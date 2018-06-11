Вот как поздравляют друг друга люди, у которых весьма своеобразное чувство юмора

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Представьте, что вместо пожеланий счастья на день рождения вы получили от подруги воздушный шарик с надписью «Годы тебя не пощадили». Как вы отреагируете? Уверены, что отвесите ей шуточный подзатыльник и посмеетесь вместе. А на ее день рождения, конечно, презентуете ей шарик с надписью «Старая корова». Ведь только вам двоим принадлежит неотъемлемое право троллить друг друга. Именно так и поступают герои нашей подборки, которые не упустят возможности выразить свою любовь со всем присущим им чувством юмора (которое порой заменяет им чувство такта, но тс-с-с).

AdMe.ru собрал примеры уникальных поздравлений от людей, которые по-своему представляют, что именно порадует их коллег, друзей и родственников.

«Я познакомился со своей будущей женой на вечеринке нашего общего друга, и это открытка, которую он подарил нам на свадьбу»

«Я надеюсь, вы понимаете, что без меня вы оба были бы одиноки и несчастны. Поздравляю!»

«Сегодня мой последний день на работе, и по этому случаю я заказал торт»

«Сожалею о вашей потере».

Когда твои друзья выбрали для тебя идеальный подарок

«Мое лицо на вечеринке».

«Так мой муж упаковал подарок. Это старое полотенце и веревка»

«Моя жена сделала этот букет на день рождения своему отцу»

Открытка для мамы

«Мам, а тебе было странно думать, что я использую твою грудь как первый источник еды? Для меня это офигеть как странно».

Есть или не есть, вот в чем вопрос

«Стоит своих калорий».

«Сделала открытку на день рождения сестры, которая терпеть не может любые проявления эмоций»

«Сегодня твой день рождения. Удушающее количество любви. — Пожалуйста, прекрати это делать».

«Мой муж — самый ужасный человек в мире. Он подарил мне это»

«Мой именинный торт»

«Спасибо, что терпите меня».

Когда твои друзья — фаталисты

«Другу подарили на день рождения конверт с деньгами»

«Мой дедушка страшно доволен своим остроумием»

«Может использоваться как платежная карта. Подходит для Home Depot, Victoria’s Secret, Maggiano’s».

Кхм, какие позитивные шарики

А как бы вы отреагировали на такие поздравления?