10 моментов, которые способны вывести из себя даже самого гостеприимного хозяина

Многие из нас любят принимать гостей и слывут радушными хозяевами среди друзей. Однако даже самому гостеприимному человеку вряд ли понравится, когда друзья начнут критиковать его любимые шторы в цветочек или попытаются без разрешения накормить питомца чем-нибудь вредным прямо со стола.

Мы в AdMe.ru вспомнили все случаи из жизни, когда гости, прямо скажем, перешли все границы, добавили щепотку фантазии и нарисовали несколько сюжетов на эту тему.

Когда гости трогают ваши предметы личной гигиены

Собираясь к друзьям в гости с ночевкой, лучше, само собой, иметь при себе собственную зубную щетку, как и расческу или бритву. А если вы забыли ее прихватить, то, по крайней мере, стоит сперва поинтересоваться у друзей, нет ли у них лишней щетки для вас.

Или критикуют интерьер вашей квартиры

Кому-то нравится стиль лофт, а кому-то милее интерьер без претензий, спроектированный не по советам дизайнеров, а по велению сердца. И подмечать, что шторы в цветочек давно вышли из моды, не очень-то красиво. Ведь главное, чтобы обстановка нравилась хозяину квартиры, а не его гостям.

Когда друзья без спроса хозяйничают в холодильнике

Есть такие люди, которые без проблем позволяют своим приятелям открывать холодильник в поисках вкусняшек. Но что, если ваши друзья к ним не относятся? Всегда лучше уточнить, не найдется ли чего-нибудь к чаю, чем без разрешения проверять полки.

Или подкармливают питомцев, хоть и без злого умысла

Мы все знаем, что домашние питомцы умеют состроить настолько несчастную морду, что руки сами тянутся угостить беднягу. Но даже своих любимцев не рекомендуется угощать со стола, не говоря уже про чужого кота или собаку, которые вполне могут соблюдать особый рацион. Если уж очень хочется угостить милое животное, спросите разрешения у хозяев и принесите для хвостатого специальные кошачьи или собачьи лакомства.

Когда знакомые наводят в вашем доме порядок

Если уставшая подруга попросила вас немного помочь по хозяйству, это одно. Но совершенно другое — самому начинать мыть оставленную в раковине посуду или вытирать пыль, приговаривая при этом что-то вроде «Ну и беспорядок ты тут развела». Может, и фразу вы эту бросили в шутку, и уборкой искренне хотели помочь близкому человеку, но такую помощь воспримут скорее как упрек в нечистоплотности.

Когда играют на ваших инструментах, не умея этого делать

Музыканты терпеть не могут, если кто-то начинает трогать инструмент, не умея на нем играть. Беспорядочное бряцанье по клавишам фортепиано или удары по струнам в лучшем случае раздражают слух, а в худшем можно и инструмент повредить.

Когда позволяют своему ребенку безобразничать у вас дома

Такое часто бывает: мамы заболтались о своем на кухне за чашечкой кофе, а маленький «энерджайзер» тем временем исследует квартиру самостоятельно. Дети в большинстве своем любопытны и могут запросто разрисовать стены, попробовать на зуб содержимое косметички или что-то разбить. Хозяевам квартиры будет спокойнее, если ребенок их друзей будет находиться поблизости, занимаясь чем-нибудь безопасным. В таком случае и гостям не придется переживать, что их чадо что-нибудь испортит.

Когда гости надолго занимают вашу ванную комнату

Конечно, этот пункт не относится к случаям, когда человек неважно себя почувствовал и ему нужно прийти в себя. Речь о таких гостях, которые могут торчать в ванной просто так, рассматривая шампуни и кремы, в то время как кому-то действительно необходимо попасть туда с определенной целью.

Или просят одолжить все, что попадается на глаза

В детстве поменяться с другом на пару дней игрушками было очень увлекательно. Но некоторые люди сохраняют эту детскую привычку и во взрослой жизни и постоянно просят им что-нибудь одолжить на время. Поделиться с подругой духами, конечно, не жалко, но вот когда подруга, приходя в гости, мечтательно заглядывается на ваши вещи и вздыхает: «Вот бы мне хоть на недельку твои шикарные серьги!» — это как минимум раздражает.

А уж тем более когда пытаются установить в вашем доме свои правила

Любой гостеприимный хозяин старается окружить гостей заботой. Но когда гости начинают морщить нос, учуяв ароматизатор для дома, капризничают и возмущаются, просят убрать подальше домашних животных или детей — в общем, всячески стараются внедрить свои правила, — хозяин квартиры наверняка задумается, приглашать ли таких гостей в следующий раз.