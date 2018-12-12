19 фото офисных обедов, глядя на которые понимаешь, что в твоей жизни все не так уж печально
По статистике, почти 62 % сотрудников обедают за рабочим столом. Действительно, тот, кто буквально живет в офисе, не понаслышке знает, что на полноценный обед здесь порой не хватает ни времени, ни сил, а иногда даже и средств. Вот почему работники запустили в соцсетях своего рода флешмоб, в котором иронично и без прикрас делятся фотографиями офисных шедевров кулинарии.
AdMe.ru решил поближе познакомиться с таким нестандартным творчеством «с рабочих мест» и создал подборку снимков самых унылых офисных обедов. Парадоксально, но многие из них заставляют улыбнуться.
1. Как говорят шеф-повара, соус может спасти любое блюдо
2. Наглядный пример несоответствия формы и содержания
3. Придать блюду яркости — легко, достаточно добавить в него свеклу
4. Суровые офисные условия напоминают походные
5. Разнообразие безысходности
6. То настроение, когда в жизни чего-то не хватает... Наверное, хлеба
7. Попытка спасти блюдо сервировкой засчитана
8. Когда коллега заглядывает в твою тарелку
9. Безуспешные попытки стать вегетарианцем
10. «Морской бой» в офисе: В3 — ранен
11. В попытках подобрать посуду в цвет офисной оргтехники не забывайте о том, что содержание тарелки тоже имеет важное значение
12. Скатерть-самобранка, мини-версия
13. Идеальное сочетание вкусов и форм должно выглядеть именно так
14. Обед в стиле минимализм
15. Кажется, капля меда в «бочке дегтя» выглядит именно так
16. Диета — она и в офисе диета
17. В гостях у бабушки
18. Зато ярко и полезно
19. Рыбный день на работе
А вам когда-нибудь портил настроение собственный обед?
Фото на превью thusspoketalia / instagram, strat_mojo / instagram