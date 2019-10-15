Пользователи сети вспоминают странные фразы учителей, которые они запомнили на всю жизнь

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Кто не слышал на уроках фразы «звонок для учителя», «лес рук», «расскажи всем, вместе посмеемся», тот, наверное, не бывал в школе. Эти слова уже вошли в стандартный лексикон педагога и перестали кого-то удивлять. Но авторские перлы некоторых преподавателей так и хочется взять на карандаш, а потом поделиться с друзьями.