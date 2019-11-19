11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

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В детстве нам казалось: все нормально, у всех так. Но по прошествии пары-тройки десятков лет, когда у нас самих появляются дети, ко многим установкам, полученным нами от родителей, у нас возникают серьезные вопросы. И что самое неприятное, даже осознавая, что эти установки несправедливые, неправильные, часто мы продолжаем им следовать и тем самым отравляем себе жизнь.

AdMe.ru провел небольшое самостоятельное исследование и выяснил, какие принципы, привитые родителями, чаще всего незаметно воздействуют на наше поведение даже во взрослой жизни.

«Ты же девочка» / «Ты же мальчик»

«Не лазай по деревьям, ты же девочка!», «Мальчики не плачут», — говорили нам в детстве родители, с самых юных лет приучая нас к гендерным ограничениям. Девочка не может играть в машинки, мальчику стыдно интересоваться куклами. В школе девочки шли на урок домоводства — шить, варить и вязать. Мальчики в это время мастерили табуреты. В современных школах, кстати, до сих пор есть такое разделение — как будто мальчику в жизни умение собирать табуреты важнее, чем способность приготовить обед, а девочке ни разу в жизни не придется взять в руки молоток. Можно только догадываться, сколько повзрослевших девочек и мальчиков несчастливы, занимаясь не своим делом.

«Старших нужно уважать»

Наверное, каждый из нас в детстве сталкивался со взрослыми, которые, мягко говоря, уважения не достойны. Возможно, это вредная пожилая соседка или, к примеру, дальний родственник, обожающий читать нотации. Будучи детьми, мы не хотели контактировать с такими людьми: нарочно не здоровались, дерзко отвечали на их придирки. В ответ на это взрослые говорили нам знаменитую сакральную фразу: «Старших надо уважать!» Постойте-ка, а за что? Ведь «старший» не значит «хороший, умный, добрый, смелый, великодушный». Нас учили пасовать перед старшими, убирая подальше свою гордость и чувство собственного достоинства, хотя гораздо правильнее было бы, например, сказать: «Я понимаю, что тетя Клава вредная и тебе не нравится, но она наша соседка. Необязательно ее уважать, нужно просто быть вежливым».

«Нечего тратить время на развлечения»

Такую установку прививали в большей степени девочкам. Почему-то предыдущее поколение считало, что женщина, которая тратит время на себя, достойна порицания. Выдалась свободная минутка — займись домашними делами, съезди на дачу, свяжи носки... Этому нас учили мамы и бабушки на собственном примере. И сейчас многие женщины все еще испытывают угрызения совести, когда проводят время с подругами или занимаются другим приятным делом вне дома и семьи.

«Будь как все»

Боязнь выделяться можно считать наследием советского коллективизма и сталинских чисток: ведь первыми попадали «под раздачу» самые яркие и неординарные. Поэтому никаких экстравагантных причесок, вызывающей одежды, нестандартных увлечений и оригинальных мыслей быть не должно. А то вдруг... Что вдруг? А то. Боязнь, что ребенок с синими волосами, если он вдобавок увлекается горловым пением или дрессировкой аквариумных рыбок, не сможет стать «полноценным» членом коллектива, что его засмеют ровесники, а учителя будут относиться предвзято, у некоторых родителей есть и сейчас.

«Не оставляй силу на тарелке»

Суровые послевоенные годы приучили наших бабушек и дедушек очень трепетно относиться к еде. Кроме того, ввиду отсутствия холодильников предполагалось, что все приготовленное нужно съесть сразу: иначе испортится. Когда росло поколение тех, кому сейчас 30–40 лет, голодные годы уже прошли, а холодильники были в каждой семье. Однако многих из нас не выпускали из-за стола, пока тарелка не будет чистой. И неважно, что мы уже наелись, что именно в этот момент нет аппетита или что мы не любим, к примеру, свеклу. Так нас приучали игнорировать сигналы организма о насыщении и прививали вредные пищевые привычки, из-за которых мы теперь едим, потому что «надо доесть, чтобы не пропадало», и тщетно пытаемся согнать лишние килограммы в спортзале. И, что еще хуже, требуем чистых тарелок уже от собственных детей.

«Мал еще свое мнение иметь»

Родители советской закалки не поощряли, когда дети в кругу взрослых высказывали свое мнение или даже просто принимали участие в беседе. Детям говорили: «Без сопливых обойдемся!», давая понять, что их мнение никому не интересно. Задумывались ли взрослые, как это обидно и унизительно и какими могут быть последствия? Ведь если ты не смеешь высказаться даже в кругу самых близких людей, то что уж говорить о посторонних?

«Вырастешь — поймешь»

Это любимая отмазка советских родителей, когда ребенок задавал вопрос не вовремя или затрагивал неудобные темы, спрашивая, к примеру, откуда берутся дети или почему взрослые пьют вино, если оно вредное. Зачем объяснять, если можно просто бросить «Вырастешь — поймешь»? Дети полюбопытнее искали ответы самостоятельно и порой получали совершенно удивительные сведения от своих ровесников. Другие просто переставали задавать вопросы: какой смысл чем-то интересоваться, если ответа все равно не получишь?

«Где родился, там и пригодился»

Держать дитятко поближе к себе, не беря в расчет его стремления и мечты, — еще одна распространенная черта советских родителей. Многим детям буквально вдалбливали в головы, что не нужно никуда уезжать, пугали сложностями жизни вдалеке от родителей, и вообще «Кому ты там нужен?» и «Чем тебе дома плохо?» Может быть, сказались годы жизни за «железным занавесом» — люди в СССР в целом были менее мобильны. Что касается студентов, то сейчас в крупных городах иногородних студентов в 1,5–2 раза больше, чем 20 лет назад. Но все же большинство родителей пока предпочитают выбирать для ребенка вуз похуже, но поближе, чем подальше, но получше.

«Будешь плохо учиться — пойдешь в дворники»

Иногда от нас требовали хороших оценок даже вопреки здравому смыслу. Целью становились пятерки, а не знания. Многие дети были отличниками не потому, что им нравилось учиться, а потому, что за четверки их наказывали. Нас приучали думать, что золотая медаль — это залог успеха в жизни. Те же, кто учился на тройки и двойки, якобы были обречены стать неудачниками. Но во взрослой жизни все вышло не так. Для построения успешной карьеры отличные оценки оказались далеко не самым необходимым условием. К 30 годам многие из нас с удивлением обнаружили, что вечный троечник Петров владеет собственным бизнесом, а отличница Иванова лечится от невроза и работает за гроши «на дядю». Это не значит, что не нужно приучать детей к прилежности и преуменьшать значение хорошего образования. Но ставить во главу угла оценки как минимум недальновидно.

«Заниматься надо не тем, чем хочется, а тем, за что платят»

«Работа должна приносить деньги, а не удовольствие», — говорили родители и отправляли детей получать «нормальную» (по их мнению) специальность, а не заниматься баловством. Баловством считалась практически любая творческая профессия — художник, дизайнер, музыкант, актер, хореограф, сценарист. Лучше, по их мнению, было отучиться на юриста или инженера, а дальше либо стать посредственным специалистом, который ненавидит свою работу, либо ни дня по полученной специальности не проработать, сожалея о потерянных 5 годах в институте. К сожалению, такое грубое нарушение границ меняет воспитательные паттерны людей, и часто, сами того не замечая, мы начинаем говорить собственным детям: «Зачем тебе в художку? Иди лучше на шахматы, это развивает логику».

«За тобой должок!»

Наверное, все мы, даже если сами с этим не сталкивались, то уж точно слышали о таких родителях, которые любят рассказывать своим детям, как много они в них вложили и чем пожертвовали, намекая или говоря прямым текстом, что ребенок теперь их пожизненный должник. Когда этот ребенок подрастает, то расплачиваться ему приходится сполна. Он должен быть готов в любое время, невзирая на собственные планы, везти родителей на дачу, ежедневно выслушивать содержание маминых вещих снов, не говоря уже о материальной помощи. При этом такой ребенок еще и испытывает чувство вины за то, что оказался недостаточно хорош и не оправдал принесенных жертв.

Наверняка и вы, особенно если вы росли в СССР, сталкивались в детстве с чем-то похожим. Цель этой статьи — не вспомнить старые обиды, нанесенные близкими людьми, а задуматься, не повторяем ли мы ошибки предыдущих поколений?