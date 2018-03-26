10 дурацких советов, которые пора перестать раздавать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Псевдомудрость сейчас находится на пике своей популярности. Родила ребенка — стала специалистом в области педиатрии и педагогики, прочитал умную книгу про бизнес — сделал выводы о всей Вселенной. И ладно бы все этот багаж знаний при себе держали — так нет же, некоторых хлебом не корми, дай посоветовать, как надо жить. И большинство советов таких назойливых псевдомудрецов не только не помогают, но и мешают «выздоровлению».

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с 10 самыми бесполезными советами, которые вам наверняка уже кто-нибудь давал. А может, вы и сами это практикуете? Прекращайте!

1. «Подумай о тех, кому тяжелее, чем тебе»

Обесценивать собственные переживания так же вредно, как и погружаться в них с головой. Всегда есть люди, которым на первый взгляд хуже, чем вам. Но это не повод совать нос в чужую жизнь и за счет подобного контраста поднимать собственную самооценку. Хочется переключиться? Тогда стоит помочь тому, кто действительно в этом нуждается. Но перед этим убедитесь, что вас не «разводят» профессиональные попрошайки.

2. «Отпусти ситуацию»

Если этот совет дает вам однокурсник перед экзаменом, то можно и прислушаться. Если же в вашей семье разлад, то отпустить ситуацию = пустить все на самотек. Тут, конечно, можно и переусердствовать, таская мужа на принудительные еженедельные консультации к семейному психологу. Но если вас не устраивает жизнь вашей семьи, начните с себя — без ожиданий, что ваши изменения сразу оценят.

3. «Попей витамины / БАДы / фреши / протеин»

Рекомендацию пить витамины может дать только врач и только после анализов. Рекомендации по спортивному питанию имеет право давать только спортивный диетолог. Фреши, конечно, можно советовать. Только, опять же, кислотность желудка у всех разная, и одному утром выпить фреш — полезно, а другому — изжога на неделю.

4. «Купи новое платье, туфли и сходи в клуб»

Покупки действительно могут отвлечь от переживаний, но гораздо полезнее сам поход за ними в компании подруги, желательно веселой. Здесь главное не платье, а процесс. Если вы начнете бродить в одиночестве по торговому центру, лучше вам точно не станет, да и слишком велик риск спонтанных покупок, которые потом еще больше расстроят.

5. «Ты должен справиться с этим»

Никто не любит быть должным, а когда слышишь что-то из серии «ты должен справиться», возникает ощущение, что ты напрягаешь собеседника и ему не хочется с тобой возиться и поднимать эту тему еще раз. Тут одно из двух — или перед вами не друг, или вы слишком часто ноете, а не стараетесь найти выход.

6. «Не вини себя за прошлые ошибки»

Прекрасно, если ваш собеседник — психолог, и после этой фразы он вам еще набросает несколько вариантов проработки опыта прошлых ошибок и методы прощения себя и других. Если же это говорит ваш друг-автослесарь или подруга-бухгалтер, то данный совет просто пустой и бесполезный.

7. «Просто забудь его / ее»

Серьезно? А так можно? Даже сам советчик знает, что если не выстрадать до конца, если не дойти до дна этой боли, то не от чего будет оттолкнуться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Поэтому лучшим ответом на такую рекомендацию может быть только «А нормального совета у тебя нет?»

8. «Меняй стратегию»

Опять же, нет веры человеку, который прочитал 2 умные книги и теперь навязывает методы из них всем вокруг. Тут как с витаминами: стратегии нужно подбирать под каждый конкретный организм. Если вы смогли бросить курить благодаря книге, то другой покрутит у виска, но впечатлится фильмом про животноводство и бросит есть мясо. Стратегии должны советовать те, кто владеет информацией о многих из них, а не только о паре возможных методов.

9. «Смирись»

«Даже если вас съели, у вас все еще есть 2 выхода» — об этой народной мудрости советчики, видимо, ничего не слышали. Гораздо проще рассуждать о фатуме, чем собственноручно ковать свое счастье. Только вот ночь, как известно, темнее всего перед рассветом, и если вы действительно стремитесь достичь своей мечты, нужно собрать волю в кулак и придумать новые способы, обходные пути, стать первопроходцем, а не просто прохожим.

10. «Не останавливайся, продолжай действовать»

Ни в сфере отношений, ни в вопросе поиска своего предназначения этот совет не применим — разве что в работе проектного менеджера поможет. Если вы чувствуете, что идете не в том направлении, если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, нужно как раз остановиться и задать себе вопрос: а туда ли я двигаюсь и с тем ли человеком? Жизнь у нас одна, и остановиться «на подумать» крайне важно, чтобы в старости не сожалеть об упущенных возможностях.

А какие советы кажутся вам совершенно бесполезными? Или, может, вы и сами чем-то подобным грешите? Признавайтесь в комментариях.