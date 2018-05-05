10 детских болезней, которые должны уметь отличать все родители

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Часто при первых признаках ОРВИ многие мамы начинают использовать для лечения малыша противопростудные лекарства и медикаменты, понижающие температуру, не задумываясь, что за признаками обычной простуды маскируются и более серьезные заболевания. Чтобы защитить здоровье ребенка, нужно вовремя обратить внимание на симптомы.

Поэтому AdMe.ru решил объяснить, как быстро распознать у ребенка серьезную болезнь и выбрать правильное лечение.

Ангина

Cимптомы обычной простуды: болит горло;

повышенная температура. Отличительные симптомы: увеличение миндалин;

белый налет на языке и в ротовой полости;

болят глаза;

температура выше 37,5 °C;

ломота всего тела и общая слабость;

очень больно глотать. У ребенка болит горло, повышается температура — это, казалось бы, обычная простуда. Однако эти симптомы могут быть первыми предвестниками ангины. Будьте внимательны, так как ангина опасна своими серьезными осложнениями. Стрептококк — возбудитель этого заболевания — часто поражает сердце и почки. Во избежание осложнений врачи назначают антибиотики с первого дня болезни, и отказываться от них не стоит.

Ротавирусная инфекция

Cимптомы обычной простуды: болит горло;

повышенная температура;

ухудшение самочувствия;

насморк. Отличительные симптомы: боль в животе;

рвота;

понос. Это заболевание сочетает в себе симптомы простуды и кишечного расстройства. Им можно заразиться при контакте с больным человеком или при употреблении инфицированной пищи или воды. В результате поноса и рвоты организм теряет много жидкости и наступает обезвоживание — главная опасность данной инфекции. Поэтому первая задача родителей — отпаивать ребенка, но делать это грамотно: по 1 ч. л. каждые 3–5 минут, и лучше всего глюкозно-солевым раствором.

Коклюш

Cимптомы обычной простуды: сухой кашель;

повышенная температура;

насморк. Отличительные симптомы: сильный кашель с характерным свистом;

рвота. Не каждый врач может распознать коклюш на ранней стадии, а лечение ребенка противопростудными лекарствами вначале даже может дать эффект. Однако через некоторое время может появиться надрывный кашель, который и является первым симптомом этого заболевания. Приступ кашля может заканчиваться рвотой. Не стоит ждать, лучше сразу вызвать врача или поехать в больницу, потому что подтвердить точный диагноз можно только с помощью мазка из зева.

Скарлатина

Cимптомы обычной простуды: боль в горле;

повышенная температура;

слабость. Отличительные симптомы: мелкая красная сыпь. Скарлатиной болеют в основном малыши. Через сутки после начала заболевания на теле ребенка появляется мелкая красная сыпь. Отличительная особенность скарлатины в том, что высыпания не затрагивают нос и кожу возле губ. Чтобы болезнь не дала осложнений на внутренние органы, врачи часто назначают антибиотики, как и в случае с ангиной.

Астма

Cимптомы обычной простуды: кашель. Отличительные симптомы: одышка;

свистящий звук, исходящий из легких. Помимо вирусных и инфекционных заболеваний кашель может быть и при бронхиальной астме. Астма — это наследственная болезнь, поэтому если в вашей семье есть астматики или аллергики, следует быть внимательным. При астме нередки приступы удушья, которые возникают, когда ребенок заболевает ОРВИ, сталкивается с аллергеном, смеется или плачет. Астма — хроническое заболевание, но при правильном лечении можно надолго забыть о болезни. Обострение способно наступить в любой момент, чтобы этого не произошло, нужно принимать антигистаминные препараты, прописанные врачом.

Полиомиелит

Cимптомы обычной простуды: слабость;

повышенная температура;

ухудшение самочувствия. Отличительные симптомы: боли в ногах и руках;

потеря ориентации в пространстве. Полиомиелит — серьезное заболевание, поражающее спинной мозг и вызывающее параличи различной степени выраженности. Часто диагноз ставят не сразу и лечат ребенка от ОРВИ. Лишь когда ребенок начинает жаловаться на боли в ногах и руках и нарушение движений, перестает ориентироваться в пространстве, можно заподозрить серьезное заболевание. Точно выявить полиомиелит можно только после специального серологического исследования крови на антитела. После перенесенной болезни ребенку предстоит длительная реабилитация, однако восстановить способность нормально двигаться не удается.

Туберкулез

Cимптомы обычной простуды: сухой кашель;

першение в горле;

повышенная температура;

плохой аппетит;

утомляемость и недомогание. Отличительные симптомы: сильный кашель с мокротой;

нарастание слабости;

бледная кожа;

судороги при кашле. В начале болезни туберкулез легко перепутать с простудой. Но есть важное отличие: при обычных вирусных инфекциях симптомы проходят за несколько дней, но при туберкулезе болезнь развивается. Кожа бледнеет, а температура держится длительное время. Важно обратить внимание на кашель — при туберкулезе он особенный: выраженный, глухой с металлическим «звучанием», может сопровождаться судорогами. В случае подозрения на туберкулез необходима консультация фтизиатра и рентгенотомография легких.

Ложный круп

Cимптомы обычной простуды: слабость;

повышенная температура;

ухудшение самочувствия. Отличительные симптомы: сильный кашель;

отек гортани. Круп может начаться на фоне простудного заболевания. Когда ребенок подхватывает ОРВИ, вирус попадает сначала в верхние дыхательные пути, а затем он может спуститься и осесть в гортани, образуя отек. Отек сжимает гортань, у ребенка начинается сильный кашель, похожий на лай собаки, появляется осиплость голоса и шумное дыхание. Если вы подозреваете ложный круп, немедленно вызывайте скорую помощь. Эта болезнь чревата летальным исходом: если ребенку вовремя не помочь, дыхательные пути блокируются и есть вероятность задохнуться. Самое ужасное в том, ложный круп очень быстро прогрессирует.

Корь

Cимптомы обычной простуды: слабость;

заложенность носа;

боль в горле;

повышенная температура;

боль в суставах. Отличительные симптомы: белые пятна на слизистой оболочке щек;

высыпания на теле. Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. На начальных этапах болезни корь и грипп сложно различить. Однако при кори есть специфические изменения в слизистой рта: белые пятна на слизистой оболочке щек. Уже через несколько дней могут появиться характерные высыпания, по которым можно точно определить болезнь. С целью недопущения распространения инфекции важна изоляция заболевшего ребенка. Корь опасна своими осложнениями, поэтому стоит быть очень внимательными в начале болезни.

Краснуха

Cимптомы обычной простуды: насморк;

боль в горле;

повышенная температура. Отличительные симптомы: высыпания на теле. Краснуха — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который причиняет вред иммунной системе и всем внутренним органам и системам. Важный симптом краснухи — сыпь, которая появляется на 3-й день после заражения. В начале болезни она локализуется вокруг ушей, передней части шеи, щек, носогубного треугольника, но никогда не проявляется на ладонях и коже ступней ног. Точно определить заболевание поможет анализ сыпи, крови и мочи.

Берегите вашего ребенка и будьте внимательны к симптомам во время болезни.