть полезнее.

Давным-давно, в начале 70-х, врачиха в детском садике перед тихим часом сказала, что спать на левом боку нельзя, типа это вредно для сердца. Прошло более 40 лет. Я спал на раскладушках, кроватях, на земле в чистом поле, в окопах, на пляжах. Спал сидя, стоя, свернувшись клубочком, раскинувшись звездочкой, в какой угодно позе. Но никогда, никогда я не спал на левом боку. © PivBear / Pikabu

5. Собирать стеклянные банки, которые лишь занимают место на подоконнике, полках и балконе

Каждая советская домохозяйка знала: стеклянные банки — на вес золота! От них не спешили избавляться, а заботливо мыли и отправляли на антресоли, в кухонный шкаф или на балкон, где они покрывались толстым слоем забвения. Моменты, когда банки действительно могли пригодиться, случались. Но, как показывает опыт, количество стеклянных тар всегда в несколько раз превышало потребность.

С каждой выброшенной стеклянной банкой где-то в мире негодует по одной бабушке. ©

EvenMoreMarch / Pikabu

EvenMoreMarch / Pikabu У меня в холодильнике стоит банка, которую прадед вывез из Берлина в 1945-м. © Deveratur / Pikabu

6. Не хвалить детей, не считаться с их мнением и на автомате отвечать на любые просьбы: «Нет денег»

Это сегодня интернет пестрит советами экспертов по финансовой грамотности, а библиотеки и книжные магазины ломятся от обилия книг по воспитанию и детской психологии. А в те годы всего этого не было, поэтому детей воспитывали так, как могли и как умели.

Мне мама с детства на любую просьбу говорила «Денег нет», и у меня это отложилось на подкорке мозга. Хочется «Киндер-сюрприз»? Денег нет, и вообще там шоколада на один укус, давай лучше плитку «Бабаевского» возьмем. Хочется газировки? Денег нет, дома варенье с водой разведешь. Хочется модную майку с Натальей Орейро? Денег нет, ты еще тетины старые футболки не доносила, и вообще, для кого мать старалась, свитер вязала? И только сейчас, когда мне 30 лет и есть хорошо оплачиваемая работа, я смогла скинуть этот ментальный блок. © 100homiakov / Pikabu

Когда вам в детстве постоянно и совершенно на все говорят «На это денег нет!», есть риск вырасти таким, как я, невротиком с главным страхом — стать нищей. И главной целью — всегда быть в состоянии купить себе все то, что хочется. Даже если при этом пашешь уже на износ. © pirozhenshchina / Twitter

7. Зажаривать все что можно. Как же суп да без зажарки?

Традиционные советские блюда в обязательном порядке должны были быть жирными и наваристыми. А суп без зажаренных лука и морковки в принципе за суп не считался. Зажарка на большом количестве масла — вот что добавляли смекалистые хозяйки для вкуса, цвета и большей питательности блюда. Удивительно, но эта нездоровая привычка до сих пор активно конкурирует с нынешним трендом на правильное питание. И сдавать позиции явно не собирается.

Зажарку уже несколько месяцев не делаю. И ради ребенка, и вообще — время экономится. А еще вода, средство для мытья посуды... И главное, муж не замечает! Хотя придирчив к готовке. © Каштанка23 / Stranamam

8. Покупать продукты впрок

Скупать в магазине мешки с крупами и макаронами, затариваться туалетной бумагой, тушенкой и подсолнечным маслом — чисто советская привычка. Тогда, в условиях тотального дефицита, продукты закупали впрок, иначе был риск остаться ни с чем, ведь самые ходовые товары разбирали как горячие пирожки. Сейчас продукты на любой вкус и кошелек доступны круглосуточно, так что набивать кухонные шкафы килограммами гречки не имеет никакого практического смысла.

После того как я всю жизнь прожила в недостатке, когда я наконец начала зарабатывать сама, это сказалось на мне странным образом. Я скупаю все, что мне может понадобиться, впрок. Покупаю сразу несколько банок любимого моющего средства по акции, беру по несколько банок гелей для душа. У меня в шкафчике, наверное, уже 6 пачек разных прокладок на все случаи жизни, а я все никак не привыкну. © sadbitterman / Twitter

Моя бабушка хранила в чулане мешки с сухарями, крупой, сахаром, солью. Там же были пачки с коробками спичек, коробки со свечками. Консервы с тушенкой и банки сгущенного молока и какао. © Olga47969404 / Twitter

9. «Присаживаться на дорожку» перед каждой поездкой и верить в прочие суеверия

Советское общество, с одной стороны, было высокоинтеллектуальным, с другой — весьма суеверным. Сплюнуть и постучать по дереву, посидеть на дорожку, посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться, — это лишь малая часть примет, которые беспрекословно и на автомате выполняются и сегодня. Какой там научно-технический прогресс, когда черная кошка перебежала дорогу или в трамвае попался счастливый билетик!

Я не из тех, кто особо верит в суеверия и магию чисел. Но тут произошел занимательный случай с моей матерью. Наспех утром она надела футболку наизнанку, с кем не бывает. Народная примета на этот счет гласит: «Будешь битым». И что же? Через 2 часа она попала в мордобой на улице, на ровном месте. И как теперь не верить? © SowaKievlianka / Pikabu

Надо было определенную сумму денег у мамы забрать. Прихожу к ней вечером, а она: «Я на ночь деньги не даю!» И что мне теперь, до выходных, блин, ждать? Я в 6 утра уже на работе. Пока до нее доеду, уже 20:00. И снова здорова: «Я на ночь деньги не даю!» Выручила, молодец! © zontik626 / Pikabu

10. Занимать 2 очереди

О том, как стояли в очередях в советские времена, многие знают не понаслышке. За дефицитными продуктами всегда выстраивались длинные вереницы покупателей. Торговля в магазинах была организована крайне неэффективно, и зачастую люди отстаивали отдельные очереди в колбасный, молочный и овощной отделы, а потом еще и в общей очереди на кассу стояли. Странная привычка занимать несколько очередей прочно вошла в обиход и активно практикуется некоторыми и сегодня.

Талоны ввели еще в конце 80-х, а очереди были дикие за маслом, колбасой с конца 70-х. И давали по полкило колбасы и пачке масла в одни руки. С подругой ходили после уроков, занимали 2 очереди и так по килограмму колбасы и по 2 пачки масла покупали. © loralims / Twitter

Помню, в 1982 году мать поставила меня в очередь в кулинарии за котлетами, а сама ушла в колбасный стоять, периодически прибегая меня проведать. И когда через час с хвостиком подошла моя очередь, а мамы все не было, — вот это было страшно. Страх моего детства. © dr0*ukarmu / Pikabu

11. Есть ложкой и первое, и второе

Как оказалось, не так страшно есть вилкой без ножа. Куда страшнее — орудовать за столом исключительно ложкой. Советские люди не заморачивались — ели тем, чем было удобнее, быстрее и сподручнее. В результате привычка прочно укоренилась в сознании некоторых представителей современного общества и является отголоском невзыскательного прошлого.

Я привыкла все есть ножом и вилкой. Отец приучил, аккуратист такой. Даже завтрак в одиночестве, яичницу с колбасой, и то ножом и вилкой. А мой муж ВСЕ ест только ложкой. Терплю кошмар кошмаров. Люблю потому что. © Злая Фея Я / Woman

Я до 17 лет могла гнутой алюминиевой ложкой есть все, включая рыбу и курицу. В нашей школьной столовке других приборов не было. А потом однажды пошла в ресторан, посмотрела на окружающих и как-то незаметно переучилась. Теперь не обращаю внимания на то, чем ем. Ну разве что дома менее активно использую столовый нож. © dana_lana / LiveJournal

12. Несколько раз заваривать одну и ту же заварку. Так же поступать и с чайными пакетиками

Все мы прекрасно помним то время, когда чай в заварочном чайнике заваривали столько раз, сколько он давал цвет. На протяжении нескольких дней мы упорно подливали кипяток до тех пор, пока вода не приобретала светло-желтый оттенок. Спустя годы чай перестал считаться дефицитом, и на прилавках магазинов появились удобные и современные чайные пакетики. Но вот незадача — от привычки хранить их после заваривания, а затем использовать повторно некоторые так и не смогли отказаться.

Чай можно заваривать 7 раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлоба. © Pichard / Pikabu

Когда они только появились, никто не знал, как ими пользоваться. Отец летел на самолете, и им выдали эти пакетики. Отец крутил, вертел: что делать? Рядом сидит мужик и ничего не предпринимает. Батя махнул рукой, разорвал пакетик и высыпал в кружку. Потом долго сплевывал чаинки. Только после этого сосед отпустил свой пакетик за ниточку. Батя летит обратно, та же ситуация, только уже другой сосед вертит пакетик. Батя дождался, когда тот его в бешенстве разорвет, а потом гордо отпустил за ниточку свой. И весело, и грустно, но такое было время, и мы были такие. © starwesch / Pikabu