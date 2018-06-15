Фото, на которых уровень пофигизма превышает допустимую норму

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Искусство пофигизма — дело тонкое, учиться ему иногда приходится долгое время. Или же нужно родиться с этим талантом, как герои нашей подборки. Они легко находят выход из любого положения, давно махнули рукой на мелкие неурядицы. Их трудно пронять и вывести из себя. Такое поведение зачастую здорово сохраняет нервы, если, конечно, не переходит границы. В общем, хорошо это или плохо, судите сами.

AdMe.ru собрал фото, на которых уровень пофигизма просто зашкаливает.

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Лондонец произвел гражданский арест на улице и даже не уронил свою сигарету

Экономвариант урны

И так сойдет

Когда вы пытались быть романтичными, но послеобеденный сон сам себя не поспит

Новый уровень моды

«Я островок, и у меня лапки»

Здесь должен был быть кипарис, используйте свое воображение

Кажется, его очень трудно чем-либо смутить

Легко и непринужденно

Вот так перевозят автоматы по городу

Кажется, этого парня на полу ничего не смущает

Безмятежность

Припарковался как смог

Когда внезапно устал

Релакс для самых смелых

Да что вы знаете о спокойствии?

Лучшее фото с помолвки