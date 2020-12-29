11 типичных ошибок, от которых не застрахован никто из супругов, но повторять их не стоит

Хорошие отношения протекают гладко и позволяют получать удовольствие от жизни. В семье будут разногласия и споры, но важно по-прежнему сохранять уважение и доброжелательность, разрешать все мирным путем. Существенная деталь: самые крепкие отношения нуждаются в работе двоих для их успешного развития.

AdMe.ru с помощью психологов разобрался, каких ошибок лучше избегать, чтобы долго наслаждаться счастливой семейной жизнью.

Не проявлять уважение друг к другу



Важно уважать мнение друг друга, не подвергать постоянно сомнению решения партнера. Стоит дать мужу возможность починить кран, прежде чем вы вызовете сантехника, если он действительно хочет сам отремонтировать его. Проявление уважения может казаться сложным, но на самом деле это не так. По мнению психологов, все сводится к тому, чтобы выслушать партнера и проявить к нему доброту.

Не благодарить друг друга

Психологи подчеркивают: люди стремятся делать то, что вызовет похвалу и оценят другие. Важно говорить партнеру, что вы считаете его красивым. Всегда можно найти повод для благодарности или похвалы. Важно не принимать усилия второй половинки как должное. Если партнер принес домой цветы или еду, которая вам нравится, не стоит придираться к тому, что он купил в этот раз оливки не той марки.

Отводить детям приоритетную роль

Важно следить, чтобы жизнь не вращалась только вокруг детей. Однажды они уйдут из дома, и супруги окажутся наедине друг с другом. Психологи отмечают: когда один или оба партнера ставят на первое место детей, не уделяя достаточно внимания друг другу, они часто испытывают чувство обиды, пренебрежения и отчуждения.

Не уделять внимание невербальным сигналам

Психологи выделяют невербальные сигналы, которые свидетельствуют о снижении интереса к партнеру: редко смотрят друг на друга; избегают прикасаний; всем видом демонстрируют нетерпеливость; закатывают глаза и все чаще ухмыляются. Иногда стоит поработать над способностью регулировать и контролировать свои эмоциональные проявления, чтобы близкие не чувствовали себя уязвленными.

Называть супруга еще одним ребенком

Называя, даже в шутку, мужа еще одним ребенком, женщины невольно могут задеть его чувства. Некоторые женщины, произнося фразу «Такой беспомощный! Что бы он делал без меня?!», считают ее удачной шуткой. Хотя получается, что муж такой же шумный и безответственный. Озвучивая эту мысль, женщина имеет в виду, что на нее ложится большая часть родительских обязанностей и что она находится в отношениях с таким взрослым мужчиной, который не в состоянии позаботиться о себе сам. Психолог Мелисса Орлов подчеркивает важность обращения с партнером как с равным себе.

Не устанавливать границы с родственниками

Если твердые границы с родителями и другими родственниками супругов не установлены с самого начала, однажды брак может оказаться под угрозой. Важно помнить, что в первую очередь вы женились друг на друге, а не на новых родственниках. Родители всегда будут играть чрезвычайно важную роль, но нельзя позволять им вторгаться в вашу частную жизнь и принимать за вас решения. Живем с мужем в доме родителей, он поделен на две половины. В одной — мы с ребенком и мужем, а в другой — родители. Оставили дверь между нами, чтобы удобнее было, да и когда начинался ремонт, кухни не было, и мы ели на их кухне. И вот ремонт сделан, мы едим уже у нас. Но каждый раз, если к ним приходят гости, которые раньше не приходили, свекровь их тащит смотреть, как и что мы сделали. Мы делали все для себя. Нам эти визиты не нужны. Каждый раз застают врасплох. © «Подслушано у девушек» / Vk

Не уметь разрешать конфликты

Отсутствие навыков разрешения конфликтов, возможно, является одной из главных причин распада браков. Бесконтрольный крик, броские обвинения могут быть разрушительными для любой семьи. Умение правильно ссориться — это навык, который требует времени, усилий и готовности с обеих сторон сесть и поговорить. Вместо того чтобы обвинять своего партнера, важно сосредоточиться на сотрудничестве. Нужно выражать то, что вы думаете, конструктивно и без агрессии. Другой важный навык — уметь слушать друг друга внимательно и без попытки самозащиты, чтобы убедиться, что вы оба говорите об одном и том же.

Забывать находить время для двоих

Родители, особенно с маленькими детьми, часто чувствуют себя довольно измотанными. По мнению психологов, эмоциональное выгорание матерей и отцов является одним из самых распространенных и непризнанных. Примечательно, что большинство даже не осознает, что страдает от этого.

Соревноваться с супругом

Немногие признают, что соревнуются со своей второй половинкой. Обычно все говорят, что желают своим партнерам только лучшего, но иногда в глубине души чувствуют зависть к карьерным успехам другого. Проанализировала все свои отношения и обалдела от осознания, что мужики не умеют радоваться успехам своей девушки. Когда в 20 лет я стала зарабатывать больше, чем мой на тот момент 30-летний парень, я выслушала лекцию, что платят мне еще за какие-то услуги, ибо в моем возрасте столько не платят (естественно, это было неправдой). В 21 я успешно спасла концерт, на котором выступал мой тогдашний парень-гитарист. Он со своей группой чуть не сорвал действие, а так как я училась в музыкальной школе, то я вышла и спела песню, тем самым отвлекая толпу. Толпе понравилось. Мне 27 лет, я замужем. Зарабатываю на дому, занимаюсь ребенком, все успеваю. У мужа депрессия, и я, кажется, догадываюсь почему. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / Vk

Приносить свои интересы в жертву семье

По мнению психологов, многие люди включают умение жертвовать в само определение того, что значит по-настоящему любить другого человека. Однако важно соблюдать баланс, чтобы не ставить других на первое место себе в ущерб. Психологи также выделают тип патологических альтруистов, которые умеют разыграть карту жертвы, чтобы иметь преимущество в отношениях. Когда все друзья спрашивают «Когда вы уже поженитесь?», я смотрю на него, а он улыбается и отвечает «Мы никуда не спешим!». А я хочу замуж, потому что мы уже 5 лет вместе, потому что я безумно люблю его семью, потому что ради него я научилась готовить! Ради него я согласна бросить работу, без которой не могу жить, и ждать его каждый день с работы на ужин! Я хочу замуж, ведь я знаю, как назову наших детей. Я хочу быть для него самой лучшей женой! И мне до боли обидно, что за 5 лет он этого так и не понял. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / Vk

Замалчивать проблемы

Психологи считают, что люди терпят плохое отношение по разным причинам — из-за низкой самооценки, неумения справиться со своими эмоциями. Замалчивание проблем создает поверхностные, психологически нездоровые отношения. Проблемы, которые остаются невысказанными, скорее всего, однажды выльются в серьезный конфликт. Я была уверена, что у меня нормальный парень. Дело в том, что у меня жуткая аллергия практически на всю косметику, поэтому я не крашусь. Парень всегда говорил, что все отлично, ему это нравится. Но недавно разгорелся жуткий скандал. Оказывается, ему стыдно приводить меня на встречи к друзьям, потому что их девушки красивые и модные. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / Vk