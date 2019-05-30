12 финансовых правил, которые помогут нажить состояние, если пользоваться ими каждый день

15 4

57

9.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас наверняка есть желания и мечты, которые зачастую требуют немалых финансовых вложений. Вот и приходится нам на пути к своей цели учиться обращаться с деньгами, чтобы накопить нужную сумму. Да-да, ведь это целое искусство, и его тоже нужно постигать. Все это перестает быть пустой фантазией и начинает претворяться в жизнь, стоит лишь взять на вооружение правила, которые уже доказали свою эффективность.

Часто наши финансовые трудности сводятся не к тому, какой суммой мы располагаем, а насколько правильно ею распоряжаемся. Мы в AdMe.ru постоянно находимся в поисках решений, которые помогают делать нашу жизнь еще удобнее. Вот и на этот раз мы делимся с вами 12 секретами экономии бюджета. Читайте и пользуйтесь.

1. Учитывайте стоимость ношения вещей

Часто наше желание сэкономить играет с нами злую шутку. Действительно, есть базовые вещи, которые мы используем день за днем и на качестве которых не стоит экономить. Ведь покупая дешевую вещь низкого качества, мы будем вынуждены совершать подобные покупки с регулярной частотой. Конечно, следует исходить из возможностей собственного бюджета, но не стоит пренебрегать и тем, что реальная стоимость продукции определяется не ее ценником, а тем, сколько она вам прослужит. А если конкретнее, просто запомните формулу: реальная стоимость изделия = цена покупки / количество раз использования — и пользуйтесь ею при совершении каждой важной покупки.

2. Установите ограничитель для ежедневных расходов

Планирование расходов — одно из важных правил грамотного подхода к финансам. После того как вы запланируете дни «крупных и оптовых покупок», попробуйте ограничить сумму ежедневных трат. Это позволит вам перестать спускать деньги и избежать соблазна заглянуть в магазин в поисках чего-нибудь вкусненького. Поэтому обдумайте сумму, которую мы можете тратить незапланированно (выпить кофе, заплатить за дополнительный проезд в транспорте и т. д.), и старайтесь не допустить перерасхода.

3. Удовлетворяйте потребности, а не желания

По большому счету, потребностей у человека не так уж и много: вода, еда, жилье, одежда, безопасность, хорошие отношения с другими людьми, самостоятельные решения. Удовлетворяя потребность, мы решаем насущную проблему, в конечном итоге это приносит нам больше удовольствия. Идя навстречу сиюминутным желаниям, мы часто действуем импульсивно и приобретаем бесполезный хлам, что не только опустошает наши карманы, но и приносит немало разочарований. Поэтому каждый раз, когда вы задумываетесь о покупке очередной вещи, полезно задать себе вопрос: действительно ли вам нужна эта вещь? какую вашу потребность она решает?

4. Меняйтесь вещами

В последнее время становится все более популярной практика обмениваться вещами. Как правило, у всех нас есть хорошие вещи, которые лежат без дела или которые мы крайне редко используем. Почему бы не задействовать их КПД на полную мощность? И даже дачи подходят для этого дела — найти желающих даже в другом городе и провести там выходные, например. Также это могут быть книги, одежда, игрушки. Меняйтесь с друзьями, обменивайтесь с незнакомыми людьми на сайтах. Этим вы не только сбережете кругленькую сумму денег, но еще и поспособствуете экологичному использованию — дадите вещам вторую жизнь.

5. Не покупайте новую машину

Финансовый эксперт Дэйв Рэмси пишет, что только 39 % богатых людей выбирают новые люксовые автомобили. Большая часть населения с очень высоким уровнем дохода ездит на Hyundai, Toyota или Honda и чаще всего покупает подержанные, а не новые авто. Приобретение поддержанной машины выгодно. Так, покупатели меньше обращают внимания на амортизацию вне партии, тратят меньше времени и денег на исправление ошибок «нового автомобиля» и имеют больше средств на своем счете.

6. Платите больше, чем минимальный платеж по кредиту

Большинство людей предпочитают вносить минимальный платеж за погашение кредита. И на первый взгляд это кажется вполне разумным решением, особенно если бюджет ограничен.

Однако даже если выплаты близятся к концу, досрочное погашение все равно выгоднее. Почему? Потому что проценты начисляются ежедневно. Да, их считают на остаток долга. Чем он меньше, тем меньше доля процентов в платеже по кредиту, но все равно она есть.

7. Оптимизируйте самые «дорогие» статьи бюджета

Если вы регулярно ведете и анализируете семейный бюджет, вам не составит особого труда найти 3 самые «прожорливые» статьи расходов. Это не только хороший способ найти брешь в финансах, но и повод их оптимизировать. К примеру, мы можем быть уверены, что зациклены на здоровом образе жизни, но при этом существенная часть бюджета может улетать на кофе «с собой» и пироженки. Или же нам кажется, что ничего лишнего мы никогда не покупаем, а на деле каждые выходные идем в торговый центр за очередной обновкой.

8. Делите расходы

Совместные покупки с друзьями могут помочь сэкономить немалые суммы. К примеру, можно вместе с родственниками, друзьями или знакомыми совершать совместные поездки в гипермаркеты — там часто бывают акции, которые могут быть выгодны обеим сторонам, а также заказывать товары из интернет-магазинов и делить поровну стоимость доставки. Также хорошей заменой походу в бар или ресторан может быть домашняя вечеринка — достаточно просто разделить стоимость покупок на количество гостей.

9. Разберитесь со своими установками из детства

Редко кто из людей сознательно не мечтает о высоком уровне доходов и стремится жить аскетично. Но порой бывает так, что человек четко ставит цель и прикладывает все усилия, чтобы ее добиться, а результата все нет. Бывает, что причиной этого являются наши психологические установки, которые лежат в области подсознательного. Например, если в детстве родители любили повторять: «Все богатые — жулики», «Не в деньгах счастье», «Не жили богато и нечего начинать», это все накладывает отпечаток на наше отношение к деньгам. Они чаще всего спускаются, чтобы не успевали превращаться в богатство, проигрываются, вкладываются в сомнительные мероприятия.

10. Пересмотрите свои кредитные обязательства

На современном банковском рынке есть возможности для улучшения кредитной ситуации, которые многие люди игнорируют либо просто не знают о них. Ведь зачастую переплаты по кредитам составляют большие суммы. Итак, существует 2 основных способа улучшить его условия: рефинансирование — для этого нужно будет вместе с кредитом перейти в другой банк на более выгодные условия, и реструктуризация — это когда вам оптимизируют условия по выплатам в вашем банке. Помните, что даже небольшие изменения в условиях кредитования могут обернуться значительной выгодой. К примеру, ипотека в 3 млн рублей на 20 лет под 12 % — это почти 5 млн переплаты, а под 10 % — уже менее 4 млн.

11. Выберите ответственного за семейный бюджет

Когда в семье нет ответственного за бюджет, каждый распоряжается деньгами на свое усмотрение — так могут утекать сквозь пальцы большие суммы денег. Но если один из супругов лучше разбирается в финансовых вопросах, возможно, стоит обсудить и перераспределить роли в этом вопросе — это поможет избежать многих конфликтов и грамотно распорядиться совместным бюджетом.

12. Рассчитайте рентабельность дня

Каждый наш день вносит свой вклад в то, растрачиваем или преумножаем мы свою финансовую мощь. Ведь из таких моментов складываются наши будущие материальные возможности. Для начала подсчитайте, сколько денег в день вы зарабатываете, а затем — сколько у вас уходит на проезд, питание, покупки и прочие расходы. Нормой сбережения считается, если доход дня превосходит расход на 30 %. Если ваш показатель ниже, пора задуматься либо о возможностях увеличения заработка, либо о снижении трат, либо о том и другом сразу.

А какие из проверенных финансовых лайфхаков есть в вашем арсенале? Делитесь в комментариях.