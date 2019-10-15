Пользователи сети вспоминают странные фразы учителей, которые они запомнили на всю жизнь
Кто не слышал на уроках фразы «звонок для учителя», «лес рук», «расскажи всем, вместе посмеемся», тот, наверное, не бывал в школе. Эти слова уже вошли в стандартный лексикон педагога и перестали кого-то удивлять. Но авторские перлы некоторых преподавателей так и хочется взять на карандаш, а потом поделиться с друзьями.
AdMe.ru подсмотрел у пользователей сети коронные фразы их учителей. Некоторые из них можно безропотно внести в золотой фонд преподавательских цитат.
- Фразы моей математички, которые я хочу набить на надгробии:
«Все мы здесь доблестные последователи этого алгебраического сатаны»;
«Не думайте, что все так легко: математика была создана, чтобы жестоко пинать вас в живот»;
«Игрек сегодня немножко Игорь»;
«Закончили тест? Вскрываемся». ©_tomato_hater
- «Физика — это наука, состоящая из доказухи». © Luv_raining
- Наша математичка: «Вы не должны слышать то, что вы слышите, вы должны слышать то, что я вижу.» © ssoftcor
- Наш математик в универе говорил так:
«- Поняли?
— Нет...
— Ну и ладно, вам все равно это никогда не пригодится». © UnniAmanda
- «Иду в туалет. Если кто придет, скажите, что застонал, скрючился и куда-то быстро убежал». © DariaTommo1
- «Все можно исправить, кроме минуса и плюса в уравнении». © OvuRczBa7kZH0Ly
- «Как мне вбить тебе что-то в мозги, если у тебя их там нет?» © kami_suggar
- «Единственная любовь, которую я разрешаю на моем уроке, — любовь к неожиданным контрольным работам». © AntTonyArt1
- «Вот в математике можно сделать из ни фига до фига, а из вас — уже нет». © mrath_o
- «На эти 45 минут в классе самая красивая девушка — это я» (географичка, около 60 лет). © alohabonbon9
- «Сережа, не бей его по голове! Вдруг там мозги есть». © it_is_Joe_
- Моя математичка говорила на контрольной: «Крестись и пиши». © lyzhovaeo
- «Вы всего лишь крепостные крестьяне» (историчка). © mmorning_gloww
- В этом году у нас просто замечательный преподаватель по истории. Каждая пара — новая цитата, а может, даже несколько. «Эдуард все прекрасно понимал и поэтому очковал»; «Когда они перешли Пиренеи, произошло очень большое историческое кидалово» (об отправлении наемников на войну с маврами); «Флешмоб „Тыкни Цезаря!“». © bonkerstooru
- «Если не понимаете, лучше сразу умрите». © chfuckinch
- «В Риме женщинам не разрешали краситься. Может, только эпиляцию, но не макияж!» © dollli1393
- Начать собрание с фразы: «Ваша задача — выжить» было лучшим решением моего препода, который ведет нашу археологическую практику. © sloth_kat
- «А вот сейчас мы рисуем Антиноя. Он красивый юноша, такой красивый, что был любовником царя! Только никому не рассказывайте, что я вам такое сказал». © sweet_gginger
- «У тебя талант, но, допустим, мы этого не знаем...» © YtwinMercur
- Учитель по обществознанию: «Любовь приходит и уходит, а имущество остается». © an7nett
Какие эпичные фразы выдавали ваши преподаватели и учителя?
Фото на превью gemipark / twitter