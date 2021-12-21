12 комплексов, которые современным женщинам давно пора отправить на свалку

Согласитесь, женщины часто (порой даже слишком) находят в себе что-то, что им не нравится. Это могут быть особенности телосложения, цвет волос, несовершенная кожа или форма носа. Однако порой все эти навязанные обществом «пунктики» вовсе не стоят того, чтобы мучать себя самокритикой и терять уверенность в своей привлекательности.

AdMe.ru отказывается считать эти типичные недостатки таковыми. И вам советует.

Нестандартная внешность

Мир в XXI веке уходит от стандартов. Сейчас важнее быть собой и принимать себя, чем соответствовать каким-либо идеалам. Так что берем пример с Росси де Пальмы, Бьорк и Тильды Суинтон, отбрасываем стереотипы и чувствуем себя прекрасными.

Слишком взрослая для чего-то

Многие полагают, что поздно учиться кататься на роликах, потому что уже 40. А если начать заниматься танцами в «элегантном» возрасте, то это примут за неуместную забаву и посчитают странным. Но в мире есть масса примеров того, что порой никогда не поздно начать все с чистого листа и найти дело по душе. Например, Синди Джозеф стала моделью после 50, а Мэри Кэй Эш начала бизнес в 45.

Незамужняя или без детей к 30

Кажется, настало счастливое время, когда фраза о тикающих часиках оставила женщин в покое. По статистике, средний возраст вступления в брак во всем мире сейчас значительно вырос. И к тем, кто поздно женится и заводит детей, у общества все меньше вопросов. Например, Хэлли Берри родила первую дочь в 41 год, а сына — в 47.

Рыжие волосы

Это покажется удивительным, но рыжий цвет волос до сих пор в некоторых кругах остается предметом для шуток и издевок. Если вы встречались с такими насмешками в школе или более зрелом возрасте, просто знайте: копна яркой огненный шевелюры приносит только радость в этот мир.

Витилиго

Это генетическое заболевание, в результате которого часть кожи теряет пигмент. Очень часто люди с витилиго чувствуют психологическое давление и неуверенность. Но мир меняется, и все больше людей начинает воспринимать такие «недостатки» как особые, неповторимые черты человека. Например, девушек с витилиго сейчас можно увидеть среди моделей.

Неидеальная хозяйка

Во времена клинингов, прачечных, доставок продуктов и готовой еды, нянь и прочих вспомогательных сервисов женщинам точно пора перестать думать, что им не нужна помощь. Вы не будете плохими хозяйками и недостойными женами, если делегируете часть своих обязанностей.

Альбинизм

Как и многие люди, отличающиеся чем-то от большинства, альбиносы подвергаются насмешкам и даже дискриминации. Хорошая новость в том, что открытость ко всему, что отличается от привычного и понятного, распространяется и на эту прекрасную мутацию. Так, в моделинге уже много людей-альбиносов. Например, Настя Жидкова, российская модель и блогер.

Родинки

По ходу развития нашего представления о красоте статус родинок менялся: то это ужасный недостаток, то все приклеивают мушки, то отбеливают, то подражают Мэрилин Монро. Так что мода меняется, а вы оставайтесь собой. И любите свои родинки — это частичка вашей уникальности.

Возраст

В нашей культуре отчего-то возраст, особенно если это не 18–20 лет, — это что-то неприятное, если не сказать позорное. Но не забывайте, что с возрастом к вам приходит опыт, знания и мудрость. «Спадает давление общества, и вы просто чувствуете, что заслужили свои морщинки», — так сказала о старении Мишель Пфайффер.

Шрамы

Шрамы — это показатели того, что вами был пережит опыт. И не более. Не позволяйте им ограничивать вас: носите такую одежду, какую хотелось бы, фотографируйтесь и любите себя. Даже знаменитости, у которых есть все возможности скрыть свои шрамы, далеко не всегда делают это. Например, Кэтрин Зета-Джонс гордится своим шрамом, оставшимся у нее после трахеотомии, сделанной ей в детстве. «Меня бы не было здесь без него», — говорит актриса, когда гримеры предлагают ей замаскировать отметину.

Гетерохромия

При гетерохромии глаза человека отличаются по цвету. Но не стоит стесняться своей уникальности. В мире много людей, обладающих этой особенностью, и среди них есть довольно внушительное количество актеров — людей, которые своим лицом фактически зарабатывают. Значит, и вам переживать не стоит. Вот, например, у актрисы Элис Ив прекрасные глаза зеленого и голубого цвета.

Кесарево сечение, а не естественные роды

Стереотип о том, что кесарево — это не настоящие роды, а мамы, родившие детей не естественным путем, — никакие и не мамы вовсе, наконец тоже уходит из нашей жизни. Операция, как правило, сопровождается трудным восстановительным периодом, да и показания к ее проведению зачастую связаны с безопасностью ребенка и его мамы. Так что все женщины, подарившие этому миру новые жизни, — прекрасные и сильные героини.