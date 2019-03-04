10 признаков токсичных отношений, от которых вы устали, но боитесь в этом признаться

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Любые отношения, даже самые крепкие, могут дать трещину, и на то всегда есть причины. Если вы чувствуете, что в общении с вашим партнером давно идет что-то не так, попробуйте это проанализировать. Мы не говорим о каких-то банальных разногласиях или недопонимании, а также отклонениях типа измены, рукоприкладства и так далее. Речь идет о том состоянии, когда вы понимаете, что что-то не так, но не можете это объяснить в первую очередь себе.

AdMe.ru вместе с вами разберет признаки таких взаимоотношений, которые, возможно, не стоят того, чтобы их спасали.

1. Ангельское терпение

Интересно, кто же придумал это словосочетание и как надо себя не любить, чтобы бесконечно что-либо терпеть? Если вы ощущаете, что постоянно что-то терпите или заставляете себя делать какие-то вещи через пресловутое «не могу», лишь бы партнеру было хорошо и комфортно, то запомните, что нет такой цели, ради которой стоит терпеть что-либо в отношениях. Конечно, если вы не мазохист. Решение: Понятно, что в любых отношениях бывают трудные периоды, когда действительно требуется перетерпеть тот или иной момент. Но находиться постоянно в подобном состоянии не стоит, такие отношения лучше разорвать.

2. Пытаетесь изменить партнера

Пытаться кого-то изменить — дело априори гиблое. Никто в сознательном возрасте кардинально меняться не будет, если только сам этого не захочет по какой-то причине. Если вам что-то не нравится в поведении партнера, его манерах и отношении к вам — это можно обсудить. Но если вы ждете, что человек, который всю жизнь был музыкантом, переквалифицируется в финансиста только потому, что вы так пожелали, то этого не произойдет. Никто не будет этого делать специально для вас. Лучше не тратить время и найти человека, который будет идеальным для вас. Решение: Не пытайтесь переделывать кого-то, попробуйте измениться сами или изменить свои взгляды.

3. Разные цели

Вы мечтаете о домике в горах и большой семье, ваш партнер — о карьере финансиста, да и вообще он не хочет детей. Или вы мечтаете переехать в теплую страну, а он хочет жить в небольшом городе на севере страны. Тут нет ничего криминального, об этом стоит узнать еще, как говорится, на берегу. Бывает, конечно, что цели и взгляды расходятся и у очень крепких пар. Поэтому стоит определиться, что важнее: ваша отдельно взятая цель или общая, конечно, если таковая имеется. Решение: Расставьте приоритеты для себя, поймите, что важно именно вам. Возможно, у вас все-таки одни принципы и вы будете готовы придумать общую цель.

4. Игнорируете свои интересы

Помните, когда вы еще встречались, у вас было так много хобби? А потом вы почему-то стали уделять время только его интересам. И однажды вы поняли, как долго игнорировали свои увлечения в угоду своему партнеру. Как будто проснулись от жуткого сна. Но вам абсолютно четко указали на ваше место с «непонятными» хобби. Если вы узнали себя в этом описании, то, вероятно, вас просто не ценят. Решение: В гармоничной паре существуют и ваши интересы, и интереса партнера. Никто никого не должен заставлять заниматься нелюбимым делом.

5. Не договариваете

Вы пытаетесь сгладить все углы, не договариваете, в итоге в вас начинает зреть обида и чувство недопонимания. Боитесь быть услышанными в полной мере, потому что ваш партнер вас не поймет? Не стоит это решать за него, лучше один раз попробовать сказать. От близкого человека не стоит утаивать свои реальные переживания. Хотите сказать — говорите, пусть он тоже подумает, что со всем услышанным делать. Решение: Есть проблема — надо ее проговорить. Ничего держать в себе не стоит: это чревато постоянным возращением к той или иной нерешенной ситуации.

6. Отсутствие чувства близости

Если вы не чувствуете себя в безопасности, не ощущаете поддержки в любой ситуации, то это может свидетельствовать об исчезновении эмоциональной близости. Вам должно быть легко в откровениях со своим партнером. Придя домой после долгого рабочего дня, все хотят быть услышанными и понятыми, а не заниматься очередным выяснением отношений. Решение: Либо это есть, либо этого нет. Едва ли существуют рецепты по «разжиганию» чувства близости и доверия.

7. Постоянное сравнение

Вас постоянно сравнивают с женой (мужем) коллеги, актрисой (актером) и далее по списку. Вы не так хороши, не так много зарабатываете, да и вообще нос у вас картошкой. Такое сравнение указывает лишь на недостатки вашего партнера, это ему надо разобраться с собой и своими комплексами. Подобное сравнение — это унижение. А унижать вас любимый человек не должен. Решение: При первых подобных проявлениях стоит прощупать почву: что конкретно подразумевает человек. Но если это происходит постоянно, то поберегите свои самооценку и нервы для других целей.

8. Эмоциональный шантаж

Мощная форма манипулирования, которая может сопровождаться угрозами в ваш адрес, если вы не поступите так, как вам велят. Например, вы слышите в свой адрес: «Ты не хочешь поехать в наш отпуск на дачу грядки полоть? Ты что, не уважаешь наши семейные ценности?» Оказавшись в ловушке манипулятора, мы теряемся и перестаем адекватно оценивать ситуацию, а в свой адрес начинаем выслушивать упрек за упреком. Такие отношения обречены. Решение: В подобных отношениях можно научиться дискутировать и спокойно отстаивать свою позицию. Вам не стоит реагировать на провокации. Но любовные отношения в такой паре, скорее всего, невозможны.

9. Исчезновение привязанности

Самая острая привязанность, когда вам хочется все время проводить с человеком, обычно бывает на начальных этапах взаимоотношений. Но все же желание проводить как можно больше времени друг с другом, строить планы на выходные, не должны исчезать из вашей жизни. Если вы ощущаете, что чаще хотите проводить время без этого человека, то, возможно, ваши отношения что-то утратили. Например, хочется в одиночку сходить в кино, кафе, на выставку. Решение: Как вариант можно попробовать пожить некоторое время отдельно друг от друга. Если за это время желание увидеться не появится, то тогда и не стоит вообще думать об этих отношениях: они себя исчерпали.

10. Подсознание

Часто подсознание заставляет нас задуматься над теми поступками, которые мы даже не совершали в реальной жизни. Возможно, вы уже несколько раз представляли ваше расставание с партнером — так ваше подсознание готовит вас к тому, чтобы в жизни вам было проще принять это решение. Поэтому если вы рисуете подобные картинки, которые причиняют вред вашим взаимоотношениям, то, скорее всего, это именно то, что вам нужно. Решение: Прислушайтесь к себе и своим желаниям.

Если вы задумались хотя бы над одним пунктом, то, вероятно, вам стоит пересмотреть ваши отношения и поговорить с партнером по душам. Как думаете, возможны ли счастливые взаимоотношения, если набирается несколько позиций из статьи?