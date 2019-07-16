Пользователи твиттера поделились прозвищами, которыми их дразнили в детстве (Андрею повезло меньше всех)
Детство — чудесное время, но, если копнуть поглубже, вспоминается просто немыслимое количество серьезных проблем. Конфеты дают только после противного супа, мультиков — натуральный дефицит. А на улицу вообще лучше не высовываться, потому что доктор выписал тебе очки, а друзья только и ждут повода поупражняться в остроумии.
AdMe.ru публикует избранные откровения тех, кого пользователь твиттера @DOCTOEBCKNN подзадорил признаться, как их дразнили в детстве. Читаешь и вроде посочувствовать нужно, а губы сами уже растягиваются в улыбке.
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Бонус, который наглядно доказывает, что не только дети знают толк в дразнилках
А с какими «шедеврами остроумия» столкнулись вы? Делитесь в комментариях: тема такая благодатная — тут всем есть что вспомнить!
Фото на превью NI_Vishnevskaya / Twitter