Вот как поздравляют друг друга люди, у которых весьма своеобразное чувство юмора
Представьте, что вместо пожеланий счастья на день рождения вы получили от подруги воздушный шарик с надписью «Годы тебя не пощадили». Как вы отреагируете? Уверены, что отвесите ей шуточный подзатыльник и посмеетесь вместе. А на ее день рождения, конечно, презентуете ей шарик с надписью «Старая корова». Ведь только вам двоим принадлежит неотъемлемое право троллить друг друга. Именно так и поступают герои нашей подборки, которые не упустят возможности выразить свою любовь со всем присущим им чувством юмора (которое порой заменяет им чувство такта, но тс-с-с).
AdMe.ru собрал примеры уникальных поздравлений от людей, которые по-своему представляют, что именно порадует их коллег, друзей и родственников.
«Я познакомился со своей будущей женой на вечеринке нашего общего друга, и это открытка, которую он подарил нам на свадьбу»
«Я надеюсь, вы понимаете, что без меня вы оба были бы одиноки и несчастны. Поздравляю!»
«Сегодня мой последний день на работе, и по этому случаю я заказал торт»
«Сожалею о вашей потере».
Когда твои друзья выбрали для тебя идеальный подарок
«Мое лицо на вечеринке».
«Так мой муж упаковал подарок. Это старое полотенце и веревка»
«Моя жена сделала этот букет на день рождения своему отцу»
Открытка для мамы
«Мам, а тебе было странно думать, что я использую твою грудь как первый источник еды? Для меня это офигеть как странно».
Есть или не есть, вот в чем вопрос
«Стоит своих калорий».
«Сделала открытку на день рождения сестры, которая терпеть не может любые проявления эмоций»
«Сегодня твой день рождения. Удушающее количество любви.
— Пожалуйста, прекрати это делать».
«Мой муж — самый ужасный человек в мире. Он подарил мне это»
«Мой именинный торт»
«Спасибо, что терпите меня».
Когда твои друзья — фаталисты
«Другу подарили на день рождения конверт с деньгами»
«Мой дедушка страшно доволен своим остроумием»
«Может использоваться как платежная карта. Подходит для Home Depot, Victoria’s Secret, Maggiano’s».
Кхм, какие позитивные шарики
А как бы вы отреагировали на такие поздравления?
Фото на превью memamay/Reddit, Twitter