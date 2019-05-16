11 неочевидных признаков того, что вы превращаетесь в токсичного человека

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Порой обстоятельства так влияют на нас, что даже некогда милейшие люди превращаются в неприятных личностей. Человек не замечает, как постепенно его характер меняется, окружающие стараются избегать общения с ним, у него появляются проблемы в отношениях с друзьями и близкими. Одних это способно привести к депрессии, другие на всю жизнь становятся одиночками. Как же заранее распознать в себе тревожные признаки токсичного человека?

AdMe.ru сразу предупреждает: беспокоиться стоит, если вам свойственны не менее 4 особенностей поведения из указанных ниже.

11. Вы многое делаете для других, но люди не замечают этого

Вам кажется, что люди не ценят вашу заботу о них, не благодарят и даже не пытаются хотя бы иногда подстраиваться под вас. Вы устали постоянно давать советы, которым люди редко следуют, но все так же жалуются на свои проблемы, не понимая причин вашего раздражения. На самом деле: вы никому ничего не должны, но и другие люди вам ничем не обязаны. Помогайте, если человек просит вас об этом и вы действительно хотите помочь. Но не ждите взамен даже благодарности. И не забывайте, что в вашей жизни на первом месте должно быть решение собственных, а не чужих проблем.

10. Вы не привыкли делать комплименты другим людям и не видите смысла в том, чтобы говорить близким, что любите их

Кому нужны комплименты, если это больше похоже на лесть, к которой прибегают, чтобы получить какую-то выгоду? Зачем говорить близким людям о своей любви, если это и так ясно по вашим поступкам? На самом деле: вы теряете способность нормально проявлять эмоции. Людям важно слышать, что они любимы, а комплименты, которыми вы оцениваете не внешние данные, а результат чьих-то действий, — это проявление вашего искреннего внимания по отношению к другому человеку.

9. Вы без приглашения приходите на помощь в трудной ситуации, чтобы напомнить человеку: жизнь — это боль

Вы испытываете недоумение, когда кто-то вдруг радуется или выглядит счастливым без действительно серьезной на то причины. Ведь вы знаете, что жизнь — это борьба, и если немного расслабиться, можно получить удар под дых. Поэтому вы стараетесь избавить близких от розовых очков. На самом деле: такое отношение лишает вас возможности трезво смотреть на мир. Вы теряете способность разделять радость и счастье других людей и ценить простые вещи и моменты, ради которых и стоит жить. Помощь в трудной ситуации значит многое, но мы избегаем тех, кто любит начинать фразы поддержки со слов: «А я тебе говорила...» Может быть, вам просто нравится находиться в образе опытного борца, который знает жизнь? Или вы помогаете другим, чтобы почувствовать собственную значимость, напомнить человеку, что без вас он ни на что не способен?

8. Во время ссоры вы высказываете свое мнение, а затем исчезаете со всех радаров

Вы не желаете выслушивать вторую сторону, не отвечая на звонки и СМС. Пусть другой человек не раз прокрутит в голове ваш разговор, пусть догадается, чем мог обидеть вас, немного побеспокоится о том, не случилось ли с вами чего-то, раз вы так долго молчите. И наконец он поймет, как много вы значите для него. На самом деле: если вам действительно дорог человек, вы не оставите его теряться в догадках, а попытаетесь вместе разобраться в ситуации. Иногда это требует паузы, но согласованной: предложите человеку выдохнуть и продолжить этот разговор чуть позже, чтобы сперва каждый из вас все обдумал наедине с собой. Главное, не превращайтесь в маленького обиженного ребенка и не заставляйте вторую сторону нервничать без причины.

7. Вы считаете, что справедливая критика — это лучший мотиватор для достижения успеха

Зачем хвалить человека, если он и так хорошо что-то делает, особенно если это его обязанности? Вы не уподобляетесь тем, кто фанатично отмечает даже незначительные успехи другого человека, потому что уверены, что только конструктивная критика ведет к совершенству. На самом деле: мы хвалим людей, чтобы отметить значимость их действий, особенно когда они делают что-то для других. Если человек понимает, что его труд оценили, он больше старается. Но важно быть искренним и знать меру. Не стоит хвалить за каждую мелочь и делать это постоянно. Но, к примеру, если ваш пес просится на улицу посреди ночи, а муж вызвался прогуляться с ним, дав вам поспать, то это точно заслуживает похвалы.

6. Вы не привыкли извиняться

Это все для детей. Зачем просить прощения, если другая сторона все равно видит ситуацию по-своему, а вы уверены в своей правоте? В знак примирения вы просто сделаете вид, что ничего не произошло. На самом деле: извинение — это не признание того, что вы неправы. Это способ показать, что, несмотря на разногласия, вы не хотели своими словами и поведением обидеть другого человека и готовы продолжить общение, оставив недоразумение в прошлом.

5. Вы ставите человека перед сложным выбором, чтобы добиться своего

Вы не любите долгих разговоров, и когда человек ведет себя не так, как вам бы того хотелось, вы используете его слабости и привязанности, чтобы добиться желаемого. На самом деле: «Или я, или твоя дурацкая работа, из-за которой тебя постоянно нет дома», — если вы часто произносите подобные фразы, значит, вы пытаетесь манипулировать человеком. Такие ультиматумы подходят разве что для завершения отношений. Если отношения с человеком для вас что-то значат, стоит постараться и найти время, чтобы вместе обсудить проблему и отыскать выход, который устроит обоих. Возможно, на уступки придется пойти всем, но это не унижение, а показатель того, что вы — команда.

4. Другие люди делают вам замечания из-за вашей интонации

Вы просто спросили, как дела у знакомого, а он решил поскорее скрыться с ваших глаз. Или сделали кому-то обычное замечание, но человек воспринял это как личное оскорбление. Если такое происходит часто, возможно, дело не в том, что вы сказали, а как. На самом деле: интонация говорит собеседнику о вашем отношении к нему, закладывает дополнительный скрытый смысл в предложения и может придать фразе или шутке ненужный сарказм, полностью изменив ее значение. Поэтому важно и что, и как вы говорите. Проверить себя просто: запишите на диктофон несколько своих разговоров и прослушайте. Неприятная интонация заметна, даже когда вы мило (по вашему мнению) общаетесь с кем-то из близких.

3. Вы часто ввязываетесь в споры, комментируя что-то в интернете, и не боитесь поставить другого на место

Вы окунаетесь в обсуждения, чтобы указать человеку на его ошибки. Через пару комментариев вы уже составили в голове его психологический портрет и не заметили, как перешли на личности. Вы полагаете, что преподаете неплохой урок невежде или хаму, и даже получаете немного удовольствия от этого. На самом деле: перед тем как нырять с головой в новый спор, подумайте, стоит ли это вашего времени и сил. Критикуя человека, вы точно не измените его точку зрения, но выставите себя не с лучшей стороны. Тогда кому вы что-то хотите доказать? Себе? А вот привычка осуждать других может закрепиться и превратить вас в асоциальную личность.

2. Другие люди своими поступками намеренно расстраивают и даже злят вас

У вас всегда нормальное настроение, чего не скажешь о других. Видимо, у коллеги проблемы, раз он ходит с недовольным лицом и как-то дерзит вам. Теперь из-за него вы тоже раздражены, работа не клеится, все насмарку — день испорчен! На самом деле: не стоит проецировать свои мысли на других, иначе вы будете видеть и слышать то, чего нет на самом деле. Еще хуже терять контроль над эмоциями и винить в этом кого-то. А если вы давите на человека, заставляя извиняться за то, что он вас разозлил, то почти наверняка проблема кроется именно в вас.

1. Вы все реже видитесь с родителями, а семейные заботы тяготят вас

Вы взрослый и самостоятельный человек, работа отнимает много времени и сил. Вы редко заглядываете в гости к родителям, не испытываете желания тратить каждый выходной на семейный досуг. Для вас это драгоценное время для заслуженного отдыха. На самом деле: когда человек отдаляется от семьи, это тревожный знак. Наши родители не всегда будут рядом, дети быстро вырастают, а друзья и близкие иногда внезапно уходят, и от этого каждое мгновение, проведенное вместе, когда-нибудь будет на вес золота. Если вы понимаете это, но не получаете удовольствия от общения с близкими и родными, возможно, дело в эмоциональном истощении и необходимо разобраться с чем-то внутри себя. Тогда, возможно, вам будет легче при поддержке хорошего психолога.