10 признаков того, что кто-то постоянно прикидывается жертвой

12 6 19 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человек, который играет роль жертвы, обычно является источником негатива и считает, что в его проблемах виноват кто угодно, только не он сам. Он уверен, что его собственные действия не могут повлиять на ситуацию, и поэтому он чувствует себя совершенно беспомощным. Мы сталкиваемся с такими людьми ежедневно, сочувствуем им и стараемся помочь. Однако часто, пусть даже бессознательно, несчастная жертва в действительности является манипулятором.

AdMe.ru нередко рассказывает читателям о различных психологических аспектах поведения человека. Сегодня мы поделимся информацией о том, как распознать людей с менталитетом жертвы и не дать им повлиять на нас.

1. Им жаль самих себя

Мир жесток, а они слишком слабы, чтобы что-то изменить. В таком ключе «жертва» рассуждает о себе и транслирует это остальному миру. Но вместо того чтобы справляться с несовершенством внешнего мира, «жертвы» постоянно упиваются жалостью к себе и пытаются заставить других чувствовать то же самое. Чем больше людей реагирует на этот прием, тем больше «жертва» укрепляется в своей роли.

2. Они манипулируют

Им нравится демонстрировать свое бессилие, чтобы получить ваше сострадание и поддержку. Это позволит «жертве» играть вашими чувствами и манипулировать вами. Они также могут заставить вас чувствовать вину за любой ваш поступок или слово. Все это они делают с единственной целью: привлечь больше внимания и заставить людей выслушать их.

3. Они эмоциональные вампиры

Люди, играющие роль жертвы, могут быть довольно цепкими, поскольку они пытаются заставить других помочь им справиться с проблемами. Они отказываются брать на себя ответственность и в конечном счете зависят исключительно от окружающих. Пробыв с ними долгое время, вы почувствуете, как ваше терпение, энергия и эмоции буквально высасываются.

4. Их собственная жизнь приостановлена

Поскольку «жертвы», как правило, уверены в своей беспомощности, они не предпринимают никаких попыток улучшить свое положение. По сути, они застревают в одном периоде своей жизни. И что еще хуже, у них всегда будет 100 причин, почему это произошло, и любая ваша попытка указать на простое решение будет пресечена на корню.

5. Они возводят стены

Им не нравится выслушивать то, что вы говорите об их поведении или отношении, а также сталкиваться с тем фактом, что они токсичны. При первом намеке на это они прекратят общение с вами. Их сверхэмоциональный и иррациональный менталитет делает их отношения с людьми хаотичными, и, к сожалению, они не всегда видят свои собственные ошибки.

6. У них проблемы с доверием

Такое поведение — результат глубокой психологической проблемы «жертвы»: таким людям не хватает уверенности в себе. Они проецируют свои эмоции на остальной мир и искренне верят, что другие так же ненадежны, как и они. Едва ли кто-то сможет убедить их в обратном.

7. Они не могут перестать сравнивать себя с другими

Поскольку «жертвам» не хватает уверенности в себе, они не могут перестать думать о том, лучше они или хуже, чем кто-либо другой. Как правило, сравнение оказывается не в их пользу, что вгоняет их в депрессию. Такая самокритика вредна как для «жертв», так и для окружающих, поскольку «жертвы» будут пытаться цепляться за них ради сочувствия. Но реальность такова, что никто из нас не совершенен, и это абсолютно нормально.

8. Им не нравится их собственная жизнь

Неважно, что хорошего случается в их жизни, «жертвы» не воспринимают это всерьез, и им никогда не будет достаточно. Они будут бесконечно ходить по кругу собственных жалоб. Такие люди обычно пессимистичны и не ценят настоящее.

9. Они легко провоцируют ссоры

«Жертвы» реагируют на слова людей с другим мнением или критикой очень остро. Они относятся к любым разногласиям как к личному оскорблению и немедленно атакуют. Им кажется, что окружающие непременно хотят помучить их, поэтому «жертвы» всегда должны быть готовы идти в бой.

10. Они никогда не берут на себя ответственность

«Жертвы» с легкостью обвиняют других людей в своих ошибках и проблемах. Они недостаточно уверены в чем-либо, боятся брать на себя ответственность и предпочитают возложить все это на кого-то другого. Таким образом они убегают от собственных чувств и мыслей.