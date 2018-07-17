16 примеров сокрушительного чувства юмора, который обезоруживает напрочь

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Отличное чувство юмора — бесценное качество, которое нет смысла скрывать. Наши герои и не собираются этого делать. Они упражняются в остроумии, сдавая жилье в аренду, гуляя с младенцем или просто находясь в офисе.

AdMe.ru собрал фото, на которые очень трудно смотреть с невозмутимым выражением лица.

1. Фото из объявления о сдаче жилья

2. Мотивация

3. Когда собираешься в магазин

4. «1950-е. Мой дедушка переоделся в медсестру. И это вовсе не была костюмированная вечеринка. Просто он решил, что будет забавно»

5. «Поместил это существо на стену своего шкафа»

6. «Коллега ушел в отпуск, и мы немного „обновили“ его технику»

7. Шеф все придумает за вас

8. Показалось

9. В шлеме

10. Логично

11. Прости, друг, бюджет не позволяет

«А я так надеялся на пирамиду».

12. Когда ты не слишком занят за компьютером

13. Дом настоящего интроверта

«Ты прочитал текст на моем коврике. На сегодня общения хватит».

14. Автобус времени

15. «Учу дочку водить»

16. «Сосед купил вакуумный упаковщик. Я его ненавижу»