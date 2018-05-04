10 неявных проблем в отношениях, по которым вы поймете, что любовь прошла

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Опасные вещи, которые нельзя игнорировать в отношениях, сможет определить каждый человек. Измены, угрозы и физическое насилие — явные поводы для того, чтобы расстаться. Но как быть, если очевидных проблем нет, однако отношения все равно тяготят? Отличить привычку от настоящей любви бывает непросто.

Мы в AdMe.ru собрали неочевидные признаки, по которым можно понять, что любовь точно прошла.

1. Партнер кажется вам хуже, чем раньше

Год назад вы с ума сходили от его голоса и рассказывывали подругам, как мило он подкладывает руку под щеку во сне. Сегодня его привычки кажутся нелепыми, а голос раздражает. Вам больше не нравится его круг общения, родители и даже походка. На самом деле человек, конечно, не изменился — изменилось ваше отношение к нему. Постоянное обоюдное раздражение — это явный признак того, что отношения пора заканчивать.

2. Вы ищете рациональные причины, чтобы быть вместе

Иногда вы размышляете о расставании, но тут же вспоминаете, что его квартира ближе к вашей работе и вместе дешевле путешествовать. Плюс партнер нравится вашим родителям, да и подруги завидуют вашему «счастью». Такие мысли ничего не говорят о любви, зато говорят о том, что вам просто удобно быть вместе. Лучше вовремя найти в себе силы противостоять инерции и выйти из исчерпавших себя отношений, чем спустя годы жалеть, что потратили жизнь не на того человека.

3. Вам стало скучно проводить время вдвоем

Раньше вы могли быть наедине сутками напролет и не уставать друг от друга. Темы для разговоров не заканчивались, вы всегда были рады послушать о том, как у него дела, или рассказать о своих. Теперь ваши вечера проходят уныло: вы не дурачитесь и не обнимаетесь, а сидите по разным углам, уткнувшись каждый в свой телефон. Такие перемены могут говорить как о кризисе, так и о том, что отношения себя исчерпали. Возможно, вы просто слишком изменились и теперь вам неинтересно друг с другом.

4. Вы стали меньше доверять друг другу

Раньше вы рассказывали партнеру все важные вещи. Да и неважные тоже: он знал о ваших подругах, бабушке и даже о ее собаке. Теперь вы не торопитесь делиться интересными событиями, мыслями и чувствами, а предпочитаете разбираться с ними сами или рассказать лучшей подруге. Отсутствие доверия — плохой признак для отношений. Чем больше партнеры отдаляются друг от друга, тем более чужими они становятся, даже если живут вместе. Чувствуете ли вы душевную связь?

5. Вы избегаете мыслей и разговоров о совместном будущем

«Я думаю, нам стоит пожениться».

«Зачем, потому что это твой ответ на все?»

Иногда вы раздумываете о смене работы, переезде в другой город, участии в волонтерском проекте или о втором образовании. Хотя глобальные планы влекут за собой перемены, вы не спешите сообщать о них партнеру. Вам также не нравится, когда он заводит речь о совместных планах: вы сводите все в шутку или меняете тему. Крепкие отношения — это не только здесь и сейчас, но и совместное будущее. Если ваши цели больше не сходятся, а разговоры о совместных планах только раздражают, то стоит задуматься.

6. Вы стараетесь минимизировать его участие в вашей жизни

Речь не о том, чтобы не беспокоить любимого человека по пустякам. Просто вам хочется взаимодействовать как можно меньше. Теперь стало удобнее самой ходить за покупками, даже если у него есть машина. Вы полюбили одиночные прогулки и путешествия. Возможно, вы просто немного устали от людей. Но, может быть, не от всех, а от конкретного человека. Скорее всего, стоит и правда отправиться в одиночное путешествие, чтобы собраться с мыслями и понять, хотите ли вы дальше быть вместе со своим партнером.

7. Ваш партнер переместился в конец списка приоритетов

Теперь вам кажется, что в мире есть миллион более интересных дел, чем встреча с партнером. Вы предпочли бы ей общение с подругами, прогулку или тренировку. Если вы стали воспринимать общение с партнером как трату времени и при любой возможности бежите из дома, то причиной может быть не рутина, а ваше охлаждение к партнеру. Возможно, лучше пока посвятить свое время чему-то более интересному, отказавшись от наскучивших отношений.

8. Вы специально провоцируете конфликты

Вы сами не понимаете, почему срываетесь на партнере, повышаете голос и высмеиваете его. После ссоры вы раскаиваетесь и стараетесь загладить вину, но через несколько дней все повторяется снова. Посстоянные конфликты — признак нестабильных отношений. Не стоит списывать все на свой характер, ведь, скорее всего, у вас с этим человеком был период идиллии и душевной близости. Возможно, просто любовь закончилась и теперь вы воспринимаете партнера как чужого и даже враждебного, но пока не в силах себе в этом признаться.

9. Вам не хочется решать проблемы

Вы готовы признать, что отношения стали хуже, чем раньше. Но вы не собираетесь ничего с этим делать. Или собираетесь, но не сейчас. Сейчас вам удобнее просто отстраниться и подождать, пока все само рассосется. Некоторые отношения тянутся по инерции — просто потому, что оба человека не готовы их закончить. Вы не чувствуете в себе сил или достаточной мотивации что-то исправить и просто продолжаете жить так, как есть. Такой подход опасен: он засасывает в рутину и лишает жизненной энергии. Лучше расстаться и перетерпеть боль, чем жить в апатии и мучить себя и партнера.

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Наверняка вы и сами понимаете, что в отношениях что-то не так, иначе вы бы не искали подобные материалы и не читали их. Признание проблемы — это первый шаг к тому, чтобы найти решение. И кто знает, может быть, еще не все потеряно. Охлаждение чувств — это нормальная ситуация в любой паре. Главное, суметь отличить его от более зловещих симптомов. А по каким признакам вы определяете, что отношения пора заканчивать?