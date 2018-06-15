Фото, на которых уровень пофигизма превышает допустимую норму
Искусство пофигизма — дело тонкое, учиться ему иногда приходится долгое время. Или же нужно родиться с этим талантом, как герои нашей подборки. Они легко находят выход из любого положения, давно махнули рукой на мелкие неурядицы. Их трудно пронять и вывести из себя. Такое поведение зачастую здорово сохраняет нервы, если, конечно, не переходит границы. В общем, хорошо это или плохо, судите сами.
AdMe.ru собрал фото, на которых уровень пофигизма просто зашкаливает.
«19-летний коллега приехал на работу в детской машинке. На капоте — батарея»
Лондонец произвел гражданский арест на улице и даже не уронил свою сигарету
Экономвариант урны
И так сойдет
Когда вы пытались быть романтичными, но послеобеденный сон сам себя не поспит
Новый уровень моды
«Я островок, и у меня лапки»
Здесь должен был быть кипарис, используйте свое воображение
Кажется, его очень трудно чем-либо смутить
Легко и непринужденно
Вот так перевозят автоматы по городу
Кажется, этого парня на полу ничего не смущает
Безмятежность
Припарковался как смог
Когда внезапно устал
Релакс для самых смелых
Да что вы знаете о спокойствии?
Лучшее фото с помолвки
Фото на превью EconomiaItalia/imgur, EkkoWan/reddit