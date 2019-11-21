19 человек с героическими профессиями рассказали о том, какой рабочий день они никогда не забудут

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Работа должна приносить больше удовольствия и меньше стресса, чтобы не хотелось бросить все и уволиться. Но есть люди, которые трудятся, находясь в условиях постоянного напряжения. Потому что их ежедневные обязанности — помогать, лечить, защищать. Интересно, как проходят будни тех, чьи профессии по праву можно назвать героическими, — пожарных, медицинских работников, полицейских, спасателей?

Пользователи Reddit, которые выбрали для себя такую профессию, рассказали о своем лучшем рабочем дне. Мы в AdMe.ru остановились на самых впечатляющих историях, а в качестве бонуса подготовили рассказ с сюрпризом.

Работаю полицейским в маленьком городке. Как-то раз я получил задание срочно разыскать женщину, которая находилась в очереди на пересадку сердца. Внезапно для нее появился донор, но она не отвечала на сообщения, приходившие на пейджер, а мобильных тогда не было (начало 90-х). Я приехал к ней и увидел, что дом закрыт. И вот посреди февральской ночи я стучу в двери каждого соседа в безуспешных попытках найти ее. Наконец в последнем доме мне сказали, куда она уехала, и я раздобыл номер телефона. В ту ночь у женщины было новое сердце. Мы иногда видимся, и она до сих пор вспоминает об этой истории. Тогда она просто забыла свой пейджер и не вернулась за ним, решив, что шансы слишком малы. © Steveg27

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Одним из моих первых дел в карьере адвоката по уголовным делам был случай обвинения в стрельбе. Арестовали чернокожего студента, дело получило большую огласку. В ходе расследования я убедился, что он невиновен, а настоящим стрелком, по всей видимости, был один из главных свидетелей. В тот момент у меня было еще несколько сложных дел и очень мало веры в свои силы. Но в зале суда я почувствовал настоящий прилив адреналина и опровергал все доказательства, которые предоставлял государственный обвинитель. Я буквально «порвал» их «звездного» свидетеля, а один из присяжных даже смеялся над ним: настолько неубедительными показались его слова. Мою заключительную речь я произнес даже не заглядывая в записи, в полном контакте с присяжными, которые кивали в ответ на каждое мое слово. Они отсутствовали 20 минут и вынесли приговор: «Невиновен». Новости об этом были на первых полосах всех крупнейших газет штата, а на одном из фото мама клиента обнимала меня. Парень до сих пор звонит мне раз в год. Он женат, есть дети, работает. Я всегда вспоминаю этот случай, когда начинаю сомневаться в себе и теряю уверенность. © WinterPush

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Я фельдшер скорой помощи. Как-то нас вызвали к 11-летнему мальчику, упавшему в бассейн. Когда мы приехали, семья была в ужасе, а мать пыталась делать ему искусственное дыхание. Пульса не было, мы распаковали дефибриллятор и сразу применили один из самых сильных разрядов. Сердце забилось, мы подняли малыша, чтобы вывести воду из легких. В такой, казалось бы, безнадежной ситуации было очень приятно осознавать, что все закончилось хорошо. Все еще вспоминаю тот случай, когда задаюсь вопросом, почему я в этой профессии. © Tickser

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Реабилитолог. У меня была пациентка, которой исполнилось всего 40 лет, но из-за тяжелого наследственного заболевания она постоянно находилась в больницах. Из-за периодических сильных болей она почти не двигалась, опасаясь, что станет еще хуже. Постепенно мы с коллегой убедили ее сначала перевернуться, потом сесть, потом встать и начать проводить больше времени вне постели. Наконец дело дошло до совместной поездки к ней домой. Мы увидели, как она обрадовалась, стала вспоминать, каково это — находиться в родном доме. Когда мы вернулись в клинику, она стала трудиться изо всех сил, и через 2 недели ее выписали. Я помогла ей сесть в машину и махала рукой вслед. И это было лучшее ощущение за всю мою карьеру. © HeadFullOfBrains

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Служба спасения. Мы вытащили двоих детей, застрявших на закрытом складе. Выражение их лиц, то, как они смотрели на нас, когда мы их освободили, просто сделало мой день! © esev12345678

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Я медсестра. Однажды во время практики в отделении сердечной терапии я готовила к операции одну из пациенток. Сначала с ней были ее близкие, но ночью она осталась одна. От доктора я узнала, что операция очень рискованная, он давал лишь 20 % на то, что она пройдет успешно. Женщине было очень страшно, а я вдруг подумала о том, что эта ночь, возможно, будет последней для нее. Мы разговаривали, она благодарила меня за заботу, за то, что все были так милы с ней. Я обняла ее и ушла с тяжелым сердцем. Но на следующем дежурстве я буквально выдохнула от облегчения, потому что увидела ее снова. Мы обнялись. Бывают дни, когда мы видим кого-то в последний раз. А за ними наступают такие, когда плохие ожидания не оправдываются. И люди вспоминают о добром отношении, а не о своем страхе. © ironmaven

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Пожарный. Лучший день для меня — это когда мы быстро тушим огонь, сводим к минимуму разрушения, никто не пострадал и не погиб. © Rofocal07

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Работаю в скорой помощи. Однажды молодая девушка позвонила в службу и сказала, что планирует самоубийство. Признаюсь, я не был уверен в том, что ей нужна скорая, но все время разговаривал с ней, пока помощь ехала. И она почувствовала себя лучше. Это был первый разговор в моей практике, когда я ощутил, что действительно помог кому-то. Я до сих пор иногда думаю о ней и надеюсь, что у нее все хорошо. © HumbleAssociation

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Я медсестра в отделении интенсивной терапии. В начале моей работы к нам поступила девочка, которая была очень больна. Мне сказали, что, скорее всего, она не доживет и до 2 лет. Ее мама не до конца понимала, что происходит. Я старалась объяснять ей, какие именно процедуры мы проводим, поддерживать ее. В последний день моей смены мама обняла меня, и я чуть не расплакалась. Я подписана в Instagram на ее аккаунт, и была счастлива, когда увидела фото малышки с ее 2-го дня рождения. По-прежнему горжусь тем, как она бросила вызов болезни. При ее диагнозе — церебральный паралич — реальность превзошла все ожидания. © jzkdozijdndndnd

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Раньше я работал в приюте для животных, и, честно говоря, у меня было много хороших рабочих дней. Но одна из самых крутых вещей, которые я могу вспомнить, — это то, как семья приехала, чтобы «усыновить» кошку. У нас был кот, которого никто не хотел забирать, и мы разрешали ему свободно бродить по приюту, общаясь с людьми. Эта семья встретила кота и будто влюбилась в него с первого взгляда. Оказалось, что это их собственный кот, который пропал за 5 лет до этого! Они мгновенно узнали его. Вот уж действительно невероятный поворот судьбы. © Wubbalubbadubbitydo

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Я волонтер в службе спасения. Как-то раз в службу поступил звонок и человек сказал, что видел в поле два снегохода и тела рядом с ними. Стоял мороз, и, пока мы ехали, я думал, что если люди и не погибли в аварии, то, скорее всего, сразу замерзли. Мы с трудом отыскали это место, хотя звонивший все время был на линии, чтобы объяснять, где оно находится. Приехав, мы с облегчением обнаружили, что тот ужас, который все ожидали увидеть, оказался просто кучей мусора. Фермер оставил его в поле несколько месяцев назад. © thisisnotdan

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Я полицейский. Однажды я печатал отчет в припаркованной возле торгового центра машине, и маленькая девочка 3–5 лет помахала мне. Я помахал ей в ответ и включил мигалку на крыше автомобиля. Она очень обрадовалась и что-то сказала отцу. Через минуту они пришли, чтобы угостить меня кофе и печеньем. Я предложил ей сесть в машину, разрешил включить мигалку и даже динамик, чтобы поздороваться с папой. Ее отец едва не плакал, глядя на то, как радуется дочь. Они эмигранты, и он даже представить себе не мог, чтобы в той стране, откуда они приехали, можно было так запросто общаться с полицией. Я всегда вспоминаю этот день, когда на службе наступают плохие времена. © Cleaborg

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Работаю в небольшой и недорогой клинике помощником ветеринара. Мне часто приходится видеть, как люди, которые не могут позволить себе услуги доктора, приносят к нам животных, когда уже слишком поздно. Но был один день, который я часто вспоминаю. Мы спасли двух животных в очень тяжелом состоянии. Кошку, которой требовалась срочная операция, потому что она проглотила инородное тело. И собаку, которая дома разгрызла все свои послеоперационные швы, и у нее открылось кровотечение. Мы провели все операции и ужасно устали. И вдруг раздается звонок в дверь. Один пожилой мужчина нашел прямо около клиники израненного котенка с обморожением. Тут же выяснилось, что котенку нужна частичная ампутация, чтобы не было заражения и он выжил. И этой же ночью нам пришлось снова встать к операционному столу. Это была самая долгая, выматывающая, но и самая счастливая моя смена. © Mammalogy_

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Я медсестра в отделении интенсивной терапии. И лучшие моменты в моей работе — это когда пациенты, которые пережили пересадку сердца, впервые слушают его — свое новое сердце. Или когда люди выписываются из отделения после того, как им казалось, что ситуация безнадежна. © InterestedTurkey

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Я детский терапевт. В основном я работаю с семьями амбулаторно, но провел около 10 лет в дневном стационаре для детей с расстройствами аутистического спектра. Слышать, как младенцы говорят свои первые слова — это круто. Но наблюдать детей в возрасте 4–7 лет, которые осознают свои первые слова, — это просто волшебно. © damn_fine_unicorn

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Управляю медицинским вертолетом. У меня нет медицинской подготовки, поэтому я не реанимирую пациентов. Но успешные полеты заставляют чувствовать, что я принимал непосредственное участие в операции и отвечал за спасение. Большинство случаев не требуют медицинского вмешательства: просто мы находим замерзших и напуганных людей, чтобы передать их сердитым, но радостным близким. Но один случай я особенно запомнил. Мы вытащили из пруда маленького мальчика, после того как он провалился под лед, бегая за своей собакой. Он находился в воде 30 минут, но все же выжил. © crash4650

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Я советник по кризисным ситуациям и переговорщик в отделении полиции. Первым делом, которое мне поручили на работе, оказался ребенок, который стоял на краю высокого здания. Я подошел к нему и вдруг подумал: «Только не сегодня!» Мне пришлось говорить с ним несколько часов. Мы обсуждали и важные вещи, и мелочи. В конце концов мальчик отошел от края, и я смог пожать ему руку. В этой работе случаются невероятно плохие дни. Но тогда я шел домой, чувствуя себя абсолютно удовлетворенным. © StruggleToTheHeights

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Я медсестра, и однажды в наше отделение поступила моя молодая коллега. Она заразилась опасным вирусом от одного из своих пожилых пациентов, и у нее развилась тяжелая форма астмы. Девушка практически не могла дышать, а показатели крови были ужасающими — обычно людей в таком состоянии уже не спасти. Мне было так жаль, что эта молодая девушка, вероятно, умрет — в буквальном смысле — от того, что выполняла свою работу. Но через 3 дня на своей смене я снова увидела ее. Лечение было начато вовремя, ей стало лучше. Она сидела на кровати и разговаривала со своей семьей. Эта девушка одна из тех, кого я никогда не забуду. © smansaxx3

Бонус

Работаю в службе спасения, получил вызов: утопление, предположительно 2-летний ребенок. Когда мы прибыли на место, мы увидели маму с 3-летним малышом и еще одного ребенка поменьше, который просто играл в луже. Оказалось, что у них и бассейна-то нет. 3-летний мальчик играл с телефоном и случайно позвонил по номеру 911. Находясь на линии, он сказал, что его брат в воде. Мама детей угостила нас кексами, и мы немного поиграли с ними в лужах. Великолепный день. © hurrdurrilikecake

Приятно осознавать, что люди, от которых напрямую зависят жизни и здоровье других, действительно находятся на своем месте. А может быть, такие герои есть и среди наших читателей? Расскажите о своем лучшем рабочем дне.