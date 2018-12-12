19 фото офисных обедов, глядя на которые понимаешь, что в твоей жизни все не так уж печально

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По статистике, почти 62 % сотрудников обедают за рабочим столом. Действительно, тот, кто буквально живет в офисе, не понаслышке знает, что на полноценный обед здесь порой не хватает ни времени, ни сил, а иногда даже и средств. Вот почему работники запустили в соцсетях своего рода флешмоб, в котором иронично и без прикрас делятся фотографиями офисных шедевров кулинарии.

AdMe.ru решил поближе познакомиться с таким нестандартным творчеством «с рабочих мест» и создал подборку снимков самых унылых офисных обедов. Парадоксально, но многие из них заставляют улыбнуться.

1. Как говорят шеф-повара, соус может спасти любое блюдо

2. Наглядный пример несоответствия формы и содержания

3. Придать блюду яркости — легко, достаточно добавить в него свеклу

4. Суровые офисные условия напоминают походные

5. Разнообразие безысходности

6. То настроение, когда в жизни чего-то не хватает... Наверное, хлеба

7. Попытка спасти блюдо сервировкой засчитана

8. Когда коллега заглядывает в твою тарелку

9. Безуспешные попытки стать вегетарианцем

10. «Морской бой» в офисе: В3 — ранен

11. В попытках подобрать посуду в цвет офисной оргтехники не забывайте о том, что содержание тарелки тоже имеет важное значение

12. Скатерть-самобранка, мини-версия

13. Идеальное сочетание вкусов и форм должно выглядеть именно так

14. Обед в стиле минимализм

15. Кажется, капля меда в «бочке дегтя» выглядит именно так

16. Диета — она и в офисе диета

17. В гостях у бабушки

18. Зато ярко и полезно

19. Рыбный день на работе