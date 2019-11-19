11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

3
0
4
656

В детстве нам казалось: все нормально, у всех так. Но по прошествии пары-тройки десятков лет, когда у нас самих появляются дети, ко многим установкам, полученным нами от родителей, у нас возникают серьезные вопросы. И что самое неприятное, даже осознавая, что эти установки несправедливые, неправильные, часто мы продолжаем им следовать и тем самым отравляем себе жизнь.

AdMe.ru провел небольшое самостоятельное исследование и выяснил, какие принципы, привитые родителями, чаще всего незаметно воздействуют на наше поведение даже во взрослой жизни.

«Ты же девочка» / «Ты же мальчик»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

«Не лазай по деревьям, ты же девочка!», «Мальчики не плачут», — говорили нам в детстве родители, с самых юных лет приучая нас к гендерным ограничениям. Девочка не может играть в машинки, мальчику стыдно интересоваться куклами. В школе девочки шли на урок домоводства — шить, варить и вязать. Мальчики в это время мастерили табуреты.

В современных школах, кстати, до сих пор есть такое разделение — как будто мальчику в жизни умение собирать табуреты важнее, чем способность приготовить обед, а девочке ни разу в жизни не придется взять в руки молоток. Можно только догадываться, сколько повзрослевших девочек и мальчиков несчастливы, занимаясь не своим делом.

«Старших нужно уважать»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Наверное, каждый из нас в детстве сталкивался со взрослыми, которые, мягко говоря, уважения не достойны. Возможно, это вредная пожилая соседка или, к примеру, дальний родственник, обожающий читать нотации. Будучи детьми, мы не хотели контактировать с такими людьми: нарочно не здоровались, дерзко отвечали на их придирки. В ответ на это взрослые говорили нам знаменитую сакральную фразу: «Старших надо уважать!»

Постойте-ка, а за что? Ведь «старший» не значит «хороший, умный, добрый, смелый, великодушный». Нас учили пасовать перед старшими, убирая подальше свою гордость и чувство собственного достоинства, хотя гораздо правильнее было бы, например, сказать: «Я понимаю, что тетя Клава вредная и тебе не нравится, но она наша соседка. Необязательно ее уважать, нужно просто быть вежливым».

«Нечего тратить время на развлечения»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Такую установку прививали в большей степени девочкам. Почему-то предыдущее поколение считало, что женщина, которая тратит время на себя, достойна порицания. Выдалась свободная минутка — займись домашними делами, съезди на дачу, свяжи носки... Этому нас учили мамы и бабушки на собственном примере.

И сейчас многие женщины все еще испытывают угрызения совести, когда проводят время с подругами или занимаются другим приятным делом вне дома и семьи.

«Будь как все»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Боязнь выделяться можно считать наследием советского коллективизма и сталинских чисток: ведь первыми попадали «под раздачу» самые яркие и неординарные. Поэтому никаких экстравагантных причесок, вызывающей одежды, нестандартных увлечений и оригинальных мыслей быть не должно. А то вдруг... Что вдруг? А то.

Боязнь, что ребенок с синими волосами, если он вдобавок увлекается горловым пением или дрессировкой аквариумных рыбок, не сможет стать «полноценным» членом коллектива, что его засмеют ровесники, а учителя будут относиться предвзято, у некоторых родителей есть и сейчас.

«Не оставляй силу на тарелке»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Суровые послевоенные годы приучили наших бабушек и дедушек очень трепетно относиться к еде. Кроме того, ввиду отсутствия холодильников предполагалось, что все приготовленное нужно съесть сразу: иначе испортится.

Когда росло поколение тех, кому сейчас 30–40 лет, голодные годы уже прошли, а холодильники были в каждой семье. Однако многих из нас не выпускали из-за стола, пока тарелка не будет чистой. И неважно, что мы уже наелись, что именно в этот момент нет аппетита или что мы не любим, к примеру, свеклу. Так нас приучали игнорировать сигналы организма о насыщении и прививали вредные пищевые привычки, из-за которых мы теперь едим, потому что «надо доесть, чтобы не пропадало», и тщетно пытаемся согнать лишние килограммы в спортзале. И, что еще хуже, требуем чистых тарелок уже от собственных детей.

«Мал еще свое мнение иметь»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Родители советской закалки не поощряли, когда дети в кругу взрослых высказывали свое мнение или даже просто принимали участие в беседе. Детям говорили: «Без сопливых обойдемся!», давая понять, что их мнение никому не интересно. Задумывались ли взрослые, как это обидно и унизительно и какими могут быть последствия?

Ведь если ты не смеешь высказаться даже в кругу самых близких людей, то что уж говорить о посторонних?

«Вырастешь — поймешь»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Это любимая отмазка советских родителей, когда ребенок задавал вопрос не вовремя или затрагивал неудобные темы, спрашивая, к примеру, откуда берутся дети или почему взрослые пьют вино, если оно вредное. Зачем объяснять, если можно просто бросить «Вырастешь — поймешь»?

Дети полюбопытнее искали ответы самостоятельно и порой получали совершенно удивительные сведения от своих ровесников. Другие просто переставали задавать вопросы: какой смысл чем-то интересоваться, если ответа все равно не получишь?

«Где родился, там и пригодился»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Держать дитятко поближе к себе, не беря в расчет его стремления и мечты, — еще одна распространенная черта советских родителей. Многим детям буквально вдалбливали в головы, что не нужно никуда уезжать, пугали сложностями жизни вдалеке от родителей, и вообще «Кому ты там нужен?» и «Чем тебе дома плохо?»

Может быть, сказались годы жизни за «железным занавесом» — люди в СССР в целом были менее мобильны. Что касается студентов, то сейчас в крупных городах иногородних студентов в 1,5–2 раза больше, чем 20 лет назад. Но все же большинство родителей пока предпочитают выбирать для ребенка вуз похуже, но поближе, чем подальше, но получше.

«Будешь плохо учиться — пойдешь в дворники»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Иногда от нас требовали хороших оценок даже вопреки здравому смыслу. Целью становились пятерки, а не знания. Многие дети были отличниками не потому, что им нравилось учиться, а потому, что за четверки их наказывали. Нас приучали думать, что золотая медаль — это залог успеха в жизни. Те же, кто учился на тройки и двойки, якобы были обречены стать неудачниками.

Но во взрослой жизни все вышло не так. Для построения успешной карьеры отличные оценки оказались далеко не самым необходимым условием. К 30 годам многие из нас с удивлением обнаружили, что вечный троечник Петров владеет собственным бизнесом, а отличница Иванова лечится от невроза и работает за гроши «на дядю».

Это не значит, что не нужно приучать детей к прилежности и преуменьшать значение хорошего образования. Но ставить во главу угла оценки как минимум недальновидно.

«Заниматься надо не тем, чем хочется, а тем, за что платят»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

«Работа должна приносить деньги, а не удовольствие», — говорили родители и отправляли детей получать «нормальную» (по их мнению) специальность, а не заниматься баловством. Баловством считалась практически любая творческая профессия — художник, дизайнер, музыкант, актер, хореограф, сценарист.

Лучше, по их мнению, было отучиться на юриста или инженера, а дальше либо стать посредственным специалистом, который ненавидит свою работу, либо ни дня по полученной специальности не проработать, сожалея о потерянных 5 годах в институте.

К сожалению, такое грубое нарушение границ меняет воспитательные паттерны людей, и часто, сами того не замечая, мы начинаем говорить собственным детям: «Зачем тебе в художку? Иди лучше на шахматы, это развивает логику».

«За тобой должок!»

11 устаревших приемов воспитания, от которых современные психологи хватаются за голову

Наверное, все мы, даже если сами с этим не сталкивались, то уж точно слышали о таких родителях, которые любят рассказывать своим детям, как много они в них вложили и чем пожертвовали, намекая или говоря прямым текстом, что ребенок теперь их пожизненный должник. Когда этот ребенок подрастает, то расплачиваться ему приходится сполна.

Он должен быть готов в любое время, невзирая на собственные планы, везти родителей на дачу, ежедневно выслушивать содержание маминых вещих снов, не говоря уже о материальной помощи. При этом такой ребенок еще и испытывает чувство вины за то, что оказался недостаточно хорош и не оправдал принесенных жертв.

Наверняка и вы, особенно если вы росли в СССР, сталкивались в детстве с чем-то похожим. Цель этой статьи — не вспомнить старые обиды, нанесенные близкими людьми, а задуматься, не повторяем ли мы ошибки предыдущих поколений?

Иллюстратор Igor Polushin специально для AdMe.ru

3
0
4
656

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться