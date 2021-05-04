10 иллюстраций, которые наглядно покажут, чем любовь к себе отличается от эгоизма

По утверждению Эриха Фромма, проблемы современного человечества не в том, что нас окружает слишком много эгоизма, а в том, что у нас слишком мало любви к себе. А нелюбовь к себе вызывает и неприязнь к другим людям. Лишь приняв себя со всеми недостатками и слабостями, мы можем подарить все тепло своей души ребенку или второй половинке.

Редакция AdMe.ru решила разобраться, что вкладывается в понятие «любить себя» и чем, собственно, такая любовь отличается от эгоизма.

1. Научитесь понимать свои желания и чувства

Любовь к себе не имеет ничего общего с тем, что вы спускаете на себя ползарплаты, пока муж или жена ходит в обносках, а в холодильнике шаром покати. Любовь к себе начинается с понимания своих эмоций и чувств. Нет ничего плохого в том, чтобы купить платье или новую шубу, заботясь о себе, но совсем другое — сделать это, чтобы насолить мужу или заткнуть за пояс коллегу по работе.

2. Найдите время для себя

Любовь к себе предполагает, что нужно заботиться не только о физических потребностях. Помимо необходимости сбалансированно питаться, носить удобную одежду или принимать ванну у вас есть и не меньшая потребность заниматься любимым делом или проводить время с друзьями. Главное — не делать это в ущерб другим людям, например, скидывая своих детей на немолодую бабушку или врываясь без очереди в кабинет к врачу.

3. Не старайтесь быть хорошим для других

Дефицит любви к себе, или созависимость, — это расстройство, при котором человек считает себя настолько хорошим, насколько он хорош для других, и старается заслужить любовь окружающих, взваливая на себя кучу дел. Именно такие люди часто становятся контролирующими родителями или партнерами, которые не дают своим близким и шагу ступить без разрешения, стараются всячески привязать их к себе, а потом требуют ответной любви и заботы. Таким людям нужно не только научиться давать больше самостоятельности своим детям, но и начать ценить себя безо всяких условий, поскольку чужая любовь не сможет избавить их от разочарования и одиночества.

4. Расставьте границы дозволенного

Человек, который любит себя, легко проявляет доброту к другим, потому что ему не надо бороться с внутренними проблемами. Он не будет завидовать подруге, которая пришла в эффектном платье, или другу, которого повысили по работе, и в случае необходимости поможет. В то же время он не позволит даже друзьям нарушать его личные границы, будь то просьба дать поносить обновку или рассказать очень личные вещи о себе.

5. Учитесь отказывать даже близким людям

Умение говорить «нет» — это тоже забота о себе и основа любви к себе. Одно дело разово помочь, когда у близкого человека неожиданно случилась сложная ситуация: на то и семья, чтобы поддерживать друг друга. А совсем другое, когда кто-то на постоянной основе садится вам на шею — вторая половинка, не в меру навязчивая соседка или даже мама. Если же вам тяжело отказывать близкому человеку, попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны и дать себе такой совет, какой дали бы хорошему другу или подруге.

6. Поступайте как удобно вам, а не как принято

Порой неуверенность в себе прячется за фразами «так принято», «так все в коллективе делают». В результате человек боится отстоять свои права и скидывается на день рождения малознакомого коллеги, хотя у самого и ботинки требуют ремонта, и ребенок из весенней куртки вырос. Абсолютно справедливо потратить все заработанные деньги по своему усмотрению, тем более что те, кто бросает фразы вроде «ты откалываешься от коллектива», в действительно сложной ситуации едва ли придут коллеге на помощь.

7. Учитесь прощать себя за ошибки

Важной составляющей любви к себе является здоровая самооценка. Понятно, что трудно ее достичь, когда вы недовольны своей жизнью. Зацикливаясь же на собственных мыслях и переживаниях, можно не заметить, что тому, кто от вас зависит, например маленькому ребенку, действительно нужна ваша помощь. Поэтому вместо того, чтобы эгоистично копаться в себе и своих промахах, подумайте о том, как можно решить проблему, а себя постарайтесь простить. У каждого человека бывают дни, когда он срывается на кого-то или допускает ошибки.

8. Относитесь к себе как к лучшему другу

Повышенная уязвимость и низкая самооценка могут привести к эгоистичному контролю второй половинки. Любовь к себе означает, что, вместо того чтобы сосредоточиваться на других, вы будете проявлять доброту к себе — такую, которую бы вы проявили к лучшему другу. Подумайте о том, что вашему телу или душе нужно прямо сейчас (пробежка на свежем воздухе, абонемент в фитнес-зал или билет в кино), и сделайте себе такой подарок.

9. Прислушивайтесь к себе

Доброта к себе означает не только отсутствие самокритики, но и понимание и поддержку самого себя. И если внутренний голос говорит, что вам ни к чему принимать у себя родственницу даже на день, стоит к нему прислушаться. В то же время за чью-то помощь или поддержку будет честно отплатить тем же, иначе лучше их вовсе не принимать.

10. Проявляйте доброту к окружающим, но ставьте на место наглецов

Проявлять ли доброту, уступать ли место в транспорте — каждый решает сам в зависимости от своего самочувствия и других обстоятельств. Но в целом человек, любящий себя, с большей вероятностью проявит сопереживание и к другим людям. В частности, заметит, что малышка не дотягивается до поручня, или подумает о том, что ее могут затолкать. В то же время идти на поводу у чужих сиюминутных желаний вы не обязаны. В этом случае лучше сразу отвадить тех, кто привык пользоваться благами за чужой счет.