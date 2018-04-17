10 причин, почему многие женщины в 30 лет выглядят лучше, чем в 20

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Как-то Коко Шанель заметила: «Если женщина к 30 годам не стала красавицей, значит, она просто неумна». Действительно, мало кто из нас может без снисходительной улыбки смотреть на свои фото, сделанные в 18 лет. И хотя в юном возрасте есть свои несомненные плюсы, именно после 30 мы приобретаем нечто более ценное и гораздо более привлекательное, чем детская непосредственность и беззаботность.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему же вокруг так много 30-летних красавиц, которые сейчас выглядят гораздо круче, чем в год своего совершеннолетия.

1. Правильное питание

Решение сменить бесконечный фастфуд на полезные продукты — это, наверное, лучшее, что сделали многие 30-летние для своей красоты. Большое количество фруктов, овощей и чистой воды способствуют очищению кожи от высыпаний, избавлению от лишнего веса, отеков и кругов под глазами.

2. Сон

Танцевать на барной стойке до 5 утра? Вполне возможно, но в порядке исключения. Изможденный вид после нескольких бессонных ночей и бесконечных вечеринок придавал некоторую романтичность 18-летним поклонницам Кейт Мосс, однако спустя 10 лет «героиновый шик» уже не кажется идеальным образом. Заснуть до полуночи без единого следа макияжа — вот секрет сияющего вида 30-летних красавиц.

3. Спорт

30-летние точно знают, что спорт — это практически синоним красоты и успешности. И если в годы учебы в университете физкультура была мучительной обязанностью, то сейчас подтянутый живот и красивый рельеф тела — неотъемлемая часть образа привлекательной женщины. И прощайте, пухлые «детские» щечки!

4. Использование достижений косметологии

Всем нам стоит ежедневно благодарить научный прогресс за возможности, которые он дает. В распоряжении современных женщин есть множество отличных средств для ухода за собой и поддержания красоты, которая больше не требует несоизмеримых жертв. Теперь идеальный маникюр может держаться гораздо дольше пары дней, а роскошные локоны будут радовать так долго, как это необходимо. И все эти возможности 30-летние красавицы давно взяли на вооружение.

5. Осознание своих недостатков

Способность принимать собственные недостатки и уметь обыгрывать их в свою пользу — бесценный дар, который появляется с возрастом. И даже если все вокруг ходят в скинни-джинсах, а твои ноги далеки от совершенства, тебе ничего не стоит надеть летящее платье и создать яркий, запоминающийся образ.

6. Неповторимый стиль

Может быть, это женственные платья и каблуки или, напротив, грубые ботинки и байкерская куртка? 30-летние точно определились, что они из себя представляют и какая одежда наилучшим образом отражает их индивидуальность. А глубокое декольте в сочетании с ультра-мини забыты, как страшный сон.

7. Уверенность в себе

Цельные личности, которые не боятся высказать свое четко сформулированное мнение, кажется, обладают особой суперсилой — силой притяжения окружающих к себе. К 30 годам девушки точно знают, что они из себя представляют и на что готовы пойти. А что может быть привлекательнее уверенности в себе и своих возможностях?

8. Материальная обеспеченность

К 30 годам у многих появляется возможность тратить на себя чуть больше. Уже не нужно просить родителей дать немного денег на новый лак для ногтей или модные джинсы. Теперь можно записаться к хорошему косметологу и парикмахеру, которые знают, как сделать «вот так, как на этой картинке». А качественные индивидуально подобранные средства по уходу за кожей с большей вероятностью не оставят после себя раздражений и ненавистных прыщей.

9. Саморазвитие

Пусть диплом о высшем образовании получен почти 10 лет назад, но именно сейчас пришло время двигаться дальше. Для кого-то 30 лет — время подумать о получении степени MBA, а для кого-то это период открытия новых граней своей личности. 30-летние пробуют себя в том, что раньше казалось глупым или бессмысленным. Рисование, гончарное дело, верховая езда — теперь можно выбрать то, что нравится. А заодно и приобрести живой блеск в глазах, который невозможно не заметить.

10. Осознание бесценности своего времени

Тратить лишний час на просмотр глупого фильма или пятничный вечер на неинтересных людей в переполненном баре? Нет, это больше не для тех, кому исполнилось 30. Ведь они точно знают, что есть вещи куда более достойные. Осознание того, что время — это не бесконечный ресурс, делает нас сильнее и заставляет наполнять смыслом каждое мгновение своей жизни.