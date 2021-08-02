Пользователи сети вспомнили 12 фактов, в которые верится с трудом. Но они оказались чистой правдой

Консервные ножи изобрели на полвека позже консервных банок, футбол способен вызывать землетрясение, а царапины, полученные днем, заживают вдвое быстрее ночных. Пользователи Reddit в треде вспомнили эти и другие факты, которые звучат как выдумка, но являются сущей правдой.

Редакция AdMe.ru дружно уронила на пол челюсти, подобрала и нашла вполне себе убедительные подтверждения наиболее неправдоподобным фактам.

1.

«Элис Купер нянчил Киану Ривза в Торонто». © Unknown author / Reddit Об этом Киану рассказал в интервью Джимми Фэллону в рамках его вечернего ток-шоу. Мама маленького Киану была художником по костюмам в Торонто и работала со знаменитостями, в том числе с шок-рокером Элисом Купером.

2.

«Консервный нож изобрели почти через 50 лет после того, как была придумана консервная банка. Сперва они изобрели банку, которую практически невозможно было открыть ничем, кроме как молотком». © peon2 / Reddit Консервную банку в 1810 году запатентовал Питер Дюран, а консервный нож был запатентован лишь в 1855 году. До этого времени банки открывали хитрыми манипуляциями — при помощи долота и молотка.

3.

«Чарли Чаплин пережил Элвиса Пресли. Удивительно, как много людей думают, что он умер в эпоху черно-белого кино». © Dedj_McDedjson / Reddit Элвис Пресли прожил 42 года и умер 16 августа 1977 года. Чарли Чаплин прожил почти вдвое дольше — 88 лет и покинул этот мир 25 декабря того же 1977 года.

4.

«Несмотря на то что синий кит — самое большое животное на Земле, его глотка составляет всего около 10–20 см в диаметре». © FoucaultsPudendum / Reddit Горло синего кита узкое, около 10 см, а питается это млекопитающее крилем, мелкой рыбой и зоопланктоном.

5.

«Игра в американский футбол стала причиной землетрясения. Это был матч между действующим чемпионом «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Сиэтл Сихокс». © CallMeFrankenstein / Reddit Болельщики «Сиэтл Сихокс» так радовались победе любимого клуба, что сейсмологи отметили вибрации магнитудой от 1 до 2 баллов. Сейсмологическая станция находится примерно в квартале от стадиона. Подземные толчки тогда получили название «Звериное землетрясение» и стали не единственным подобным случаем.

6.

«Правление Клеопатры ближе к открытию первой пиццерии Pizza Hut, чем к завершению строительства пирамид в Гизе». © ACrispPickle / Reddit Последняя царица Египта родилась в 69 году до н. э., то есть спустя примерно 2 500 лет после того, как была построена Великая пирамида в Гизе. Первый ресторан сети Pizza Hut открылся в 1958 году, то есть примерно через 2 000 лет после окончания правления царицы (30 год до н. э.).

7.

«Газированная вода Pepsi изначально имела другое название — Brad’s Drink». © ChilliMayo / Reddit Когда напиток появился на прилавках в 1893 году, он назывался Brad’s Drink в честь того, кто его изобрел, — Калеба Брэдхэма. Знакомое нам имя появилось лишь спустя 5 лет, Pepsi назвали так, потому что газировка позиционировалась как средство от диспепсии, то есть от нарушения пищеварения.

8.

«За пение и речь отвечают разные участки мозга». © Rhita_0358 / Reddit Речь и смех контролирует левое полушарие, тогда как за пение и восприятие музыки отвечает правое полушарие мозга. Эта одна из причин, почему люди, перенесшие инсульт, могут петь, но испытывают трудности с речью.

9.

«Косатка — единственный хищник, который может угрожать лосю в воде, если он плавает в поисках водорослей». © AnikansWeak**s / Reddit Лоси умеют плавать и иногда отправляются в воду в поисках пропитания. Если животное заплывет далеко, его легко могут выследить косатки.

10.

«Птицы додо были живы вплоть до XVII века». © balkanmaf1a / Reddit Вопреки расхожему мнению, птица додо не вымерла в эпоху динозавров. Последнее появление птицы додо, или маврикийского дронта, датируется 1662 годом. Кстати, первое письменное упоминание об этих пернатых было зафиксировано незадолго до исчезновения вида — в 1598 году.

11.

«Оранжевый цвет получил свое название в честь фрукта». © marketindex / Reddit Название происходит от старофранцузского именования апельсина — pomme d’orange. Так называли спелые плоды этого цитруса. Самое раннее упоминание слова «оранжевый» применительно к цвету относится к 1502 году: его использовали при описании одежды, купленной для Маргариты Тюдор. В русский язык слово предположительно было заимствовано из немецкого.

12.

«Царапины, полученные в течение дня, заживают в 2 раза быстрее, чем те, что человек получает ночью». © psychon1ck0 / Reddit Секрет кроется в работе биологических часов. В дневное время клетки, отвечающие за заживление, передвигаются почти вдвое быстрее. Значит, и ссадины затягиваются лучше.