Пользователи сети вспоминают странные фразы учителей, которые они запомнили на всю жизнь

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Кто не слышал на уроках фразы «звонок для учителя», «лес рук», «расскажи всем, вместе посмеемся», тот, наверное, не бывал в школе. Эти слова уже вошли в стандартный лексикон педагога и перестали кого-то удивлять. Но авторские перлы некоторых преподавателей так и хочется взять на карандаш, а потом поделиться с друзьями.

AdMe.ru подсмотрел у пользователей сети коронные фразы их учителей. Некоторые из них можно безропотно внести в золотой фонд преподавательских цитат.

  • Фразы моей математички, которые я хочу набить на надгробии:
    «Все мы здесь доблестные последователи этого алгебраического сатаны»;
    «Не думайте, что все так легко: математика была создана, чтобы жестоко пинать вас в живот»;
    «Игрек сегодня немножко Игорь»;
    «Закончили тест? Вскрываемся». ©_tomato_hater
  • «Физика — это наука, состоящая из доказухи». © Luv_raining
  • Наша математичка: «Вы не должны слышать то, что вы слышите, вы должны слышать то, что я вижу.» © ssoftcor
  • Наш математик в универе говорил так:
    «- Поняли?
    — Нет...
    — Ну и ладно, вам все равно это никогда не пригодится». © UnniAmanda
  • «Иду в туалет. Если кто придет, скажите, что застонал, скрючился и куда-то быстро убежал». © DariaTommo1
  • «Все можно исправить, кроме минуса и плюса в уравнении». © OvuRczBa7kZH0Ly
  • «Как мне вбить тебе что-то в мозги, если у тебя их там нет?» © kami_suggar
  • «Единственная любовь, которую я разрешаю на моем уроке, — любовь к неожиданным контрольным работам». © AntTonyArt1
  • «Вот в математике можно сделать из ни фига до фига, а из вас — уже нет». © mrath_o
  • «На эти 45 минут в классе самая красивая девушка — это я» (географичка, около 60 лет). © alohabonbon9
  • «Сережа, не бей его по голове! Вдруг там мозги есть». © it_is_Joe_
  • Моя математичка говорила на контрольной: «Крестись и пиши». © lyzhovaeo
  • «Вы всего лишь крепостные крестьяне» (историчка). © mmorning_gloww
  • В этом году у нас просто замечательный преподаватель по истории. Каждая пара — новая цитата, а может, даже несколько. «Эдуард все прекрасно понимал и поэтому очковал»; «Когда они перешли Пиренеи, произошло очень большое историческое кидалово» (об отправлении наемников на войну с маврами); «Флешмоб „Тыкни Цезаря!“». © bonkerstooru
  • «Если не понимаете, лучше сразу умрите». © chfuckinch
  • «В Риме женщинам не разрешали краситься. Может, только эпиляцию, но не макияж!» © dollli1393
  • Начать собрание с фразы: «Ваша задача — выжить» было лучшим решением моего препода, который ведет нашу археологическую практику. © sloth_kat
  • «А вот сейчас мы рисуем Антиноя. Он красивый юноша, такой красивый, что был любовником царя! Только никому не рассказывайте, что я вам такое сказал». © sweet_gginger
  • «У тебя талант, но, допустим, мы этого не знаем...» © YtwinMercur
  • Учитель по обществознанию: «Любовь приходит и уходит, а имущество остается». © an7nett

Какие эпичные фразы выдавали ваши преподаватели и учителя?

Фото на превью gemipark / twitter

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