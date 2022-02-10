10+ фраз, которые с головой выдают человека, чье детство было не из спокойных

Спрос на услуги психологов растет с каждым годом. Ведь, увы, не каждому везет появиться на свет у родителей, похожих на персонажей книги о счастливой семье. Случается, что мать и отец постоянно критикуют и высмеивают ребенка, играют с ним в молчанку или сравнивают его с другими братьями и сестрами.

Мы в AdMe.ru с головой закопались в литературу по психологии и обнаружили, что многие фразы, которые мы часто слышим вокруг, с головой выдают людей, чье детство действительно было непростым.

13.

Дети, воспитанные в токсичной среде, часто забывают, что такое забота о себе. Ведь на первом плане всегда были интересы их родителей. Поэтому вполне обычные действия коллег, к примеру тот же уход на больничный при плохом самочувствии, они могут воспринимать как нечто из ряда вон выходящее.

12.

Опекающие сверх меры родители любят держать своих детей на коротком поводке. И их совершенно не смущает, что чадо уже давно стало совершеннолетним. Причем контроль обычно прячется за маской беспокойства. Сын или дочка постоянно слышат: «Это для твоего же блага» и «Я делаю это потому, что сильно тебя люблю». Но, по мнению психологов, «перевод» этих фраз здесь один: «Я так боюсь потерять власть над тобой, что готов сделать тебя несчастным».

11.

Из-за привычки токсичных родителей конкурировать со своими детьми их сын или дочка абсолютно серьезно могут приуменьшать свои достижения или считать себя непривлекательными. К примеру, мать может заявить ребенку: «Посмотри на мой симпатичный, аккуратный носик. А у тебя вон какой носище вырос и уши лопухами торчат!»

10.

Детям, которым постоянно внушали, что родителям нужно угождать любой ценой, бывает сложно установить личные границы. Более того, часто они называют маму с папой «лучшими друзьями» или даже начинают заботиться о них как о маленьких детях. Проблема в том, что собственная семья при этом отходит на второй план.

9.

Люди с непростым детством часто страдают от неуверенности и часто обвиняют себя во всех возможных грехах. Они даже умудряются извиняться за ошибки, которые были сделаны кем-то другим. И все из-за того, что в детстве их обвиняли практически по любому поводу — от тройки в дневнике до плохого настроения мамы.

8.

Большинство детей токсичных родителей вырастают, не зная, что такое любовь. Им кажется, что нужно постоянно жертвовать собой и отказываться от собственных желаний.

7.

Дети, которых ругали за любое проявление инициативы, рано или поздно вырастают во взрослых, чувствующих себя беспомощными в этом «страшном и полном трудностей мире». В результате им становится сложно обрести самостоятельность и оторваться от родителей. И неважно, живут они вместе или выросший ребенок уже давно обзавелся своей квартирой.

6.

Дети нередко перенимают от родителей их отношение к своему телу, возрасту и весу. Иначе говоря, если мать ругала себя за лишние килограммы и была уверена, что все ее проблемы с окружающими рассеются, стоит ей только похудеть, то и ее дочка будет уверена, что любить человека полагается исключительно за привлекательную внешность.

5.

В некоторых семьях устраивают настоящее соревнование между детьми, чтобы вынудить их соперничать за родительскую любовь. Причем одного из чад назначают «золотым ребенком», а другого — «козлом отпущения». Следование методу «разделяй и властвуй» приводит к тому, что повзрослевшие дети никак не могут наладить дружеские отношения между собой. Заслуги «козла отпущения» всегда намеренно принижаются, а ему не приходит в голову, что можно просто выйти из этой игры.

4.

Повзрослевший ребенок из токсичной семьи может страдать от заниженной самооценки и болезненно привязываться к другим людям: родителям, супругу или собственным детям. В итоге у него развивается потребность буквально «врастать» в окружающих и он просто не представляет себе жизни без них. А разрыв отношений или даже просто желание кого-то из членов семьи переехать в другой город и жить отдельно становится невыносимой трагедией и воспринимается как предательство.

3.

Пока ребенок взрослеет, он неизбежно совершает ошибки. Проблема в том, что в деструктивной семье любой промах сына или дочки воспринимается чуть ли не как конец света — идеальные же дети так себя не ведут. В итоге повзрослевший ребенок так и продолжает ругать себя за каждое неправильное действие.

2.

Вроде бы в родительских шутках нет ничего особенного. Но это лишь при условии, что поддразнивания не повторяются с завидной регулярностью и не разрушают самооценку ребенка. Некоторые мамы и папы не прекращают якобы по-доброму «подкалывать» даже повзрослевших детей, отпуская комментарии насчет их веса, внешности или семейного положения. А в ответ на негативную реакцию искренне удивляются: «Ты что?! Мы же любя!»

1.

Ребенок из токсичной семьи нередко примеряет на себя роль всеобщего «спасателя» и бросается на помощь даже в тех случаях, когда его никто не просит. Все потому, что они с малых лет привыкли нести ответственность за все происходящее.