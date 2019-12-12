12 пищевых привычек и типов поведения за столом, которые выдадут человека с потрохами

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Что помогает лучше узнать человека? Взгляды, увлечения, работа раскрывают личность со временем. Быстрее понять, кто перед вами, поможет еда: между поведением за столом, гастрономическими предпочтениями и чертами характера есть взаимосвязь. Поэтому иногда достаточно просто сходить с новым приятелем в кафе.

AdMe.ru разобрался, какие секреты мы волей-неволей выдаем за обедом, и выяснил, что трапеза может рассказать о собеседнике. Помните, что для окончательных выводов о ком-либо нужно также учитывать манеру общения, поступки и другие факторы.

1. Держать руки в определенном положении

Ладонь, лежащая на столе, особенно обращенная внутренней стороной вверх, говорит о доверии и готовности впустить вас в свое личное пространство. По мнению ученых, если вы давно встречаетесь и партнер обычно кладет руки на стол и касается вас, то это один из признаков того, что он готов жениться. Если руки находятся под столом, лежат на коленях или в паховой области (у мужчин) — это сигнал нервозности: человек чувствует себя некомфортно и хочет сохранить автономию. Еще один признак барьера в общении — напиток, который визави держит обеими руками и перед собой.

2. Резать хлеб по диагонали или по вертикали

По мнению Джульетты Богосян — психолога, изучающего поведение за столом, — стиль нарезки хлеба может указывать на склонность к сплетням. Те, кто режет хлеб (или сэндвич) по диагонали, акцентируются на деталях и не прочь обсудить последние новости из жизни общих друзей или знаменитостей. Человек, режущий кусок хлеб по горизонтали (или вертикали), оценивает картину в целом. Это практичная личность, которая предпочитает минимализм и ненавидит сплетни.

3. Постоянно угощаться из чужой тарелки

Привычка как бы ненароком утащить кусочек из тарелки любимого или друга со стороны кажется милой и чуть ли не залогом крепких отношений. При совместном употреблении пищи вырабатывается окситоцин, поэтому в том, чтобы иногда пробовать еду спутника, нет ничего плохого. Но окситоцин может вызвать и негатив — ревность или зависть. Тот, кто постоянно лакомится с чужой тарелки, скорее всего, немного навязчивый и эгоистичный человек.

4. Класть блюда на тарелку вперемешку

Если тарелка напоминает винегрет из мяса, овощей, пары-тройки соусов — перед вами сильная личность, способная нести ответственность за свои слова и действия. Это надежный друг и верный спутник. Но неспособность контролировать себя превратит такого человека в страшного зануду.

5. Есть все блюда из одной тарелки

Одни меняют тарелку после каждого блюда, другие едят суп, второе и даже кусочек торта из одной. Последние — либо отъявленные холостяки, либо экспрессивные натуры. Вероятно, у них дома найдется масса ненужных вещей, ведь такие люди часто делают необдуманные покупки, соблазнившись очередной распродажей.

6. Быть привередливым

Если при заказе в кафе или ресторане человек просит официанта убрать из блюда какой-то ингредиент (например, капусту, грибы или печенку) либо приготовить что-то, чего нет в меню, он может плохо воспринимать какие-либо новшества и эксперименты. Неофобия — боязнь нового — проявляется в том числе и в пищевом поведении.

7. Отдавать предпочтение горькому вкусу

Любители горькой пищи могут отличаться антисоциальным поведением. В 2015 году в ходе исследования было опрошено порядка 1 000 человек. У тех, кто не представляет своей жизни без кофе или тоника, чаще других может проявляться склонность к манипулированию. Также им в большей мере могут быть свойственны нарциссизм и психопатия. Эти же черты присущи поклонникам других горьких напитков и продуктов, например редиса.

8. Есть слишком много кислых продуктов

Если человек активно ест кислые продукты (цитрусы, оливки, кислый мармелад и т. д.), возможно, он из-за чего-то волнуется. Дело в том, что стресс притупляет восприятие вкуса: в состоянии тревоги мы хуже воспринимаем кислый вкус. Поэтому стремимся съесть таких продуктов больше, чем обычно. Также это может указывать на то, что человек эмоционально перегружен и нуждается в отдыхе.

9. Быть сладкоежкой

Любовь к сладкому выдает открытую личность, которая умеет сопереживать. Поэтому друг-сладкоежка поддержит в трудной ситуации как никто другой. Но будьте внимательны: эти люди очень восприимчивы и эмоционально уязвимы, поэтому загружать их своими проблемами — плохая идея.

10. Любить соленое

Кто-то обладает абсолютным слухом, а кто-то — абсолютным вкусом, в мире таких людей около 25 %. Их называют супердегустаторами — у них на языке рецепторы расположены более плотно, чем у других. Обладатели абсолютного вкуса негативно относятся к продуктам и напиткам с горчинкой: брокколи, темный шоколад, пиво и т. д. Зато они любят соленое и хрустящее (например, чипсы, маринованные огурцы), а еще отличаются амбициозностью и честолюбием.

11. Выбирать определенный вкус мороженого

Доктор Алан Хирш (Alan Hirsch), который изучает взаимосвязь между запахом и личностью, вместе с компанией Baskin Robbins выяснил, что может сказать о человеке его любимое мороженое. Те, кто предпочитает ванильный вкус, импульсивны и идеалистичны, поклонникам шоколадного свойственно кокетство и живость, а также они частенько драматизируют ситуацию. Фанаты клубничного мороженого — интроверты, преданные друзья и относятся к людям толерантно.

12. Быть любителем мясных блюд

В 2018 году Тамара Пфейлер (Tamara M. Pfeiler) и Борис Эглофф (Boris Egloff) изучали, как связано употребление мяса и социально-демографические характеристики. Их данные говорят о том, что мясоеды — более закрытые в общении, чем те, кто без фанатизма относится к продуктам животного происхождения. Ученые нашли неочевидную связь между мясом и политическими взглядами: оказывается, любители мяса чаще придерживаются правых и консервативных взглядов.